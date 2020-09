“Su palabra ya no tiene valor”: tunde SRE a Javier Corral por “incumplir” pago de agua

(Reuters)

El Gobierno Federal y el del estado de Chihuahua han señalado las diversas razones por las que no ha cumplido con los establecido en el Tratado Internacional de Agua de 1944.

México registra un déficit en la cantidad de agua que debe entregar a Estados Unidos de ciclos pasados. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se adeudan 325 millones de metros cúbicos de agua del ciclo 34 y son 2,158.6 millones de metros cúbicos del ciclo 35.

Cabe señalar que México da 432 millones de metros cúbicos de agua anuales en ciclos de cinco años y recibe de estados y 1,850 Mm3 en el mismo lapso. Los ríos de donde se extrae el agua son: el Conchos, en Chihuahua; Las Vacas, San Diego, San Rodrigo y Escondido, en Coahuila, y el Salado, en Tamaulipas.

Roberto Velasco, director para América del Norte de Relaciones Exteriores, explicó para Milenio que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, “incumplió con los acuerdos a los que se comprometió en diciembre con la Secretaría de Gobernación y nuevamente en agosto”.

Roberto Velasco, director general para América del Norte, mencionó que el gobernador de Chihuahua inclumplió con el acuerdo que se estableció en diciembre. (Foto: Facebok@RobertoVelascoÁlvarez)

El acuerdo establece que el agua provendrá de los escurrimientos no controlados de la estación hidrométrica de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de la presa El Granero y de los cinco ríos que se establecen el Tratado.

La propuesta para la extracción de la cuenca del río Bravo establece una deuda de 483 millones de metros cúbicos para cubrir el volumen que resta entregar a Estados Unidos, el documento consultado por dicho medio está firmado por Javier Corral y el director para América del Norte de Relaciones Exteriores.

Corral negó el 25 septiembre que firmó un acuerdo para la entrega de agua de Chihuahua. Y declaró para El Universal que el estado “no puede vaciar sus presas, no puedo pagar el Tratado, sólo Chihuahua. Ahí lo que propusimos es que el gobierno federal echará mano de los almacenamientos que tiene en la Presa Internacional como en otras presas que es finalmente lo que van hacer”.

En tanto, Roberto Velasco señaló que una de posibles razones por la que el gobernador decidió que "su palabra no valía y no seguir adelante con el programa” tiene una motivación electoral, “por lo que decidió manipular las cifras para presentar una versión que no corresponde a la realidad”.

El gobierno de Chihuahua indicó que entregará 915 millones de metros cúbicos de agua (Foto: EFE/Luis Torres)

La Conagua aclaró en un boletín de prensa el domingo 27 de septiembre que en diciembre de 2019 se iniciaron las pláticas entre la Comisión, productores y el gobierno estatal con apoyo de la Secretaría de Gobernación.

Posteriormente, se sumó la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Comisión Nacional del Agua refiere que para cumplir con el acuerdo binacional es indispensable que la entidad cumpla con el 54.1% del volumen total del quinquenio que le corresponde, en lugar del 45.8% que ha aportado hasta el momento.

En contraste, Javier Corral indicó que la razón por la que no se han cumplido lo establecido fue por omisiones de funcionario de la Conagua, lo que hizo que se generará una presión extraordinaria sobre México, que deberá pagar a Estados Unidos el agua de dos quinquenios".

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Funcionarios de Conagua no cumplieron con tratado de aguas y provocaron el conflicto: Javier Corral

“Ruin y vulgar”: Javier Corral respondió indignado a los señalamientos en la mañanera de AMLO

Por qué México debe pagar a EEUU el agua que comparten del Río Bravo

“Fue bien orquestado”: López Obrador acusó a panistas por toma de la presa La Boquilla en Chihuahua