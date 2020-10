“Que no se le niegue al pueblo su derecho”: López Obrador se pronunció previo a que la SCJN discuta la constitucionalidad de la consulta de juicio a ex presidentes

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que hoy es un día muy importante, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá si es constitucional o no, la consulta ciudadana en donde se pregunta a la gente si se quiere llevar a juicio a los ex presidentes del periodo neoliberal.

“Hoy va a resolver la Suprema Corte la realización, o no, de la consulta de juicio a ex presidentes, es un día muy importante. Esto significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder emana del pueblo y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho decidir la forma de su gobierno; que no se le niegue al pueblo su derecho a la participación, que se haga valer en plenitud la democracia”, indicó el mandatario mexicano.

