“Porfirio Muñoz Ledo no merece ser presidente de Morena”: la implacable crítica de John Ackerman

John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, criticó fuertemente la campaña a la presidencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Porfirio Muñoz Ledo, miembro fundador del partido.

A través de una columna publicada, este lunes, el estadounidense de nacimiento aseguró que Muñoz Ledo y Lazo de la Vega es un “férreo opositor al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Para argumentar su artículo, el doctor en derecho constitucional brindó una serie de ejemplos recientes que plantean un choque ideológico y moral entre el también ex presidente del PRI y PRD con la 4T.

En esta publicación del diario La Jornada, Ackerman señaló que el candidato buscará deshacerse de los militantes que no coincidan con él, también señaló un roce de criterios con miembros de Morena en la Cámara de Diputados cuando los tildó de golpistas durante el proceso de selección de consejeros del INE.

“El embajador en la Unión Europea durante el sexenio de Vicente Fox ha llamado ‘hipócritas’, ‘lambiscones’ y ‘golpistas’ a sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados”, se lee en el texto.

También trajo a colación los conflictos que ha tenido con dos secretarios federales: Rocío Nahle (Energía) y Marcelo Ebrard (Relaciones Exteriores) . En cuanto a la secretaria de Energía, el candidato a la presidencia de Morena estuvo en contra “de poner fin a las condiciones de privilegio otorgadas por funcionarios corruptos del viejo régimen a empresas extranjeras que producen energía eólica”. Mientras que con el canciller se mostró más severo, ya que amenazó con correrlo del partido.

“Se van porque se van. Y si no, juicio. No estoy bromeando. Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en Washington. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas . Mario [Delgado, cercano a Ebrard, uno de sus contendientes], te lo digo por este medio: ‘Ya te pasaste de cómplice. Estás comprando a todas las autoridades. Cuídate’. Si siguen en lo suyo, se van del partido. Marcelo, ¿quieres ser presidente? Que encabece la derecha mexicana, por favor. No es una oferta mala. Para que el país tenga una derecha abierta y que tenga una izquierda abierta”, expresó el abogado egresado de la UNAM en su entrevista vía remota.

El esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública recordó cuando Porfirio Muñoz Ledo criticó la visita de AMLO a Estados Unidos al llamarlo un “error histórico”.

Una vez planteado este perfil, el doctor en Sociología Política manifestó su apoyo a Mario Delgado, el otro puntero en las encuestas para liderar Morena a nivel nacional, y a Citlalli Hernández, candidata a secretaria general del partido.

“El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados también ha demostrado gran capacidad de diálogo y de articulación entre las innumerables expresiones y fracciones del partido”, reconoció.

De tal modo que John Ackerman dijo que la pareja ideal para dirigir el partido que puso a AMLO en la presidencia es Mario Delgado y Citlalli Hernández.

“El perfecto complemento para una presidencia de Delgado sería una secretaría general a cargo de la senadora ­Citlalli Hernández, quien es una destacada joven dirigente que se ha distinguido por su sólido compromiso con la justicia social. Una fórmula Delgado-Hernández garantizaría que la unidad que ofrece Mario cuente con un importante equilibrio desde la izquierda en la persona de Citlalli ”, aseguró.

Las diferencias ideológicas de Ackerman con integrantes de Morena no es nueva, en especial con Ricardo Monreal, a quien señaló como “el representante de lo peor del viejo régimen hoy incrustado en Morena”.

