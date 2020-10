La audiencia de García Luna: el ex hombre todopoderoso de México encara al juez que condenó al “Chapo” Guzmán

REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo

Genaro García Luna, el hombre que fue a un mismo tiempo el “gran estratega” de la Guerra contra el Narco y cómplice del Cártel de Sinaloa, se verá hoy cara a cara con el implacable juez Brian Cogan, el mismo que encerró a Joaquín “El Chapo” Guzmán de por vida.

La audiencia iniciará a las 09:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos) en la Corte de Nueva York, la cual será pública para que cualquiera que esté interesado en seguirla pueda hacerlo con sólo marcar un número telefónico y digitar un código.

García Luna es el primer Secretario de Estado mexicano que es sometido a juicio en EEUU: enfrenta hasta cuatro cargos por corrupción y crimen organizado. El 8 de diciembre del 2019, el ex espía y “súper policía” de 51 años fue detenido en Texas, Estados Unidos. Un mes después, en su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, García Luna se declaró inocente, lo que abrió la puerta a un inminente juicio.

El juicio de uno los hombres más cercanos al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa probablemente durará entre dos y tres meses, según la periodista Dolia Estévez, quien además aseguró que “(Los fiscales) han entregado 189 mil páginas y ‘voluminosas’ intercepciones. Próximamente darán datos del celular y de la computadora del acusado. García Luna ha revisado ‘material no protegido’ en computadoras de la presión, pero aún no ha visto ‘material protegido’, es decir, el secreto”.

Uno de los cargos que enfrenta el ex secretario lo vincula tanto a él como a su equipo más cercano con el asesinato de al menos un testigo de la DEA, lo que según algunos expertos podría motivar a que la decisión del Juez Brian Cogan sea tan implacable como lo fue con Guzmán Loera.

La semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía de aquel país tiene en su poder 17 grabaciones que evidenciarían los presuntos vínculos entre el exjefe de la policía mexicana y el Cártel de Sinaloa y las cuales habrían sido interceptadas cuando García Luna aún era Secretario de Seguridad Pública (2006-2012).

Según los testimonios de varios ex funcionarios y militares en retiro, el ex mandatario Felipe Calderón fue advertido sobre los nexos criminales de García Luna, pero hasta el día de hoy sigue negando los señalamientos y asegurando que nunca se enteró de la complicidad de su secretario de seguridad con la organización criminal más hegemónica de México.

Jesús el “Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, socio de “El Chapo” Guzmán, declaró en febrero de 2018 que el Cártel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.

El primer soborno, según el “Rey” Zambada, fue de USD 3.000.000 y se produjo en un restaurante en 2005. Para entonces García Luna ocupaba un cargo de alta responsabilidad: director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Dos años más tarde, ya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, se produjo otro pago de USD 5.000.000.

Los sobornos tenían como propósito, según la versión del líder narco, conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del Cártel de Sinaloa, para así tenerlo en su bolsillo.

Al terminar el gobierno de Felipe Calderón, en 2012, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami (EEUU), donde dirigía varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos ex funcionarios del FBI, la CIA o la DEA. Incluso había comenzado los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense.

