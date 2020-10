“Eran fondos sin control”: López Obrador garantizó apoyos para beneficiarios de fideicomisos que desaparecerán, pero se hará una revisión

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los beneficiarios de Fondos y Fideicomisos “no van a dejar de recibir sus beneficios”, sin embargo, se hará una revisión para que no haya “aviadores”.

“Aprovecho para decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficiarios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas; los fondos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al Conacyt, porque era fondos y fideicomisos totalmente autónomos , sin control, bueno los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos, los artistas escritores , intelectuales, que recibían sus becas ,lo mismo”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que se revisará a quienes se les entregan estos apoyos, pues dijo, no se quiere que haya “aviadores”.

“Vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa”, aseguró.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario mexicano explicó que lo que se pretende con la desaparición de los fondos y fideicomisos, es que no se queden los recursos en manos de los intermediarios.

“Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios, a partir de que un investigador deportistas de alto rendimiento, escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado, es entregado directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión”, recalcó.

López Obrador recalcó que la desaparición de los 109 fideicomisos, es para combatir la corrupción; pero no significa que no le importe la cultura, la ciencia y el deporte.

“Claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tan nos importa que queremos que no haya corrupción”, aclaró.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara ya aprobó el proyecto de dictamen este martes 29 de septiembre. Pasó con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Este jueves 1 de octubre se habrá de discutir la iniciativa ante el Pleno cameral.

El saldo actual de los fideicomisos es de 68,478,123,839.26 (68 mil millones), parte de esto podría ser rencausado para temas de salud y economía, además de garantizar la continuidad de programas sociales del bienestar, política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, universidades, centros de investigación, organismos de la sociedad civil, fuerzas políticas, como instituciones autónomas, ha manifestado su preocupación, porque la propuesta impactaría en sus desarrollos y operaciones. Sin embargo, el dictamen argumenta que solo se trata de reasignar montos contemplados en el “Presupuesto de Egresos de la Federación o en las disponibilidades de los entes a cargo de los fondos y fideicomisos”.

“La extinción de algunos fideicomisos no significa la desaparición de los apoyos, sino una reorganización administrativa en la que se está revisando cada peso”, dijo Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

La lista agrupa a 65 fideicomisos del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 26 son de Centros de Investigación, 18 más están destinados a proyectos como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y de estímulos al Cine nacional.

En un inicio, los legisladores morenistas planteaban la extinción de 55, pero ampliaron su recorte a 109. Mario Delgado insistió en que la desaparición de los fondos no significa que el gobierno eliminará sus responsabilidades ni los apoyos. Agregó que algunos recursos están comprometidos, pues corresponden a poblaciones específicas. De modo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinaría qué montos serán respetados y cuáles recibirá la administración encabezada por López Obrador.

Según datos oficiales, de los 332 fideicomisos registrados hasta el segundo trimestre del 2020, 305 están en operación y 32 en proceso de extinción.

El monto total de las disponibilidades reportadas es de 728 mil 381.7 millones de pesos (mdp). Y el 90.3% (657,385.7 mdp) se concentró en 25 de estos fondos, de los cuales, la mitad fueron para estabilización presupuestaria. El Conacyt tiene 29.8% de participación en estos recursos; la SHCP 24.4%; SEP 7.8%; SCT 6.3%; Cultura 4.2%, Turismo 3.3%. De los vigentes, 249 son del ámbito federal, 55 estatales y 28 privados.

Respecto a los fondos de Conacyt, la bolsa suma 25 mil 741 millones. El impacto a Fidecine sería por sus 224,247,606.55 de pesos. El Fonden, con 6,861,155,316.78; Derechos Humanos y Periodistas, 250,353,139.84; Deporte, 213,440,882.92; ; Migrantes, 142,442,911.59.

El dictamen contempla la modificación de al menos 18 leyes y eliminación de tres; lo cual conlleva cambiar 52 artículos, ya sea la derogación de fracciones o la disposición entera.