Ricardo Raphael reveló la verdad detrás del mensaje Alfonso Romo al sector privado

Alfonso Romo, es el jefe de la Oficina de la Presidencia en la administración de López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, tiene un papel dentro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que gravita entre dos visiones distintas, las cuales, pese a todo pronóstico debe comunicarse entre sí, señaló el periodista Ricardo Raphael.

En su columna titulada El verdadero mensaje de Alfonso Romo, publicada en The Washington Post, el también escritor explica que la tarea del empresario va más allá de ser mero traductor, pues debe “acomodar piezas contrapuestas de la realidad”, gestionando la relación del Gobierno con el sector privado, el cual desde las elecciones mostró cautela con el tabasqueño.

“A la hora de elegirlo, el presidente habrá considerado que es un empresario poco común, aunque conoce bien la lengua de los empresarios. También, que no es un activista político, aunque desde hace años decidió comprometerse con un líder dedicado a la agitación política”, apuntó el autor del libro ‘Hijo de la Guerra’.

Además, su papel de mediador a veces ha tenido trabas, al no haber un punto de partida de la complicada relación de López Obrador con los empresarios, el cual está lleno de desconfianza por ambas partes.

Ricardo Raphael es un académico, periodista y autor del libro ‘Hijo de la Guerra’ (Foto: Twitter@ricardomraphael)

Ricardo Raphael señala que es una “misión casi imposible” la que el ejecutivo federal encomendó a Romo, la cual es una relación que es ideológicamente distante pero aún así no debe romperse.

Recordó que lo anterior explica el discurso que dio Romo en Palacio Nacional el pasado 6 de septiembre durante la conferencia matutina, donde se presentaron acciones y proyectos para la reactivación económica, las palabras iban dirigidas a funcionarios del gobierno federal e incluso al propio presidente, no a los grandes y pequeños empresarios como los analistas creyeron.

Entonces Romo felicitó “en extraña primera instancia, a los funcionarios de Hacienda Arturo Herrera y Jorge Nuño, a los funcionarios de Comunicaciones y Transportes y, muy ceremoniosamente, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle”.

En el resto del mensaje dejó en claro que la inversión del sector privado es la única forma que México tiene para salir de la crisis económica en la que se encuentra.

De acuerdo al periodista Romo ha tenido que mantener la relación entre el Gobierno y los empresarios (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

“Los empresarios ya sabían lo que señaló Romo: 87% de la inversión nacional tiene origen privado y el sector público solo aporta 13%. Sin embargo, hay partidarios del presidente que actúan ignorando esa realidad”, apuntó.

De tal modo, el recordatorio para los empresarios fue, según Raphael: “La mejor vacuna que tenemos para luchar contra la parálisis económica es la inversión privada”.

Apuntó que hay miembros del gobierno que creen que los recursos públicos serán suficientes para remontar el decrecimiento que desconocen, “al punto de la irresponsabilidad”.

Asimismo, en su discurso apuntó que el consumo se recuperará lentamente en todo el país y el mundo. De tal suerte que creer que los apoyos que el gobierno da a las familias más vulnerables propiciará un crecimiento que logre remolcar a una economía tan grande como la de México es casi irresponsable.

“La mejor vacuna que tenemos para luchar contra la parálisis económica es la inversión privada” apuntó el periodista (Foto: EFE/Jorge Núñez)

El otro punto de su discurso abogó por “otra de las fórmulas mágicas”, que apuesta por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, para que al entrar en función, de golpe saque a la economía mexicana del bache en el que se encuentra.

De tal modo, Ricardo Raphael concluyó que “los funcionarios deberán entender, primero, que sin inversión privada el país terminará por hundirse; segundo, no alcanza el consumo privado para sacar a la economía del barranco; tercero, el T-MEC no es una solución mágica; cuarto, los sectores público y privado tendrían que trabajar juntos para inhibir las barreras que frenan la inversión; y, quinto, de no resolverse la crisis de confianza entre los dos mundos, el futuro no será jamás lo que AMLO pretende que sea”.

