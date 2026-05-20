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Gran Premio de Canadá 2026, EN VIVO: fechas, horarios y dónde ver correr a Checo Pérez en México

Kimi Antonelli llega como líder del campeonato

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, una carrera importante para Sergio “Checo” Pérez, quien todavía busca estrenarse en la zona de puntos tras las primeras fechas del campeonato.

Después del receso posterior al GP de Miami, la máxima categoría del automovilismo llegará a Montreal del 22 al 24 de mayo para disputar la cuarta parada del calendario.

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A diferencia de otros años, la competencia canadiense fue adelantada al mes de mayo debido a los cambios logísticos implementados por la máxima categoría del automovilismo, que ahora busca organizar carreras por regiones para reducir los traslados entre continentes.

En el arranque de la campaña, el nombre que más ha destacado es el de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes llega como líder del campeonato tras encadenar tres victorias consecutivas, mientras que George Russell no ha vuelto al podio desde el Gran Premio de Australia.

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Horarios del GP de Canadá 2026 para México

(David Kirouac-Imagn Images)
(David Kirouac-Imagn Images)

La actividad en Montreal arrancará el viernes con las primeras prácticas y concluirá el domingo con la carrera principal. Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de México.

Viernes 22 de mayo

Sábado 23 de mayo

Domingo 24 de mayo

En México, la transmisión del fin de semana estará disponible mediante las plataformas Izzi, Sky Go y F1 TV Pro.

Así funciona el formato Sprint en la Fórmula 1

(EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
(EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El GP de Canadá será la cuarta carrera de la temporada que contará con formato Sprint, una modalidad que reduce la distancia habitual de competencia y reparte puntos adicionales para el campeonato.

La Sprint tiene un recorrido cercano a los 100 kilómetros y una duración aproximada de 30 minutos. Durante esta prueba no existen paradas obligatorias en pits y los ocho primeros pilotos en cruzar la meta reciben unidades para la clasificación mundial.

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