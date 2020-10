Netflix México: las 10 mejores películas y series de terror que se estrenarán en octubre

(Foto: Netflix)

Octubre ya está aquí, y con él, llega esa época del año en la que nos preparamos para Halloween y ambientamos nuestras noches con películas y series de miedo que en cualquier otro momento del año preferiríamos evitar. Y este 2020, debido a la pandemia, parece que el maratón en casa va a ser mayor que en las temporadas anteriores.

Siendo consciente de la situación actual, Netflix incluirá este mes en su catálogo una catarata de estrenos terroríficos que saciarán nuestras anheladas dosis de pánico y susto. Algunos serán intensos thrillers, mientras que otros personificarán el más puro terror. Te dejamos aquí la lista de las 10 series y películas imperdibles que aterrizarán en la plataforma.

Películas

Un lugar tranquilo

Trailer de "Un lugar tranquilo", o "Un lugar en silencio" (A quiet place) (Video: A quiet place)

Cardíaca, tensa y sobre todo, muy sigilosa.

La película Un lugar tranquilo (A quiet place), que llegó a los cines en 2018, es uno de los grandes lanzamientos de este mes en la plataforma. Protagonizada por la icónica Emily Blunt y por su esposo en la vida real, John Krasinski, recibió distintos premios y nominaciones, entre ellos, el galardón a Mejor película de Ciencia-Ficción en la ceremonia de los Critics Choice Awards.

Además, estuvo nominada a un Globo de Oro en la categoría a Mejor Banda Sonora, y en los Premios Oscar luchó por la estatuilla a Mejores efectos de sonido.

El thriller narra la historia de un matrimonio que vive en medio del bosque con sus hijos. El mundo se encuentra desolado, y la raza humana ha sido prácticamente exterminada por extraterrestres que sólo pueden detectar a sus presas mediante ondas sonoras. Por ese motivo, la familia enfrenta sus días sin emitir el más mínimo ruido. Cuando por error, o descuido, suena algún crujido, un murmullo, una pisada, un golpe o un grito, los alienígenas los localizan, y la tensión explota.

Podrás verla en Netflix a partir del 2 de octubre.

El cadáver

Tráiler de El Cadáver, película original de Netflix (Video: Netflix Latinoamérica)

De un mundo conquistado por sádicos extraterrestres, saltamos a uno inhóspito que ha sufrido una hecatombe nuclear.

En medio de la oscuridad que envuelve los días, y los paisajes negros y áridos, una familia hambrienta recibe una invitación para participar en una obra teatral. A cambio, disfrutarán de una cena caliente, junto a decenas de personas que también forman parte del espectáculo. Sin embargo, con el paso de las horas, algunos espectadores comienzan a desaparecer en las aterradoras instalaciones del teatro.

El cadáver, de origen noruego, es una de las producciones originales de Netflix que aterrizarán este mes en la plataforma. Se estrenará el 22 de octubre, y parece que será ideal para los que disfrutan de ese punto de misterio y suspense que te mantiene en tensión hasta el último segundo.

It (ESO)

La nueva imagen de “It”, el payaso asesino, que se estrenará en 2017

Cuando se trata de terror, uno de los reyes indiscutibles del género es Stephen King, autor estadounidense de novelas tan famosas como Carrie, El Resplandor, 1922, It, o la Milla Verde. En las últimas décadas, muchas de estas historias de miedo se han llevado al cine. Una de las más recientes, fue la adaptación de It que se estrenó en 2017 y ahora llega a Netflix.

En la década de los ochenta, comienzan a producirse en el pequeño pueblo de Derry, en el estado de Maine, una serie de asesinatos que tienen en vilo a sus habitantes. Un grupo de jóvenes amigos, conocido como “El club de los perdedores”, investigan qué hay detrás de esos crímenes. Entonces descubren que las muertes fueron cometidas por un ser maligno, una entidad sádica llamada Pennywise y que viste con un perturbador disfraz de payaso.

La producción, dirigida por el argentino Andrés Muschietti, estará disponible a partir del 18 de octubre. Entre los actores del elenco podremos ver a Finn Wolfhard, quien da vida a Mike Wheeler en Stranger Things.

Nadie duerme en el bosque esta noche

(Foto: Netflix)

Al estilo de La matanza de Texas, esta es una de esas películas para las que hay que tener mucho estómago, porque además de terrorífica, es explícita, violenta y algo traumática.

El largometraje, de origen polaco y producida por Netflix, narra la historia de un grupo de jóvenes adictos a la tecnología que viajan a un campamento en medio del bosque para desintoxicarse. Durante una excursión por la naturaleza, algunos de los integrantes son asesinados de forma brutal, dejando a los supervivientes desamparados y luchando por sobrevivir.

Se estrena el 28 de octubre en Netflix, pero sólo para los más impávidos.

Su Casa

(Foto: Netflix)

Otra de las películas originales de Netflix es Su casa. En ella, una pareja de Sudán llega a Reino Unido para solicitar asilo, después de haber atravesado numerosos horrores en el camino. Como refugiados, el gobierno británico les concede un domicilio en el que deberán permanecer hasta que se resuelva el proceso. Sin embargo, aquella casa que en un principio les parece un paraíso, se convierte en su peor pesadilla.

Una fuerza siniestra, ligada a las terribles experiencias que vivieron en Sudán, comienza a atormentarles. Poco a poco, los dos protagonistas van perdiendo la cordura por las experiencias satánicas que sufren en la vivienda.

Llegará a Netflix el próximo 30 de octubre, a tiempo de ambientar la noche de Halloween.

Rebecca

Tráiler de "Rebecca" (Video: Netflix Latinoamérica)

En 1940, el reconocido cineasta Alfred Hitchcock llevó al cine la historia de Rebeca, novela escrita por Daphne du Maurier. Y ahora, Netflix lanzará una nueva adaptación del famoso libro.

Protagonizada por la dulce Lily James (Cenicienta, Mamma Mia!2), esta producción original de la plataforma cuenta la historia de una pareja que se enamora en Montecarlo, y rápidamente se casa. Él, Maxim de Winter, es un viudo adinerado, y ella, una joven inocente. Tras vivir unos días mágicos, ambos se mudan a la mansión de la familia Winter, llamada Manderley, donde habita una presencia estremecedora que les impedirá seguir con su cuento de hadas.

Estará disponible a partir del 21 de octubre.

El vínculo

(Foto: Netflix/El Vínculo)

Las maldiciones y las posesiones demoníacas no podían quedar fuera de esta lista de estrenos terroríficos.

Si en septiembre aterrizó en la plataforma Anabelle 2: la Creación, ahora es el turno de El vínculo, una película italiana escalofriante.

“Durante una visita a la madre de su prometido en el sur de Italia, una mujer debe combatir una misteriosa y perversa maldición que intenta apoderarse de su hija”, cuenta Netflix.

La cinta se estrenará el 2 de octubre.

Ecos mortales

(Foto: Netflix)

En la sinopsis, Netflix la describe como una película de un “suspenso insostenible”.

Tom Witzky, a quien da vida el actor Kevin Bacon, es un hombre que vive con su hijo de siete años y no cree en fenómenos paranormales. Una noche, durante una fiesta, deja que lo hipnoticen, y a partir de ese momento, comienza a sufrir una serie de visiones inexplicables de un crimen horrible que involucra a una niña que desapareció en el vecindario.

Llega a Netflix el 1 de octubre.

Series

La maldición de Bly Manor

Tráiler de "La Maldición de Bly Manor" (Video: Netflix)

Si te gustó La Maldición de Hill House, no puedes perderte la segunda entrega, La maldición de Bly Manor, que no tendrá ninguna conexión con la primera parte, pero está creada también por Mike Flanagan.

Según explicó la plataforma de streaming, la serie se basa en la novela The Turn of the Screw, escrita en 1898 por Henry James. Nos presentará a una profesora americana (a quien da vida Victoria Pedretti) que debe cuidar a dos niños, Flora y Miles (interpretados por Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth).

Los menores se han quedado huérfanos y su tío les ha enviado a vivir a una casa de campo en Essex, Bly Manor. Allí, la maestra comenzará a detectar la presencia de dos seres siniestros que nadie más parece percibir.

“Morir no significa desaparecer, y una au pair lo descubre al caer en un abismo de secretos aterradores en este romance gótico”, avanzó la plataforma.

Aterrizará en la plataforma el 9 de octubre.

Misterios sin resolver: tomo 2

(Foto: Netflix)

Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y lo cierto es que algunos episodios de esta producción son estremecedores.

En octubre llega a Netflix la segunda parte de Misterios sin resolver, una serie documental que narra casos reales de desapariciones, asesinatos escalofriantes y encuentros paranormales. Tras el éxito de la primera entrega, la nueva temporada llegará el 19 de octubre.

