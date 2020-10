“El mesías arribará próximamente a tierras tabasqueñas”: diputado de Morena sobre visita de AMLO

Diputado Charlie Valentino de morena pide a los tabasqueños esperar la llega del mesías (Video: YouTube Congreso de Tabasco)

El diputado local por Morena, Charlie Valentino León Flores Vera, subió a la tribuna del legislativo de Tabasco para causar polémica.

En su intervención, el funcionario llamó a sus compañeros a rezar por las personas que más lo necesitan, asegurando que Dios los va a ayudar porque el mesías, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, “en una semana más arribará a tierras tabasqueñas”.

“Saben que los quiero y los aprecio a todos ustedes y quiero que sepan que a mí desde pequeño mi madre mi inculcó principios y definitivamente creo en Dios y sabes que hoy se está presentando en el estado de Tabasco un problema muy agresivo y no me queda nada más que recomendarle a todos ustedes que recen por Tabasco, recen por las personas que más lo necesitan, que Dios próximamente y seguramente nos va a ayudar, porque el mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda Tabasco saldrá adelante, Dios los bendiga a todos ”, expresó en la sesión ordinaria de este miércoles.

Al ubicarse en el estrado, Flores Vera recomendó a sus compañeros tranquilizarse, pues “cuando se pierde el respeto perdemos toda la dirección de nuestras actividades”, apuntó.

El presidente López Obrador visitará el sureste mexicano la próxima semana (Foto: Reuters)

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado martes, el mandatario mexicano anunció que la próxima semana visitará estados del sureste, entre ellos Tabasco, para supervisar el funcionamiento de las presas que han sido uno de los factores causantes de las inundaciones.

La semana que viene voy a ir a Oaxaca, a Chiapas y voy a ir Tabasco. Quiero ir a la presa Peñitas porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco, porque se debe no sólo a las lluvias la inundación, sino al mal manejo de las presas, que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares

Explicó que las presas deben vaciarse en temporada de lluvias, de lo contrario se presentan inundaciones que afectan a los habitantes de la región.

“Entonces, se llenan las presas de agua, cuando llueve, cuando hay tormentas, huracanes, pues las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan, porque en las modificaciones que han hecho a las leyes las hidroeléctricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir la energía a la línea, no las despachan. De lo más absurdo que puede haber. Entonces, eso lo vamos a resolver.”, aseguró López Obrador.

Las inundaciones provocadas por las lluvias y el mal funcionamiento de la presa Peñitas han ocasionado daños afectando a más de medio millón de personas (Foto: EFE)

Desde el pasado domingo, el estado del que es originario el titular del ejecutivo federal ha sufrido los estragos del paso de la tormenta “Gamma” por su territorio. Las inundaciones provocadas por las lluvias y el mal funcionamiento de la presa Peñitas han ocasionado daños afectando a más de medio millón de personas.

Charlie Valentino es famoso por sus declaraciones en contra de los españoles y a favor de la reelección presidencial. En su currículum destaca que el legislador ha sido administrador de hoteles, centros de eventos y desarrollador de proyectos en el sector turístico.

El pasado 28 de marzo, el funcionario se hizo notar al expresar que “desgraciadamente, fuimos colonizados por la peor de las razas, los españoles; deberían de arrodillarse ante nuestro país.”

Sin embargo, esta no fue la única vez que Flores Vera fue tendencia en redes sociales, pues el 11 de septiembre se pronunció de acuerdo con la reelección presidencial:

No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó; por eso mismo, le pido a absolutamente todos los tribunales, a todas la cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México, ese legendario artículo para que de esta forma: ‘sufragio efectivo, sí reelección’, porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia de la República

