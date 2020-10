El miedo a un rebrote en la CDMX: ocho de cada 10 capitalinos piensa que habrá una segunda ola de COVID-19

El estudio también reveló una disminución en la aplicación de las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas. (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

La posibilidad de que una segunda ola de COVID-19 afecte a la población está latente en la Ciudad de México, pues el 80% de los ciudadanos consultados ven como algo muy o algo probable que se dé un rebrote de la enfermedad, a pesar de que en la actualidad el ritmo de contagios ha disminuido, según los reportes de las autoridades sanitarias.

Y es que de acuerdo con una encuesta realizada por el diario El Financiero a 400 personas adultas entre el 3 y 4 de octubre, 38% de los capitalinos ven muy probable que se dé un rebrote del coronavirus en la CDMX, mientras que el 42% lo considera como algo probable. Por otra parte, el 17% ve pocas posibilidades, mientras que el resto lo descarta.

A pesar de ello, el estudio mostró que en la actualidad, ante una tendencia de disminución en el número de casos que se registran a diario, la preocupación por la enfermedad ha disminuido.

Las personas que se decían muy preocupadas pasaron de 65 a 56%, mientras que quienes veían al virus SARS-CoV-2 como el principal problema disminuyeron de 24% en el mes de septiembre a 22%, según la encuesta realizada en los primeros días de octubre.

El hecho de que haya menos preocupación en torno a la enfermedad también podría influir en el uso de las mascarillas faciales, pues en la encuesta se mostró una ligera disminución respecto a estos accesorios. El porcentaje que lo usa en todo momento en lugares públicos bajó de 52 a 47.

Además, las medidas de confinamiento actualmente se han relajado, pues a inicios de agosto, el 50% de las personas decidía salir de sus hogares a pesar de la propagación de la enfermedad, mientras que en este mes, la cifra se incrementó a 55 por ciento. Sin embargo, poco más de la mitad (53%) de la población considera que deben mantenerse las medidas de sanitarias en los negocios hasta que la situación haya mejorado.

Por otra parte, ante la posibilidad de que exista una vacuna que prevenga la enfermedad, únicamente el 29% de los consultados dijo estar dispuesto a usarla, mientras que el 54% prefiere esperar a las reacciones de los demás para considerar usarla, aunque algunos (13%) dijeron que no se la pondrían.

Las personas que se mostraron con mayor disponibilidad a usar la vacuna de manera inmediata fueron los mayores de 50 años, con un 36%, seguido de los menores de 30 años, con un 20%, y al final se encuentran los más jóvenes, pues sólo el 18% mostró disponibilidad de usarla, según la encuesta.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el 7 de octubre se habían acumulado 136,154 casos positivos de la enfermedad, el cambio respecto al día anterior fue de 966 personas contagiadas, mientras que las personas activas contabilizan 7,226. Por otra parte, la COVID-19 ha generado 13,779 defunciones entre la población de la capital.

Si bien se han reportado aumentos en el número de hospitalizaciones en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que si bien no existen motivos para pensar en que podría haber un rebrote de la enfermedad pronto, esta posibilidad no se descarta.

“No vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero pues tenemos que seguirnos cuidando, porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos todavía alrededor de 2,500 personas hospitalizadas”, comentó el 6 de octubre.

Otro punto relevante que dio a conocer en ese informe es que el número de pruebas realizadas disminuyó durante la semana pasada, aunque también están llevando las acciones pertinentes para regresar a los 5,500 estudios que realizaban a diario.

