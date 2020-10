“Terminé la escuela de milagro”: López Obrador explicó que llegó a presidente gracias a una beca

Foto: Presidencia de México.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contó este martes en su conferencia de prensa, que fue gracias a una beca que logró terminar sus estudios y hoy es presidente de la República; lo anterior lo explicó porque, dijo, "la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo y eso “es completamente contrapuesto al conservadurismo”.

"El otro día estaba yo leyendo un artículo de quien plantea que las becas que se están otorgando para la educación de los jóvenes pues no tiene que ver con mejorar la educación. Increíble ese planteamiento, que se está destinando mucho dinero a entregar becas, que no se deberían de entregar las becas porque eso no ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza, imagínense.

Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser presidente porque estudié con una beca, si no, no hubiese yo terminado la escuela, la terminé de milagro y eso por el apoyo", indicó el presidente mexicano.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador recordó los años que vivió en la Casa del Estudiante Tabasqueño, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Contó, que gracias a que le daban hospedaje, comida y a las donaciones que recibían pudo mantenerse y estudiar.

"Imagínense, vivía yo en la Casa del Estudiante Tabasqueño y nos daban hospedaje y nos daban alimentación, nos llevaban comida, la leche, el pan, costales de pan, carne que decíamos que era de caballo en unos paquetes y una cocina aquí en la colonia Guerrero, una casa grande, vivíamos 80 y nos daban hospedaje, comida.

Y lo mismo la universidad, la UNAM, no era -y afortunadamente sigue siendo así- de paga", dijo López Obrador.

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México afirmó que se está impulsando la educación, pues consideró que también la quisieron privatizar los anteriores gobiernos neoliberales.

"Y antes, como se impulsaba la educación pública -como se debe de impulsar también ahora y es lo que estamos haciendo- de cada 10 que presentábamos examen para ingresar a la UNAM pasábamos nueve, en el tiempo que yo estudié. Ahora, de cada 10 pasa uno, dos, porque cambió la política educativa, el propósito era que estudiara el que tenía para pagar colegiatura, para pagar una escuela privada.

Y siempre lo digo, no estoy en contra de las escuelas privadas, el que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, eso es completamente contrapuesto al conservadurismo", señaló.

Foto: Presidencia de México.

El presidente afirmó que el modelo de aceptación a las universidades es un fallido, puesto que impidió que los jóvenes pudieran ingresar bajo el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, pero en realidad no había cupo, dejando sin espacio a buenos estudiantes.

"Y lo otro que hicieron mucho durante el periodo neoliberal es que se hablaba de calidad más que de cobertura, se empezó a hablar de la excelencia en la educación. Claro que es importante la calidad en la enseñanza, sí, pero también el acceso, porque aún sin la calidad, aun tratándose de un estudiante que por sus condiciones económicas, sociales, va con un atraso a ingresar a la universidad, el hecho de ir a la universidad, de ir a la escuela, que es el segundo hogar, lo conduce por el camino del bien.

Si no tienen la posibilidad, si se le rechaza nada más porque ‘a ver, van a estudiar los mejores’… Y además hasta mentían, porque no era que no pasaran el examen de admisión, sino que no había cupo. Ya lo hemos dicho aquí, se presentaba el examen, 125 preguntas, pero nada más hay 500 espacios, entonces vamos a dejar que entren los que pasen, los que contesten bien de las 125 preguntas, 123; y él que contestó bien 122 ya no entró. Entonces, no es que reprobaban o reprobaran el examen de admisión, es que no había cupo", dijo.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador aseguró que lo que se pretendía era acabar con la educación pública, y que estudiaran los que tuvieran recursos económicos para pagar educación privada.

"Entonces, la mentira era: ‘No pasó el examen de admisión’. Nada, lo que querían era acabar con la educación pública y en la concepción conservadora que estudiara el que tuviese posibilidad económica para pagar una escuela privada. Creció la matrícula de las escuelas privadas en el periodo neoliberal, en el nivel superior, como nunca, pero también llegó a un límite, porque ¿de dónde saca la gente para pagar colegiatura, si la mayoría de nuestro pueblo, desgraciadamente, vive en la pobreza?

Entonces, ese es un modelo fallido, de modo que las becas sí son muy importantes para que se pueda estudiar, nada más que hay que ir poco a poco haciendo labor para lograr convencer a la gente. Hay algunos que están ya muy influenciados por el conservadurismo y ya no ven otra cosa, pero la labor nuestra es estar haciendo consciencia siempre", concluyó el presidente López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

López-Gatell negó aumento brusco de mortalidad: algunos diarios están “haciendo ver algo que no ocurrió”

López Obrador moviliza 5,000 elementos a Yucatán y Quintana Roo ante el inminente impacto del huracán Delta como categoría 4

Huracán Delta minuto a minuto: cambió de trayectoria y amenaza impactar Puerto Morelos, Quintana Roo, como categoría 4