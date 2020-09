Miles de mujeres salen a las calles de CDMX en el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro

Este lunes, se realizarán manifestaciones que buscan exigir que la interrupción del embarazo sea legal, seguro y gratuito en todo el país (Foto: Twitter@MxMareaVerde)

Este lunes 28 de septiembre en el marco Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro diversos colectivos de mujeres realizarán manifestaciones, con lo que se busca exigir que en el país la interrupción del embarazo sea legal, seguro y gratuito.

El grupo Marea Verde compartió imágenes vía redes sociales en las que muestra las la explanada del Monumento a la Revolución tapizado de pañuelos verdes, y uno de los mensajes que resalta es el de Aborto Legal para todo México. También mostraron fotos del mensaje que colocaron afuera del Palacio de Gobierno en Hermosillo, Sonora.

Además convocaron al movimiento virtual que comenzará a las 16:00 horas. En Facebook indicaron en su convocatoria que por la situación actual de COVID-19, “decidimos no convocar a marchar, sino a un #Pañuelazo virtual de AMOR. Sube una fotografía con tu pañuelo y un mensaje para todas esas mujeres, niñas y adolescentes que han necesitado abortar”.

En tanto, los colectivos que convocaron para marchas presenciales en la Ciudad de México fueron Resistencia Dinofeminista fijaron como punto de reunión el Monumento a la Revolución de donde partirán a las 14:00 horas y caminarán con rumbo a la plancha del Zócalo capitalino. Solicitaron a las asistentes que porten cubrebocas y gel antibacterial.

Los colectivos se reunirán en el Monumento a la Revolución y Cámara de Diputados (Foto: Twitter@MxMareaVerde)

Rosas Rojas que se reunirán a las 15:00 horas en la salida de la estación Candelaria y de ahí se dirigirán a la Cámara de Diputados. Otro grupo de mujeres se reunirá a las 17:00 horas y realizarán un mitin del realizarán un mitin del Hemiciclo a Juárez a la ‘Antimonumenta’.

Dalia de la Cerda, integrante de la colectiva Morras Help Morras, indicó en entrevista para W Radio que sus acciones están dirigidas a informar a las mujeres para que tengan acceso a un aborto seguro, cómo pueden acceder a la NOM146 y nos dedicaremos a informar sobre cómo puede abortar con misoprostol de forma segura, la OMS considera que es un proceso seguro y “se puede hacer en casa, asimismo, garantiza que la mujeres puedan interrumpir un embarazo en contextos en donde es altamente criminalizado”.

Añadió que no exigirán más “políticos que no nos quieren escuchar y prefieran dar gusto grupos fundamentalistas, nosotros no vamos a negociar”.

¿En qué entidades es legal el aborto legal?

Las únicas entidades en donde el aborto es legal son: Ciudad de México (desde abril del 2007) y Oaxaca (2019), donde se permite que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas gestación.

La Ciudad de México y Oaxaca, son las dos entidades en donde se ha despenalizado el aborto (Foto: NurPhoto)

Dalia de la Cerda explicó que la homologación a nivel federal “las que tendríamos dar la batalla somos nosotras a nivel en los estados y cabildear para que se homologue, entonces, estamos estancadas en el tema porque no hay un compromiso. El aborto legal depende mucho de la voluntad política que hay en el Congreso”.

Cada año en México, entre 750,000 y 1 millón de mujeres realizan abortos clandestinos. Dicha situación ha ocasionado que sea la cuarta causa de muerte en mujeres, según datos del Observatorio de Muerte Materna (OMM).

Aunque en todo el país se contempla la violación como una causante legal para interrumpir el embarazo, pero en cada estados son diversas las razones que se estipulan para permitir dicho proceso, sin que exista una sanción.

Por ejemplo, en 29 entidades no se penaliza a las mujeres si el aborto de produjo de forma imprudencial; en 23 estados permiten el aborto cuando está en riesgo la vida de persona y en 16 entidades no hay sanción cuando hay alteraciones graves en el producto y en el caso de Michoacán y Yucatán lo permiten la interrupción del embarazo por razones económicas.

