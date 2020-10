La insólita historia de Cusaem, la policía “ficticia” que recibió contratos millonarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

Cusaem ganó 774 millones de pesos en contratos entre 2009 y 2017 y otros 801 millones de pesos en dos contratos firmados por la Policía Federal el 19 y 31 de mayo de 2018 (Foto: Cuartoscuro)

“Imagine una oficina de la Policía Federal, que contrata guardias estatales para que cuiden sus instalaciones. Ni siquiera son policías, porque su corporación es un ‘cuerpo de guardias’ no regulado. Esta guardia se viste con ropa comprada en la tiendita, que le venda un compañero o que herede de algún colega muerto”, explicó Peniley Ramírez en un texto en el que habla sobre la existencia de una corporación con tintes policíacos que fue beneficiada durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

La periodista resaltó en un artículo titulado “Los policías millonarios de Peña Nieto” que estos elementos no eran “policías oficiales”, ya que no cobraban por nómina y sus depósitos los recibían desde una popular tienda departamental de color amarillo, esto para que no quedara registro alguno de que el policía trabaja para la corporación.

En la columna publicada este viernes en el periódico El Universal, Ramírez informa que esta Policía Estatal no es ficticia y tiene como nombre Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), una corporación que obtuvo el permiso de Enrique Peña Nieto para trabajar en todo el país.

De acuerdo con la información presentada por la periodista, Cusaem ganó 774 millones de pesos en contratos entre 2009 y 2017 y otros 801 millones de pesos en dos contratos firmados por la Policía Federal el 19 y 31 de mayo de 2018. Según Peniley Ramírez, los contratos fueron por “un servicio de apoyo extraordinario de patrullaje”.

Ramírez descubrió que más de 300 migrantes habían sufrido ataques a bordo de las líneas del tren y 8 denuncias penales apuntaban a Cusaem Fotografía: Archivo Infobae

Debido a que esta organización no es pública ni privada, no se le puede fiscalizar ni solicitar información vía transparencia. Cuando se cuestiona el paradero del dinero que se les paga a los policías, la respuesta es que “nadie sabe”.

Peniley Ramírez relata que, hace tres años, junto al periodista Sergio Rincón, investigaron a Cusaem por supuestos abusos contra un grupo de migrantes. En aquel entonces, los periodistas descubrieron que más de 300 migrantes habían sufrido ataques a bordo de las líneas del tren y 8 denuncias penales apuntaban a Cusaem.

Tiempo después, como parte de la investigación, Rincón y Ramírez fueron a una sucursal bancaria para depositar en la cuenta donde supuestamente el gobierno les depositaba a los policías, la cuenta estaba inactiva y posteriormente recibieron respuestas negativas por parte de las autoridades.

De acuerdo con los reportes de la Auditoría federal, por cuidar un mes a los policías federales, Cusaem ganó 801 millones de pesos EFE/Archivo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló este 2020 que el mecanismo ambiguo de este Cuerpo de Seguridad lo hace irrastreable, no sancionable y al mismo tiempo impune. De acuerdo con los reportes de la Auditoría federal, por cuidar un mes a los policías federales, Cusaem ganó 801 millones de pesos.

Esa cantidad millonaria se pagó, según la columnista, de la misma partida “donde se malversaron otros USD 40 millones, otorgados a dos empresas fundadas por un carpintero y una empleada doméstica, que supuestamente vendieron equipo de espionaje a la Policía en 2018”.

Al final, Peniley Ramírez señala que Cusaem no se debilitó, al contrario, en la nueva administración sigue ganando contratos millonarios, pero ahora lo hace con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con el Consejo de Promoción Turística de México y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

