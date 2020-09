Alfaro calificó como “centralista” al presupuesto y llamó “lambiscones” a gobernadores por no dar su postura

Enrique Alfaro denunció el recorte de recursos aplicado a Jalisco en el presupuesto 2021 (Video: Twitter@EnriqueAlfaroR)

Acompañado de funcionarios de su gobierno, Enrique Alfaro, mandatario estatal de Jalisco denunció que el presupuesto económico 2021 propuesto por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es resultado de una visión centralista.

Señaló que las reducciones de recursos a Jalisco y otras entidades de la República son parte de la lógica de concentrar el dinero y cuestionó a gobernadores que no se han posicionado sobre el tema.

Esta reducción que está sintiendo Jalisco no es un asunto exclusivo de nuestro estado, porque hay quien todavía piensa que como nosotros hablamos y decimos lo que pensamos, fijamos postura para defender a nuestro estado, pudiera imaginarse que es como un castigo por la posición del gobernador. Yo simplemente quiero decirles que esta reducción a las entidades federativas, a los estados, pero también de manera muy importante a los municipios del país es generalizada. Es una reducción a nivel nacional que muestra esta visión centralista que hemos denunciado de volver a concentrar el dinero en la federación para poder manejarlo a su antojo

Alfaro Ramírez criticó que el presupuesto no se construyó para enfrentar un escenario de crisis (Foto: Cuartoscuro)

“A mí me encantaría saber qué opinarán hoy los gobernadores que han permanecido en silencio o algunos que han caído en actos de lambisconería ofensiva cuando se den cuenta que sus estados están siendo afectados por las decisiones que está tomando el gobierno de la República. No voy a mencionar nombres, pero algunos han salido a decir que están a muerte y que van a hacer no sé cuántas cosas y que nosotros somos unos peleoneros”, agregó.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Alfaro Ramírez dijo no entender la razón por la que se le está aplicando una reducción de 4.6% del presupuesto a Jalisco. “El presupuesto crece poquito, pero crece, y a Jalisco le tumban 4.6 por ciento.”, subrayó.

Aclaró que este posicionamiento se deriva de una primera revisión y que posteriormente se analizará con más detalle para platicar a profundidad con el presidente López Obrador sobre el tema.

Por otra parte, el titular del poder ejecutivo en Jalisco acusó que el presupuesto no se construyó para enfrentar un escenario de crisis, pues no plantea medidas efectivas para reactivar la economía. Reiteró que se trata de un plan que “fortalece el control desde la federación de los recursos.”

El gobernador jalisciense es uno de los 10 mandatarios estatales que decidieron salirse de la Conago (Foto: EFE )

En tanto, infirió que genera dudas que no hayan sido signados recursos para el mantenimiento carretero por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Nos parece preocupante también que se vea en el presupuesto una disminución en materia de salud, en medio del escenario que estamos viviendo”, dijo Alfaro Ramírez.

Cabe señalar que el mandatario jalisciense es uno de los 10 gobernadores que decidieron salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que conformaron la Alianza Federalista. Este jueves, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que “las diferencias no son motivo para la ruptura y el distanciamiento político”, ante la ausencia de los jefes estatales señalados en una reunión convocada por la dependencia que encabeza.

El gobernador Enrique Alfaro agregó a su mensaje que la reducción de presupuesto es un “golpe durísimo” para su estado, pues se trata del dinero que aportan los pobladores de la entidad y que soporta una parte importante de la reactivación económica de México.

Es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco, esto no es un gobernador pidiendo recursos, este no es un servidor, este no es el dinero del gobierno, es el dinero de los jaliscienses, es el dinero que le pertenece a nuestro estado, que es un estado que produce, que genera, que soporta sobre sus hombros una parte muy importante de la reactivación económica de este país

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Salud y pensiones: Arturo Herrera anunció los rubros donde habrá incremento de gasto en 2021

Presupuesto 2021: aumento en salud para enfrentar pandemia de COVID-19 a cambio de disminución en 13 sectores

México crecerá 4.6% en 2021 si hay reactivación económica por vacuna contra COVID-19: Hacienda