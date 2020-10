“No vemos señales de algún brote, pero no se descarta”: CDMX se mantiene en alerta por incremento de hospitalizaciones

Foto: Infobae México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se dio un aumento de 60 hospitalizaciones en los nosocomios de la capital. A pesar del incremento, dijo que hay una estabilización en el número de personas internadas por COVID-19.

“Claro que nos pone en alerta que haya 60 camas más ocupadas pero al mismo tiempo, al ver que están disminuyendo los ingresos esperamos que en los próximos días puedan disminuir las camas, son decisiones que vamos tomando todos los días”, explicó.

Durante su conferencia de prensa diaria, la jefa de gobierno detalló que son 30 camas en hospitales del Estado de México y 30 más en la capital.

Además, indicó que el número de pruebas disminuyó durante la semana previa, pero ya trabajan para que regresen las 5,500 pruebas que mantenían realizando a diario.

“Bajó un poco el número de pruebas durante la semana pasada, entre otras cosas por un ajuste que se hizo de las 158 colonias y justamente estamos trabajando ahora para que recuperemos las 5,500 que estamos haciendo en la semana previa al 15 de septiembre”, comentó.

La mandataria mencionó que a pesar de que todos los días se ven ingresos en los hospitales de la capital, no se prevé un repunte de casos “No vemos señales de algún brote”; no obstante, comentó que si bien hay una estabilización en el número de personas internadas por COVID-19, no se descarta la posibilidad de que pueda presentarse un rebrote.

“Tenemos que seguir cuidando porque de todas maneras en la ciudad de México tenemos todavía alrededor de 2500 personas hospitalizadas”, precisó.

Aclaró que en su último informe acerca de la situación de COVID-19 en la capital, las muertes repuntaron debido a que las estadísticas se ajustaron con la nueva metodología que la Secretaría de Salud dio a conocer el día de ayer para estimar los casos de coronavirus en México.

“Se ajustó a la misma metodología que presentó ayer en la noche el Dr. Hugo López-Gatell. Buscamos que no haya diferencia entre la información que nosotros damos y la que da el Gobierno de México, pero es importante que tenga continuidad”, explicó.

La mandataria señaló que a partir de ahora se publicarán las dos metodologías, de tal manera que el informe que se venía dando tenga continuidad, además de las cifras que incorpora el nuevo modelo epidémico.

Cabe recordar que en la conferencia de prensa de ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó la nueva metodología para confirmar los casos de COVID-19 en el país.

A partir de esta semana se integrarán a las estadísticas del reporte diario los “Casos confirmados por Asociación Epidemiológica”, lo que significa que ahora se contabilizan a las personas que cumplan con la definición operacional de “caso sospechoso de una Enfermedad Respiratoria Viral”, es decir, las que no tengan muestra de laboratorio y hayan tenido contacto con un caso o una defunción confirmada por la enfermedad 14 días previos al inicio de síntomas.

Con este ajuste se registraron 24,120 contagios por asociación epidemiológica y 578 por dictaminación, así como 2,789 defunciones; no obstante, las autoridades sanitarias aclararon que no se dieron de un día para otro, sino que se contabilizaron en el país desde semanas atrás.

Con este nuevo ajuste, Sonora, Estado de México y la Ciudad de México son las entidades con más casos confirmados de coronavirus.

