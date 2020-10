“Fue un avance importantísimo”: López Obrador celebró decisión de la SCJN sobre la consulta de expresidentes

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la consulta ciudadana con la que se pretende enjuiciar a los ex presidentes, garantizando sus derechos humanos.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que fue una decisión importantísima

“Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, pero ya se va a ir descifrando porque es un poco genérica, vamos a decir… al final es sí o no, ya la gente va a irla interpretando.. Según entiendo los que están porque se haga la investigación, sobre el comportamiento sobre los ex presidentes, tendrían que votar por el sí y los que están en contra que se lleve a cabo este proceso votarían por él no. esa es mi interpretación y como hay tiempo se va a ir aclarando”, señaló.

“Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se consulte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia, se apegaron los ministros al espíritu del Artículo 39 de la constitución de que el poder emana del pueblo y que el pueblo tiene derecho de cambiar su forma de gobierno”, dijo.

El mandatario insistió en que esta aprobación, es una avance importantísimo

“Fue un avance importantísimo lo de ayer, esa fue mi reflexión y también que nadie se preocupe más de la cuenta, nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, que sabe tomar decisiones y va votar por lo que considere más importante para la Nación. Son ciudadanos de verdad, no imaginarios, como era antes, celebro que esto haya sucedido”, aseguró.

