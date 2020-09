Ultraderecha, moderados, provida: radiografía política de los principales opositores a López Obrador

(Foto: Jovani Pérez)

Este lunes, el ex candidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, anunció su “regreso de lleno a la vida pública de México”. En un video de siete minutos, el otrora líder nacional del Partido Acción Nacional anunció que en las próximas semanas publicará una serie de videos para explicar su plan y propuestas para “ayudar a remediar el desastre con el gobierno de López Obrador”. Explicó que la serie está basada en los 12 capítulos de su nuevo libro El pasado, presente y futuro de México.

Con esta resurrección pública, Anaya sostiene las predicciones del diario El Norte cuando publicó una encuesta que lo posicionó como el actor político con mayores posibilidades de convertirse en un contrapeso real para Andrés Manuel López Obrador.

A menos de un año de las elecciones intermedias del 2021, todo parece indicar que Morena volverá a dominar las boletas, no por una calidad gubernamental clara, sino por falta de alternativas. Ricardo Anaya no dijo tener algún proyecto político-electoral o partidista, pero la posibilidad de uno saca a la luz la cuestión de la oposición real contra el presidente.

Ricardo Anaya, el pragmático

Ricardo Anaya, por su parte, fue contrincante de Andrés Manuel en la elección de 2018. También, durante su periodo en el Legislativo, Anaya impulsó las 13 reformas estructurales encabezadas por la administración de Enrique Peña Nieto. La campaña de desprestigio contra las reformas del Pacto por México, particularmente la Energética, es uno de los ejes principales de la administración obradorista. En el anuncio de su regreso, Anaya sí mencionó esa controversia sobre los energéticos.

El expanista tiene una carrera política que, de hecho, puede ser comparada con la de López Obrador. Ambos saltaron de un lado a otro del espectro político (AMLO inició como priísta, pero se afianzó en el PRD, y Anaya inició su carrera en el PAN, pero buscó a la izquierda perredista y a Movimiento Ciudadano para reforzar su candidatura), los dos son responsables por el cisma en sus partidos (López se llevó una parte importante del PRD a Morena, y la dirección del PAN bajo Anaya lo convirtió en una oposición sectaria). Ricardo, como Andrés Manuel, es un político pragmático, que puede predicar una filosofía específica, pero no tiene problemas para asociarse con alguien diferente si es que le conviene.

Dos años después de su derrota electoral, el regreso de Anaya no tiene rumbo específico. En Twitter afirmó que trabaja en mancuerna “con todos los que están preocupados por el rumbo del país” y mencionó su disposición a participar con su antiguo partido, “la oposición y también quienes votaron por Morena y están decepcionados”. Esta afirmación parece resaltar su adaptabilidad ideológica, pero también es importante recordar que impulsó las reformas estructurales, consideradas como neoliberales y, en la campaña, dio maromas verbales para evitar posicionarse en temas controversiales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

15/03/2011 El presidente mexicano, Felipe Calderón. POLITICA MÉXICO INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA EUROPA PRESS/PRESIDENCIA DE MÉXICO

Felipe Calderón, el ex presidente de derecha

Aunque el ex candidato no habló de un proyecto político concreto, quien sí lo tiene es el ex presidente Felipe Calderón. El líder del Ejecutivo durante el sexenio de 2006 a 2012 lleva varios meses descalificando a López Obrador en cada uno de los espacios a los que obtiene acceso. Por su parte, el presidente ha hecho lo propio.

La primera semana de septiembre, el Instituto Nacional Electoral dictaminó que negarían el registro de partido político a México Libre, la organización encabezada por Margarita Zavala, porque no documentaron el origen de una parte de los recursos obtenidos. Su esposo denunció al Ejecutivo por medidas “dictatoriales” en contra de su proyecto partidista. Luego del dictamen del INE, Zavala y Calderón impugnaron la decisión frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el Trife falla en su favor, México Libre estaría a tiempo para participar en la elección de 2021.

Cuando Calderón y Zavala dejaron Acción Nacional antes de las elecciones federales, estuvieron motivados por dos conflictos. El primero, con la figura de Anaya, a quien una corriente importante del partido consideró como traidor y espurio, el segundo conflicto fue ideológico. En el imaginario calderonista hay posturas bien planteadas que sería impensable comprometer con alianzas como el Frente por México. Temas como el aborto, los derechos de la comunidad LGBT+ y la legalización de las drogas tienen un tachón imborrable en su libro.

Eso es lo que México Libre podría llevar a la mesa en las próximas elecciones, un nuevo grupo político de la derecha neoliberal y conservadora. A diferencia de Anaya, que parece evitar los temas controversiales en pro del beneficio político, la facción calderonista del ex PAN cree que ser provida, pro “familia natural” y privilegiar la libertad de mercados es su mejor apuesta para sacar a López del Palacio Nacional

Esta oposición de posturas hace que la presidencia de Felipe Calderón sea, probablemente, el ejemplo más usado para contrastar la administración actual, tanto por el público en desacuerdo como por los líderes de opinión que buscan la renuncia del presidente. El más destacado es, probablemente, el Frente Nacional Anti AMLO. “Los de los coches”, como se refirió Andrés Manuel a las caravanas vehiculares para exigir su renuncia, son una organización pública cuyo único objetivo aparente es la renuncia del presidente.

CIUDAD DE MÉXICO, 20SEPTIEMBRE2020.- Simpatizantes del Frente Nacional AntiAmlo (FRENA) continúan con su plantón sobre Av. Juárez ante la negativa de poder pasar rumbo al Zócalo por parte de elementos de la policía capitalina, al medio día más integrantes de esta organización llegaron en sus automóviles para apoyar a los manifestantes ya ubicados con sus casas de campaña tomando la glorieta de Bucareli al cruce con Reforma, impidiendo el tránsito en ambos sentidos. FOTO :DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Gilberto Lozano y FRENAAA, la ultraderecha ciudadana

El líder de FRENAAA, o su vocero, como él elige describirse, Gilberto Lozano, recurre con frecuencia a un discurso que denosta a la figura de un López Obrador afín a los personajes de Fidel Castro y Hugo Chávez, incluso llama a su gobierno la “dictadura bolivariana”. De forma concreta, esa comparación no parece tener una justificación real, pero el objetivo de FRENAAA es unir a la ciudadanía en contra de un personaje y obtener su renuncia.

Además de atacar a López Obrador, los insultos de FRENAAA sirven para conocer la ideología que subyace a la organización y a sus simpatizantes. La mayoría de los insultos están relacionados con ideas y tendencias de izquierda radical, como el comunismo. Ese rechazo los dibuja como una agrupación de derecha, que desprecia la participación del Estado en la vida pública. Además, repudian la idea de un presidente que apoye el aborto o las uniones entre personas del mismo sexo, aunque no sea el caso real en México. Es probabe que la diferencia ideológica con el calderonismo sea de magnitud. Mientras que Calderón tuvo que conciliar posturas durante su gobierno, FRENAAA encarna a la derecha más extrema y ortodoxa, sin lugar para concesiones políticas. Esa puede ser la razón por la cual el colectivo no tiene un proyecto propositivo específico.

Por lo pronto, el ex directivo de grupo FEMSA y sus compañeros aseguran que permanecerán instalados en un plantón indefinido entre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Su manifestación busca, en primer lugar, acceso al Zócalo capitalino y, en segundo lugar, buscar apoyo ciudadano para su causa de una renuncia presidencial.

Enrique Alfaro y la Alianza Federalista, opositores dentro del sistema

Finalmente, los únicos políticos en funciones que se han opuesto abiertamente a López son el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” y el de Chihuahua, Javier Corral. Durante la pandemia del Covid-19, el tapatío tomó distancia del Ejecutivo federal, criticó y se rehusó a seguir algunos de los principios “estratégicos” del subsecretario López-Gatell y reprobó el manejo de la crisis económica que desató la pandemia.

Foto: Tw/@EnriqueAlfaroR

En septiembre, Alfaro, Rodríguez, Corral y otros 7 gobernadores anunciaron su separación de la Comisión Nacional de Gobernadores para formar su propio organismo político. Los gobernadores de la Alianza Federalista argumentan que la Conago es una entidad poco efectiva para garantizar la autonomía de los estados y que, en realidad, consiguió fortalecer la influencia del gobierno central sobre las entidades.

Aunque Alfaro y López Obrador han expresado desacuerdo en múltiples ocasiones, el gobernado no ha recurrido a insultos personales y, de hecho, ha cooperado abiertamente con el gobierno federal en temas de infraestructura y presupuestos estatales. Alfaro fue postulado a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, pero también ha militado en el PRD y en el PRI. Comenzó funciones en 2018.

En el sentido ideológico, Alfaro es un político moderado, lo más cercano a una oposición central para Andrés Manuel. En sus administraciones ha destacado por impulsar agendas alejadas de los extremos. Aunque presenta una preferencia marcada por la administración pública sobre la política. En ese sentido, ha enfrentado al gobierno federal en temas fiscales, tributarios y ambientales, que es, en cierto sentido, un tema de recursos.

