“No comer ansias”: la respuesta de López Obrador a movilización de FRENAAA

A un día de que el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) congregara a miles de personas en el Zócalo Capitalino para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe del ejecutivo federal le pidió a sus detractores “no comer ansias”, que él promoverá, después de las elecciones del 2021 la revocación de mandato para que el pueblo decida si se queda a cargo en 2022.

Así lo dijo este domingo 4 de octubre durante su visita al estado de Sonora, misma que se realizó en el marco de su gira de trabajo de este fin de semana.

“Aprovecho para decirles a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no habrá represión porque no somos iguales, nada más lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda”, expresó en compañía de Claudia Pavlovich, gobernadora de la entidad.

Después de garantizar el derecho al libre tránsito y manifestación del movimiento dirigido por Gerardo Lozano, López Obrador explicó cómo será su dinámica del “pueblo pone y el pueblo quita”, pues se denominó como otro tipo de político.

“Nosotros queremos cambiar, queremos transformar, esas diferencias que tenemos que son de fondo se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático, habrá elecciones el año próximo en junio, en todo el país luego yo me voy a someter a la revocación del mandato”, afirmó.

Y es que el sábado 3 de octubre, alrededor de 8,000 simpatizantes de FRENAAA se dieron cita en la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de AMLO para más tardar el 30 de noviembre. A pesar de demostrar una mayor capacidad de congregación, el mandatario nacional les dijo que por lo pronto no renunciará , sino hasta que quede lista la renovación de mandato, misma que será discutida en el poder legislativo después de las elecciones intermedias que se celebrarán en 2021. La idea es que para el 2022 el pueblo de México determine si AMLO se queda en la silla presidencial.

“Porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, acepto esas reglas de modo que lo único que les pido a los conservadores es que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática si así lo decide el pueblo entonces tengamos nosotros que retirarnos, en tanto nos apoya el pueblo, vamos a seguir gobernando el país”, estimó a pesar de los reclamos de FRENAAA.

Por el momento, López Obrador se manifestó confiado respecto a su aprobación, pues está convencido de que ésta está alrededor del 70 por ciento. De igual modo, planteó que los detractores son quienes quieren que se regrese al modo de hacer política previo al 2018, lo cual hace que refrende su compromiso con la gente que confió en él.

“Tengo muy claro que lo fundamental es atender, servir al pueblo y por eso vamos a poder salir adelante, vamos a poder a llevar adelante la transformación de la vida pública de México”, refrendó.

Esta declaración contrasta con la exigencia del líder de FRENAAA, Gilberto Lozano quien, en entrevista para Infobae México, aseguró que la presión que hará su movimiento será tal que para el 30 de noviembre “López se va” . “Iniciamos un proceso de liberación del pueblo mexicano, para aspirar a un México nuevo, para hablar del futuro y no del pasado”.

