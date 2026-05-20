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Nico Ibáñez, Toro Fernández o Christian Ebere, quién será el delantero titular de Cruz Azul en la Gran Final contra Pumas

Las lesiones de los artilleros de la Máquina han provocado que el nigeriano tome la titularidad

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Una de las incertidumbres en Cruz Azul es quién será su delantero para la Gran Final que disputará contra Pumas (REUTERS)
Una de las incertidumbres en Cruz Azul es quién será su delantero para la Gran Final que disputará contra Pumas (REUTERS)

La posibilidad de que Cruz Azul cuente con su artillería completa en la Final del Clausura 2026 ante Pumas sigue en duda. El club ha intentado recuperar a sus atacantes, pero la evolución física de los lesionados todavía no permite confirmar un once titular definido.

Joel Huiqui enfrenta una situación compleja: Nicolás Ibáñez sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha en la Jornada 14 frente al América. Aunque el cuerpo médico ha acelerado los trabajos de rehabilitación, la opción de que Ibáñez pueda jugar algunos minutos en la final de vuelta existe, pero no hay certeza de que esté en condiciones óptimas. El propio club ha informado que la evolución del delantero será determinante hasta el último momento.

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Por su parte, Gabriel “Toro” Fernández también arrastra molestias físicas que lo han dejado fuera de la alineación titular en partidos recientes. Las decisiones del cuerpo técnico han sido tomadas con cautela para evitar una recaída, aunque el atacante podría tener participación limitada si responde bien en los entrenamientos previos al partido decisivo.

El club informó que el futbolista presenta una ruptura muscular tras el Clásico Joven y su evolución médica definirá el tiempo real de recuperación. (X/ @CruzAzul)
El club informó que el futbolista presenta una ruptura muscular tras el Clásico Joven y su evolución médica definirá el tiempo real de recuperación. (X/ @CruzAzul)

Ebere apunta a la titularidad

El nigeriano Christian Ebere se perfila como la principal opción en el ataque, tal como ocurrió en la semifinal. Su desempeño reciente y la falta de plena recuperación de sus compañeros le otorgan ventaja para iniciar como titular.

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En resumen, la alineación ofensiva de Cruz Azul para la final depende del estado físico de Ibáñez y Fernández, ambos con historial reciente de lesiones musculares. Todo indica que el entrenador Huiqui decidirá sobre la marcha, con Ebere encabezando el ataque y la expectativa de que alguno de los lesionados pueda sumar minutos si es necesario y las condiciones lo permiten.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llega la Máquina a la Gran Final del Clausura 2026?

Desde la llegada de Joel Huiqui como técnico, quien asumió en la última fecha de la fase regular, Cruz Azul encadenó resultados positivos que transformaron la dinámica interna del plantel. El cambio en la confianza y el ambiente del vestidor se reflejó en la cancha con triunfos claros.

El debut de la nueva etapa trajo un 4-1 ante Necaxa. Durante la Liguilla, el equipo eliminó a Atlas con un marcador de 4-2 y luego superó a Chivas en semifinales por 4-3. Esta serie de victorias permitió a Cruz Azul sostener la buena racha y alcanzar la final.

En el caso de Pumas, el conjunto dirigido por Efraín Juárez terminó la fase regular como líder de la tabla general. Esta posición resultó decisiva en la Liguilla: tras empatar 6-6 en el marcador global de cuartos de final ante América y 1-1 en semifinales ante Pachuca, el pase se definió gracias a la ventaja de la clasificación en la tabla.

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