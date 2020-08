Netflix México: estos son los 12 estrenos imperdibles en septiembre

(Foto: De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Anatomía según Grey/Enola Holmes/Lejos/Ratched/Parásitos/Las Crónicas del Taco)

El mes de septiembre está a punto de comenzar, y Netflix llegará cargado de nuevos lanzamientos, estrellas consagradas y también, altas dosis de suspense y drama.

Artistas como Robert Pattinson, Tom Holland o la incomparable Hillary Swank debutarán en la plataforma, a la que también llegarán grandes títulos como Parásitos, -ganadora en 2020 al Premio Oscar a la Mejor Película-; Enola Holmes -lo nuevo de Milly Bobby Brown-; Lady Bird o la última temporada de Anatomía Según Grey. Estos son los 12 estrenos más esperados.

Películas

Parásitos

(Foto: Parásitos)

En 2020, una película surcoreana hizo historia en la gala de los Oscar. Rompiendo con todas las expectativas, Parásitos, nominada a seis premios de la Academia, logró hacerse con cuatro estatuillas, entre ellas, Mejor Película; un galardón que nunca antes había conseguido un largometraje de habla no inglesa.

Además, la comedia negra de Bong Joon Ho, que aborda el tema universal de las divisiones de clase, se impuso en las categorías de Mejor Director, Mejor guion original, y Mejor Película Internacional, llevándose así algunos de los premios más importantes.

Su éxito arrasador en los Oscar, llevó a numerosos críticos a alzarse a favor y en contra de la decisión. Y es que la producción no deja a nadie indiferente. Mientras que unos aseguran que es una obra de arte de la cinematografía, que juega de forma impoluta con los convencionalismos y se envuelve en un cierto misticismo, para otros, se trata de un largometraje sobrevalorado y abstracto.

De cualquier forma, se trata de una película que hay que disfrutar, al menos por su magistral puesta en escena. Y ya no hay excusas para dejar de verla, porque a partir del 1 de septiembre estará disponible en Netflix.

Lady Bird

(Foto: Lady Bird)

Y de un estreno de éxito, pasamos a otro estelar. Y es que en septiembre llegará a Netflix otra película que pudo haber arrasado en los Oscar, pero que a diferencia de Parásitos se fue con las manos vacías.

En 2018, Lady Bird optó a cinco estatuillas de la Academia, destacando la nominación de Greta Gerwig en la categoría a Mejor Director. La cineasta, que entonces tenía 35 años, se convirtió entonces en la quinta mujer en la historia, -y última hasta el momento- en disputar este galardón.

La cinta, que estará disponible el 22 de septiembre en la plataforma, cuenta la historia de Christine, o “Lady Bird” una adolescente de espíritu libre y artístico, que tiene un fuerte carácter y mantiene una mala relación con su madre. Interpretada por una etérea Saoirse Ronan, la joven nos sumergirá en un mundo de altibajos emocionales, en los que pasarás del llanto a la risa. La acompañan en el reparto actores de la talla de Timothée Chalamet o Laurie Metcalf.

El Diablo a Todas horas

"El diablo a todas horas" llega a Netflix en septiembre (Video: Netflix Latinoamérica)

Es el actor del momento porque en poco tiempo llegará a las salas de cine como el nuevo Batman, pero antes de enfundarse en el traje de Bruce Wayne, Robert Pattinson estrenará una producción original de Netflix.

El ex vampiro de la saga Crepúsculo debuta en la plataforma de streaming con la película El Diablo a Todas Horas, basada en el libro del escritor estadounidense, Donald Ray Pollock. En ella, Pattinson interpretará a un hombre siniestro que se dedica a predicar con fanatismo la palabra de Dios.

En realidad, la producción está protagonizada por otro reconocido actor y superhéroe, Tom Holland, a quien hemos visto en los últimos años como Spiderman. Él dará vida a Arvin Russell, el hijo de un veterano de guerra que crece en un pueblo de Ohio marcado por la violencia.

La historia nos llevará atrás en el tiempo, en un viaje que nos situará en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y nos mostrará las cicatrices psicológicas de los veteranos, y el rostro más crudo del fanatismo en EEUU. La película se postula como una de las mejores producciones de Netflix en este 2020. Se estrenará el 16 de septiembre.

Enola Holmes

Milly Bobby Brown como Enola Holmes en la nueva película de Netflix (Video: Netflix Latinoamérica)

A muchos les costará imaginarla en un personaje distinto a Eleven y fuera del universo de Stranger Things, pero lo cierto es que el próximo personaje de Milly Bobby Brown, promete volver a enamorar a los espectadores de la plataforma.

La actriz de 16 años lanzará en septiembre su nueva película, Enola Holmes, en la que interpretará a la protagonista -que da nombre a la cinta-: la hermana adolescente del famoso Sherlock Holmes.

En esta producción original de Netflix, el principal propósito de Enola será evitar que la mente prodigiosa del detective logre encontrar a la madre de ambos, quien por algún motivo desconocido, huyó y quiere esconderse. Para conseguir su objetivo, la joven deberá ir un paso por delante del ingenio magnífico de su hermano.

A Bobby Brown la acompañan en el reparto la inigualable Helena Bonham Carter, Henry Cavill o Sam Claflin, demostrando que septiembre será un mes de grandes estrellas. Se estrena el 23 de septiembre.

El Practicante

(Foto: Netflix)

Perturbadora, siniestra y angustiosa.

Si te gusta el thriller psicológico, no puedes perderte lo nuevo de Mario Casas, El Practicante, donde el actor español se meterá en la piel de un hombre desequilibrado, neurótico y maltratador que secuestra a su ex pareja tras sufrir un grave siniestro mientras trabajaba.

“Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba”, explica la plataforma en la sinopsis.

Se trata de otra producción original de Netflix y estará disponible a partir del 16 de septiembre.

Anabelle 2: la Creación

(Foto: Anabelle 2 la Creación)

Y de una historia de suspense, saltamos al más puro terror, con el lanzamiento de la segunda parte de Anabelle, La Creación.

Doce años después de la muerte de su hija Bee, Samuel y Esther deciden acoger en su casa a un grupo de seis menores huérfanas y una monja que se quedan sin hogar tras la clausura de su orfanato. Al llegar las pequeñas, les imponen una condición: no entrar a la habitación que perteneció a su pequeña hija.

Por supuesto, como es de esperar, una de las niñas, llena de curiosidad, decide descubrir qué hay en el cuarto prohibido. Y al abrir la puerta, se encuentra con la aparición de Bee mirando por la ventana. A lo largo de la película, se irán desentrañando los misterios y secretos de la casa, y conoceremos por qué ocurrió la posesión de la escalofriante muñeca Anabelle.

La podrás ver a partir del 7 de septiembre. Y si aún no has visto la primera, recuerda que ya está en el catálogo de Netflix.

Series

Ratched:

Tráiler de Ratched, la nueva serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy

En estos tiempos de pandemia, los sanitarios han demostrado el compromiso encomiable que tienen con su trabajo, arriesgando su salud y la de los seres queridos para ayudar a los enfermos de COVID-19. Sin embargo, la enfermera que llega en septiembre a la plataforma, no tiene nada que ver con nuestros héroes.

Se trata, ni más ni menos, de Mildred Ratched, una de las villanas más famosas del cine y la literatura. El personaje apareció por primera vez en 1962, en las páginas de la novela de Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo’s Next (Alguien voló sobre el nido del Cuco); aunque es más probable que la recuerden como la enfermera que le hizo la vida imposible a Jack Nicholson en Atrapado sin salida, película de 1975.

Ahora, la nueva serie de Netflix retoma la historia de Ratched y cuenta cómo fueron los inicios de esta mujer sádica y psicópata.

“En 1947, Mildred Ratched comienza a trabajar como enfermera en un hospital psiquiátrico. Pero debajo de su elegante apariencia exterior, una oscuridad crece”, explica la plataforma.

Dirigida por Ryan Murphy (creador de Glee o American Horror Story), y protagonizada por Sarah Paulson, promete ser uno de los grandes lanzamientos del próximo mes. Llegará a la plataforma el 18 de septiembre aumentando la oferta de thrillers psicológicos.

Anatomía de Grey, temporada 16

(Foto: Anatomía de Grey/temporada 16)

Por supuesto, en la lista de estrenos del próximo mes no podía faltar un clásico. Y esta vez es el turno de Anatomía de Grey.

La última temporada de la exitosa serie, la número 16, llega a Netflix para que sus más acérrimos seguidores de Latinoamérica descubran qué ocurrirá con Meredith Grey -a quien da vida la insustituible Ellen Pompeo-, ahora que su licencia corre peligro por haber defraudado al seguro para ayudar a un paciente.

Entre las grandes sorpresas de esta última entrega, que ya se emitió completa en la cadena estadounidense abc, destaca la reaparición de Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh, que volverá en un capítulo para aconsejar a su gran amiga Grey. Y si eres de los que aún no has visto famosísima serie, es la oportunidad perfecta para un maratón, ya que las primeras 15 temporadas están completas en la plataforma.

Lejos

Hilary Swank protagoniza "Lejos", de Netflix

Y ahora llega otra de las joyas de la plataforma, que estará protagonizada por el gran fichaje que se marcó recientemente Netflix: la oscarizada actriz Hilary Swank.

La artista que nos enamoró a todos en el papel de Maggie Fitzgerald en Million Dollard Baby, se convierte ahora en una astronauta que dejará todo, incluso a su familia, para embarcarse en una peligrosa misión a Marte durante tres años. Un drama que promete hacernos derramar alguna que otra lágrima. Estará disponible a partir del 4 de septiembre.

Las crónicas del taco: temporada 2

Segunda temporada de Las Crónicas del Taco (Foto: Netflix)

“¡Tacos de chamorro, de buche, de cochinita!”

Así comienza la segunda temporada de “Las Crónicas del Taco”, que aterrizará en Netflix el 15 de septiembre para hacernos la boca agua. Dirigida por Santiago Fábregas, la nueva entrega hará un recorrido por la historia de este platillo, contando con los más sabrosos protagonistas, como el taco de suadero; el de cochinita pibil; el cabrito; los tacos de pescado del Pacífico; la birria de Jalisco, el burrito y su origen norteño, el clásico del noreste y el más polémico: el taco americano.

Documentales

La Línea: la sombra del narco

La línea (Foto: Netflix)

Durante décadas, el pueblo costero de La Línea, ubicado en la provincia de Cádiz, España, ha sido la puerta de entrada de droga en Europa. Y ahora, funcionarios y agentes de la ley rompen el silencio en un nuevo documental para hablar de este rincón del viejo continente en el que domina la violencia.

“Queremos mostrar la lucha de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el narcotráfico en La Línea. Así, nos enfrentamos a situaciones complejas para mostrar la situación en el Campo de Gibraltar a través de nuestros objetivos”, explica la sinopsis.

Los estupefacientes viajan desde Marruecos hasta España a través del estrecho de Gibraltar, en la mayoría de ocasiones, en pequeñas embarcaciones ilegales. El documental se compone de 81 entrevistas y 336 horas de grabación, que podrán verse en Netflix a partir del 9 de septiembre.

Anime

Memorias de Idhún

Kirtash, Jack y Victoria, los protagonistas de la aclamada trilogía "Memorias de Idhún", llegan a Netflix en formato anime (Foto: Netflix)

Vendió más de un millón de ejemplares en todo el mundo, y la historia se tradujo a un total de 15 idiomas, pero durante años, la escritora Laura Gallego se negó a que realizaran una adaptación cinematográfica de su trilogía fantástica, a pesar de las numerosas ofertas que se le presentaron.

Una decisión que mantuvo hasta ahora.

Por primera vez, desde que se publicó el primer libro en 2004, las aventuras de Memorias de Idhún llegan a la pantalla. Y lo harán, nada más y nada menos que en la plataforma de Netflix, en versión anime. Un estreno que muchos llevan años imaginando.

Disponible a partir del 10 de septiembre.

