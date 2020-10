El PRI defendió al Fonden ante la desaparición de fideicomisos

Enrique Ochoa Reza, del PRI, defendió al Fonden de los recortes del gobierno federal (Foto: Pedro Pardo / AFP)

Enrique Ochoa Reza, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió la permanencia del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ante la eliminación de los recursos destinados a 109 fideicomisos federales.

El Fonden es un instrumento financiero, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, del cual emanan los recursos para atender circunstancias emergentes derivadas de fenómenos naturales como movimientos telúricos, explosiones volcánicas, huracanes, tifones, tsunamis, lluvias torrenciales, etc. Dada la nula anticipación que puede tener estas afectaciones el Fonden no se puede presupuestar ; sin embargo, la importancia de tener este instrumento es de suma importancia para atender situaciones como las que se están presentando con el huracán Delta.

“El Fonden es un fondo, un fideicomiso indispensable para atender desastres naturales y somos un país que, lamentablemente, año tras año atiende desastres naturales que rebasan la realidad de presupuesto que se pueda hacer año tras años, por eso se requiere un mecanismo de presupuesto multianual para poderlos atender”, expresó el secretario de la Comisión de Energía en el Palacio de San Lázaro.

Diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, defendió al Fonden para que no sufra cambios ni recortes presupuestales (Foto: Coordinación de Comunicación Social PRI)

El militante del tricolor partió del punto mencionado el jueves 1 de octubre por Pablo Gómez, de Morena, quien señaló que dicho fondo tiene más deuda que recursos. Este punto no lo refutó ni lo aceptó, pero lo que sí hizo fue presentar los datos presupuestales del Fonden donde evidenció un recorte a su presupuesto actual al compararlo con el de hace dos años.

Pero el dato que sí tenemos es del cierre del 2018, donde el Fonden tenía cerca de 8 mil millones de pesos, y tenía compromisos por 6 mil millones de pesos. Hoy el Fonden tiene casi 7,000 millones de pesos, y si Pablo Gómez tenía la razón, tiene más deudas que recursos

Al partir de este punto, un tanto más ampliado, Ochoa Reza procedió a explicar por qué ocurre esto, y abundó en que una catástrofe natural puede dejar afectaciones que tardan más de un año en repararse. Es decir, cada que ocurre un desastre “un Comité Técnico encabezado por funcionarios federales, hace un balance con funcionarios estatales y determina los programas de reconstrucción o atención a víctimas de ese desastre natural, y eso se monetiza a lo largo del tiempo”.

También consideró que no todas las afectaciones mantienen una constante en costos, así que en ocasiones se toman recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para poder garantizar las reparaciones.

El Fonden es el instrumento que atiende la dispersión de recursos para contrarrestar las afectaciones generadas por fenómenos naturales (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

A veces esos compromisos son superiores, como sugiere Pablo Gómez, al fondo que se tiene en el fideicomiso, luego descansa en el Presupuesto de Egresos de la Federación en dar el recurso adicional para precisamente mantener un saldo, y conforme lo establece la ley en la materia, tiene que haber una reserva positiva para atender desastres naturales futuros. Así funciona el Fonden

A pesar de todo lo planteado, el diputado estimó que desaparecer el Fonden no es una verdadera solución, pues lo que se busca es ahorrar costos operativos y de recursos para atender los daños provocados por los desastres naturales. Y la desaparición, de tajo, del fideicomiso representaría una organización nueva que sería bastante similar.

“Entonces, ¿se los van a quitar hoy, los van a gastar en tres meses, los van a regresar el primero de enero y dónde los van a poner para un ejercicio plurianual como dice el transitorio? en una cuenta de banco, me imagino, ¿y esa cuenta de banco quién la va a administrar? Pues una banca del gobierno me imagino, ¿y quién va a verificar que se gaste de manera oportuna? Pues un comité técnico, me imagino. T odo eso se llama hoy Fonden, y está respaldado por el fideicomis o”. En conclusión, a criterio del priista, en el caso del Fonden, lo que se busca es desaparecerlo para crear uno igual.

