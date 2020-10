Las terribles imágenes de las inundaciones en Tabasco por Gamma: Delta podría acrecentar la crisis

Video: SEDENA.

Desde el pasado domingo el estado de Tabasco, del que es originario el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sufrido las consecuencias del paso de la tormenta “Gamma” por su territorio. Las inundaciones provocadas por las lluvias y el mal funcionamiento de la presa Peñitas han afectado a cerca de 591,610 personas.

Frente a las posibles lluvias que traerá el paso del huracán “Delta” por los estados de Yucatán y Quintana Roo, algunas personas han decidido reforzar algunas estructuras con costales de arena para intentar impedir el paso del agua. Las hileras de costales se extienden en zonas marginales del río Grijalva que registra un nivel de agua superior al normal, además de otras infraestructuras que presentan debilidades a través de las cuales se filtran las afluentes.

Durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño anunció la llegada del secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, al estado del que es oriundo para realizar un recorrido por algunas de las 383 comunidades afectadas para evaluar la magnitud de los daños.

Añadió que no fueron sólo las lluvias las que han provocado las inundaciones. Identifica también el mal manejo de la presa Peñitas como una de las causas de que el agua haya invadido zonas habitadas de Tabasco.

Identifica también el mal manejo de la presa Peñitas como una de las causas de que el agua haya invadido zonas habitadas de Tabasco. (Foto: EFE)

Por esa misma razón, anunció que dará una gira por el estado sureño para tomar decisiones en torno al manejo de la presa Ángel Albino Corzo, Peñitas, la cual contiene las afluentes del río Carrizal. Según él, los malfuncionamientos son un efecto de la Reforma Energética aprobada por gobierno el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Las presas que no turbinan, no generan energía, para no hacerle competencia a los particulares”, afirmó el Jefe del Ejecutivo. Añadió que por esta razón “se llenan las presas de agua, cuando llueve o cuando hay tormentas o huracanes, pues las tienen que desaguar, sueltan el agua e inundan, porque en las modificaciones que han hecho a las leyes, las hidroeléctricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir energía a la línea, de lo más absurdo que puede haber”.

Mientras tanto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ya solicitó recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reparación de infraestructura. El día de hoy señaló que el nivel del agua en los ríos Grijalva y Sierra parece que inicia su descenso, sin embargo, el Sistema Meteorológico Nacional pronostica lluvias para el territorio tabasqueño, provocadas por el paso del huracán “Delta” por los estados de Quintana Roo y Yucatán.

El pasado domingo, el director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (la cual está a cargo de la presa Peñitas), Carlos Morales Mar, dirigió un oficio al gobernador de Tabasco en defensa de las labores que la empresa lleva a cabo en el lugar.

El pasado domingo, el director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (la cual está a cargo de la presa Peñitas), Carlos Morales Mar, dirigió un oficio al gobernador de Tabasco en defensa de las labores que la empresa lleva a cabo en el lugar. (Foto: EFE)

“En la operación de largo plazo de las presas del sistema río Grijalva, tuvieron como prioridad, establecer un programa de vaciado y llenado gradual tal, qué asegurara en estos momentos de la temporada alta de precipitación, se tuvieran espacios adicionales para contener contener las crecidas en las Presas de Angostura y Malpaso” fue la justificación de Carlos Morales, luego de que el viernes la presa Peñitas libero mil 500 metros cúbicos de agua, los cuales, junto a las lluvias, provocaron inundaciones en el estado.

En el año 2007 la ciudad de Villahermosa, Tabasco sufrió una histórica inundación. Este es el legado que pretenden combatir las autoridades de la entidad.

MÁS DE ESTE TEMA:

Alertan por inundaciones en Chiapas y Tabasco; activan albergues temporales

Ríos desbordados y cocodrilos en la calle: las impresionantes imágenes de la inundación en Tabasco