A los 30 años cambió la oficina por el alpinismo: la mexicana que conquistó las montañas más altas del mundo en tiempo récord

Entrevista con Viridiana Álvarez, alpinista mexicana que impuso un récord Guinness (Infobae)

Hasta antes de cumplir 30 años, Viridiana Álvarez (37) estaba convencida y conforme con llevar una vida –considerada socialmente– convencional; un trabajo detrás de un escritorio, horario de oficina, ejercitarse con regularidad. Pero el día que llegó “al tercer piso”, literalmente ascendió a una cima. Bastaron exactamente seis años para que la mexicana impusiera un récord Guinness en alpinismo.

Todo empezó cuando la originaria de Aguascalientes (centro de México), a los 28 años, se apuntó en una carrera de 10 kilómetros. Ahí conoció personas que la adentraron al mundo del ejercicio al aire libre. Dos años después la invitaron a escalar el Pico de Orizaba, cuya altura de 5,636 metros lo consagra como la montaña más alta de México. Y en el caso de Viridiana, como el parteaguas de su vida.

“Fue un cambio total en mi vida, en cuestión de decir: ‘es que quiero más, quiero más de esto", contó emocionada en un videollamada con Infobae México .

Viridiana Álvarez (Cortesía)

Entonces, sin tener un pasado con aspiraciones montañistas, o siquiera de deportista –ella recuerda que de niña era muy traviesa e inquieta, pero de eso a pretender ser alpinista, señala una diferencia abismal– Viridiana empezó un proceso con el que dio un giro de 180 grados a su vida, volcado hacia su nueva pasión: las montañas .

No fue de la noche a la mañana, poco a poco fue adaptándose a su nuevo estilo de vida. Dejó su trabajo, vendió su auto. Siguió laborando en su rama, pero con empleos más flexibles en cuanto horarios, ya que, como ella misma explica, las expediciones no son cuestión de semanas, sino de meses.

Hasta que tres años después del Pico de Orizaba, la alpinista encaró su más grande reto: el Everest.

Viridiana Álvarez en la cima del Everest (Cortesía)

El 16 de mayo de 2017, luego de 42 días de expedición, Viridiana alcanzó el punto terrenal más cercano al cielo. Con sus 8,848 metros de altura, el Everest es el pico más alto del mundo. Ahí fue donde ella decidió dejar a un lado su carrera en administración de empresas y sus dos maestrías –en ingeniería y en innovación– para dedicarse de lleno al alpinismo. Hasta ese momento, no se daba cuenta que ya había empezado a hacer historia.

Después vino el K2, la segunda cima más alta, con 8,611 metros de altura. Ahí llegó el 21 de julio de 2018. Precisamente, señala la montañista, esta en especial fue una experiencia que le representó un gran reto. “Una montaña más letal, es conocida ‘la montaña asesina’. Fueron experiencias de otro nivel. Ósea, ver morir a alguien, estar en medio de tormentas. En una montaña tan técnica, tan inclinada (...) Todo eso pesa”.

Viridiana Álvarez en la cima del Kanchejunga (Cortesía)

En 2019 se propuso escalar la montaña que les seguía en altura a las otras dos, el Kanchejunga de 8,586 metros de altura. Pero antes iniciar le notificaron la cosecha que, sin saber, venía sembrando: si subía antes del 17 de mayo hacía récord Guinness.

Viridiana optó por no enfocarse en eso, señalando que ya tenía suficiente presión con ser –también– la primera mexicana en esa montaña. “En las montañas tú no decides qué día subir”, indicó al añadir que depende de factores como el clima o la ruta. Pero lo logró. Llegó el 15 de mayo , que también es el día de su cumpleaños. “El único día en todo el año que se puede subir esa montaña”, recuerda con una sonrisa enorme.

Entonces Viridiana Álvarez estableció el récord Guinness como la mujer ha escalado más rápido las tres montañas más altas del mundo, con oxígeno suplementario. Su marca fue de un año y 364 días , con la que hizo tres días menos que la surcoreana Go Mi Sun, quien estableció el mismo récord en 2009. “Chequen bien los números”, es lo que pedía ella –comentó entre risas– al no creer que acababa de hacer historia.

Viridiana Álvarez con su reconocimiento del récord Guinness (Cortesía)

Después de un proceso de unos siete meses, en el que la montañista estuvo entregando evidencias que acreditaban su marco, el pasado 11 de agosto, en una ceremonia virtual, Guinness World Records hizo oficial el reconocimiento a Viridiana.

Cabe señalar que Récord Guinness no otorga ninguna remuneración económica. No obstante, la alpinista mexicana aseguró que de todas formas el premio le es de gran ayuda en ese ámbito, ya que ahora le será mucho más fácil conseguir los patrocinios que necesitará para sus siguientes expediciones.

Lo más difícil en el camino

Viridiana no tiene una montaña favorita. Todas tienen algo especial para ella. Todas le han sumado. No solo por las cosas buenas, sino por las dificultades a las que se ha enfrentado en el camino.

“Al decidir ir por las montañas he rechazado mucha parte de mi vida personal, profesional, familiar, de todo. Estar también en las montañas es preguntarse si se está dispuesto hasta a dar la vida misma ", lo dice porque a ella le ha tocado ver a gente morir en su mismo intento. Rumbo a la cima del Everest vio cuerpos ya sin vida; en el K2 vio como alguien murió tras caer “en cámara lenta, como si fuera un trapo, muy dramático”.

(Cortesía: Viridiana Álvarez)

Por otro lado, aunque se dice afortunada por el gran apoyo que su familia, amigos e incluso extraños, le han externado, también ha tenido que lidiar con críticas de todo tipo que van desde su situación económica hasta el hecho de ser mujer.

Pero para ella lo importante es llegar a cada montaña con humildad. “La montaña no discrimina, para la montaña es lo mismo. Va a ser la misma altura, el mismo frío, la misma distancia. Y es ahí donde se gana el respeto” .

La clave del éxito

Para Viridiana el récord representa que “los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos. Tenemos que aferrarnos y luchar por ellos”. Además está convencida de que “somos el resultado de todos nuestros hábitos”, y señala que los pensamientos y lo que uno se dice a sí mismo en el camino a la meta son de gran importancia. “Tener esa confianza de creer que sí podemos hacer lo que nos propongamos”.

Fuerza de voluntad, salir de la zona de confort, esfuerzo, disciplina ... son los ingredientes de la receta del éxito de Viridiana. “Desde poner la meta y hacer un cambio de enfoque, y toda la energía va hacia eso”.

(Cortesía: Viridiana Álvarez)

Pero lo indispensable, remarcó, es la motivación , "tener la meta muy clara y que el por qué de lo que hacemos sea mucho más grande que los sacrificios que se tienen que hacer”.

Y ahora, ¿Qué sigue?

Este año –como todo el mundo– ha tenido que parar sus actividades, contrario a lo que tenía planeado, debido a la pandemia del COVID-19. No obstante, Viridiana Álvarez ya tiene planeados sus siguientes desafíos.

“El siguiente año tengo un reto enorme. Es subir las 14 montañas más altas del mundo. Llevo cinco apenas. Entonces todavía me falta un camino muy, muy largo. No hay una mujer en el continente americano que tenga ese logro. Entonces voy tras de ello. No sé si lo voy a lograr, pero estoy segura que lo voy a intentar ”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Los ecuatorianos que rompieron el récord Guinness como la pareja más longeva: suman 215 años

Tiene 62 años, pasó más de ocho horas haciendo la plancha abdominal y batió un récord mundial

Yucatán logró récord Guinness por la Rosca de Reyes más grande del mundo