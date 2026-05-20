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Esto tiene que pasar para que Neymar juegue en Monterrey en el Mundial 2026

El astro brasileño fue la sorpresa en la convocatoria del Scratch Du Oro, ya que existía la incertidumbre sobre si sería tomado en cuenta o su lugar lo ocuparía algún otro futbolista

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El astro brasileño fue la sorpresa en la convocatoria del Scratch Du Oro, ya que existía la incertidumbre sobre si sería tomado en cuenta o su lugar lo ocuparía algún otro futbolista . (AFP)
El astro brasileño fue la sorpresa en la convocatoria del Scratch Du Oro, ya que existía la incertidumbre sobre si sería tomado en cuenta o su lugar lo ocuparía algún otro futbolista . (AFP)

La noticia de la convocatoria de Neymar con Brasil para el Mundial 2026 ha conmocionado al mundo del futbol y es que cuando parecía que la joya de la selección sudamericana podía quedarse fuera, Carlo Ancelotti sorprendió a todos al dar a conocer esta semana que se integrará al equipo para disputar el torneo.

Su llamado ha provocado diversas reacciones de los aficionados en redes sociales, quienes se han mostrado contentos ante la posibilidad de ver nuevamente a un jugador de su calidad en el máximo escenario.

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Brasil puede jugar en Monterrey

Brasil vs Bolivia por la fecha 1 de las Eliminatorias 2026.
Esto es lo que debe darse para que Brasil juegue en Monterrey. (REUTERS)

Desde que se dieron a conocer las sedes y horarios de cada uno de los partidos del Mundial 2026, una de las cosas que más causó ruido entre los aficionados regiomontanos es el hecho de que ninguna selección top mundial jugará en el Gigante de Acero durante la fase de grupos.

Sin embargo, el público en la Sultana del Norte todavía sueña con un hipotético cruce de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Brasil, pero esto debe pasar para que suceda:

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  1. Que Países Bajos sea líder del Grupo F, el cual compartirá con: Túnez, Japón y Suecia.
  2. Brasil termine como segundo lugar del Grupo C, donde se enfrentará a: Escocia, Marruecos y Haití.

Por ello, para tener la oportunidad de ver a Neymar en Monterrey, el Scratch Du Oro debe ser superado por Escocia o Marruecos en el grupo, además de que Países Bajos lidere el suyo.

Convocatoria de Brasil

Esta es la lista de Brasil para el Mundial 2026
Esta es la lista de Brasil para el Mundial 2026

La convocatoria de Carlo Ancelotti no estuvo exenta de polémica al dejar a jugadores como Joao Pedro, Antony y Richarlison fuera del Mundial 2026, pero a continuación te presentamos aquellos futbolistas que sí formarán parte de la fiesta del futbol:

Arqueros

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahce)
  • Weverton (Gremio)

Defensores centrales

  • Marquinhos (PSG)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Laterales

  • Wesley (Roma)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)

Mediocampistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Neymar (Santos)

Con estos jugadores, Brasil busca romper una sequía de títulos que se extiende desde 2002 y levantar nuevamente la Copa del Mundo, gloria que se les ha negado en las últimas ediciones, siendo la más dolorosa en 2014 cuando cayeron en casa ante Alemania en semifinales por un marcador de 7-1.

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