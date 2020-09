Joven de 15 años sorprendió al obtener puntaje perfecto en examen de Comipems

Emmanuel Morales Fragoso, estudiante de 15 años, contestó correctamente los 128 aciertos del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior, con lo cual logró entrar a la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 6, “Antonio Caso”.

Fanático de la serie estadounidense “The Good Doctor” y amante de la música ochentera en inglés, el nuevo alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó entre los 302,709 aspirantes que presentaron su examen el 15, 16, 22 y 23 de agosto pasados. Pues fue el único que obtuvo 128 aciertos de los 128 reactivos de la prueba.

El camino para este puntaje perfecto en el examen comenzó en noviembre de 2019, desde entonces estudió arduamente para lograr la primera de sus metas, pues también pretende estudiar medicina en la UNAM, casa de estudios a la que pertenece la Preparatoria 6.

“Desde que tengo memoria siempre quise pertenecer a la UNAM y en sí, a la Prepa 6, porque es una gran escuela y tiene muchísimo prestigio, es por eso que quería pertenecer, además, porque es la máxima casa de estudios, no solo eso, sino que también tengo más motivaciones. Primero tengo que llegar ahí, ya logré esto, no me voy a detener aquí, pienso que no me quiero decepcionar a mí mismo en un futuro, no quiero que este sea mi primer logro, quiero tener más. Voy a seguir estudiando y lograr titularme en Medicina y además tener una especialidad en Cardiología, ese es como mi máxima motivación, claro, cursarla en la UNAM”, relató el joven para un video difundido por la universidad.

Emmanuel Morales es fanático de la música ochentera en inglés (Foto: dgcs.unam.mx)

Al menos nueve meses antes del examen, Morales Fragoso tuvo que estudiar extensas guías, realizar exámenes de simulación, además de tomar dos cursos impartidos por profesores comprometidos, a quienes agradeció por su confianza, tiempo, apoyo y corazón, pues no lo abandonaron pese a la pandemia de COVID-19, según informó la UNAM en un comunicado.

Cuando fue contactado para notificarle sobre su puntaje perfecto, el estudiante estaba incrédulo, tanto que no contestó la primer llamada, por tratarse de un número desconocido.

“Eran como las seis de la tarde de un jueves y mientras estaba sentado en el sillón escuché que sonó primero el teléfono de la casa y luego el de mi mamá, como era un número desconocido no contestamos. Me marcaron a mi celular, contesté, y fue cuando me notificaron que obtuve los 128 reactivos del examen Comipems; sinceramente creí que era una broma de muy mal gusto, pero esa idea se me quitó al verificar los resultados en línea”, relató sobre ese momento.

Agradeció el apoyo de su familia en este proceso de preparación para el examen del Comipems, así como a sus maestros (Foto: dgcs.unam.mx)

Cuando verificó la noticia, se sintió muy contento y festejó con sus padres, ellos se emocionaron tanto que acudieron con los abuelos para darles la buena nueva. El esfuerzo de tanto tiempo había dado frutos y fue gracias al apoyo de sus seres queridos, un hecho que en definitiva valió la pena, según comentó para la UNAM.

Sus aspiraciones por estudiar Medicina no son casuales, para Emmanuel, esta rama de la ciencia tiene un valor especial, pues gracias a especialistas de este ámbito pudo salvar la vida, aun cuando le diagnosticaron poco tiempo de existencia.

"Al nacer tuve una deficiencia cardíaca y no me daban mucho tiempo de vida, pero afortunadamente los médicos lograron salvarme; entonces, ahora quiero devolver ese favor. Esta es otra de mis motivaciones, que en un futuro quiero ser cardiólogo para salvar muchas vidas, y ver las caras de las personas felices y satisfechas”.

Destacó entre los más de 300 mil estudiantes que hicieron su examen a mediados de agosto pasado (Foto: dgcs.unam.mx)

El preparatoriano alentó a sus compañeros para que no dejen de estudiar cada día y sean constantes; también dijo que aquellos con metas tendrán el apoyo de sus más cercanos, esto será un impulso para llegar aún más lejos y se sientan bien en el proceso.

"No se decepcionen si pasa algo malo en un examen, no paren para que puedan lograr lo que se proponen, entreguen su tiempo, esfuerzo y corazón”, concluyó.

El examen en que participó Emmanuel es organizado para los estudiantes de secundaria que desean continuar sus estudios de media superior, para ello compiten por un lugar en los bachilleratos públicos de la Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México, en su Área Metropolitana. Esta prueba es organizada por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Medio Superior (Comipems). En agosto pasado se realizó en 142 planteles con medidas de bioseguridad por el contexto de la emergencia sanitaria.

