López Obrador pidió no especular sobre presunta complicidad de Calderón con García Luna: “Se debe comprobar”

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió nuevamente esperar a que acabe el juicio del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, para esclarecer si hubo complicidad o no del ex presidente Felipe Calderón, en las acusaciones que se están juzgando en una corte de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"Lo que está en cuestión en la acusación que se le está haciendo a García Luna, con pruebas, de un expediente que se habló, de miles de hojas y audios, donde lo responsabilizan de varios delitos y el se declara inocente.

De acuerdo al procedimiento que se sigue, ya citaron a otra audiencia en diciembre, y luego, si así se continúa con el juicio y él sigue sosteniendo que es inocente, pues ya viene un fallo, que puede tardar 3 meses 6 meses, ya se le puede declarar culpable con una pena, que eso pues va a depender de los elementos de prueba y de lo que decidan los jueces.

La fiscalía más que nada es la que tiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos en este caso; Inteligencia Financiera pues aporta información, y la relación es entre la fiscalía y EEUU.

No hay que adelantar nada, hay que esperar, sí es un asunto muy importante, desgraciadamente nunca se había juzgado así a una autoridad mexicana en EEUU, un secretario de estado, y un secretario tan cercano al presidente, pero no se puede decir que porque era muy cercano al presidente, el presidente es culpable, eso tiene que probarse, de modo que hay que esperarnos, no hacer conjeturas, hay mucha información, eso sí", indicó el mandatario mexicano

García Luna se declaró inocente en su última comparecencia ante el tribunal federal de Brooklyn. Detenido hace 10 meses por las autoridades estadounidenses, acusado por cargos de corrupción y crimen organizado, la declaración exculpatoria del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, abre la puerta a un juicio.

El proceso podría durar de dos a tres meses, similar al del capo Joaquín el “Chapo” Guzmán.

La causa de García Luna fue asignada al juez Brian M. Cogan, quien en 2018 llevó el juicio del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el “Chapo” Guzmán. La razón de la reasignación es porque el juez está relacionado con el proceso del “súper policía”.

Mientras en 2018 se llevaba a cabo el litigio del capo mexicano, en el juzgado de Nueva York, el hermano de Ismael el “Mayo” Zambada y socio del Chapo, Jesús el “Rey” Zambada declaró que el Cártel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna, al menos en dos ocasiones.

En la audiencia de estatus de este miércoles 7 de octubre, el juez Brian Cogan recomendó a García Luna y a su abogado, César de Castro, revisar las pruebas y defenderse, ya que es una “causa compleja”.

En tanto, la defensa del alto funcionario externó su preocupación por las dificultades técnicas que ha tenido su cliente, al intentar revisar la evidencia en el Centro Correcional Metropólitano de Nueva York, donde se encuentra preso García Luna.

Antes, del inminente juicio a García Luna, se estableció una nueva audiencia para el próximo 7 de diciembre a las 10:30 horas. Ese día se prevé, la justicia en Estados Unidos dé a conocer los detalles al juicio que se avecina.

