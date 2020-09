Gilberto Lozano comparando la zoofilia y la pedofilia como parte de la ideología de género (Video: Facebook / @calacuayoMX)

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), calificó la pedofilía y la zoofilia como “identidades de género” .

A través de redes sociales, cibernautas viralizaron un video en el que se ve al empresario de Nuevo León hablar sobre el registro de identidad de menores de edad ante el registro civil y acuñó estos dos actos como procedentes para identificar al niño ante el Estado mexicano.

“(Las) actas de nacimiento permiten que el niño con el apoyo de un adulto, que no necesariamente puede ser su padre, puede escoger que él nació para ser pedófilo” aseguró durante la grabación.

El día que el líder de FRENAAA se burló de la ideología de género: “Yo nací para ser pedófilo” (Foto: Instagram @gilbertolozanogon)

Respecto al tema de identidad y género, el ex director de FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.) dijo con tono de burla: “ Yo nací para ser pedófilo, cabrón, me encanta [...] Pues es un género reconocido y se le respeta ”.

No obstante, el ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), continuó con su mofa a la ideología de género y aseguró que la zoofilia (personas que mantienen relaciones eróticas con animales) también se incluye en ésta.

“ Oye, a mí me gusta hacer este pues, pues... me gustan los animales: zoofilia. También está aceptado el género de la zoofilia, por qué no, es libertad total, es la ideología de género ”, abundó.

El empresario no hacía apología ni de la zoofilia ni de la pedofilia; sino que de lo que se burlaba era la ideología de genero, promovida por colectivos que buscan que no se discrimine a las personas de la comunidad LGBTTTQ.

Gilberto Lozano, líder de FRENAAA, amenazó a periodista (Video: Twitter / @OficialFrenaaa)

Las apariciones de Lozano en redes sociales usualmente son controvertidas, pues el líder de un movimiento que se promueve como pacífico y respetuoso de los derechos humanos, constantemente se le ve agrediendo, denigrando o violentando a alguien.

Vale la pena recordar cuando en julio de este año, el líder de FRENAAA aseguró que el periodista Hans Salazar “pagará caro” por los cuestionamientos que le hizo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las amenazas de ese grupo opositor, en las que habían insinuado atentar en contra del mandatario.

“Ese reportero va a pagar caro porque, si tú te atreves a hablarle al mandatario nacional en una mañanera por unas cosas que viste en las redes sociales, que tú mismo inventaste y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso”, advirtió Lozano a través de una grabación.

FRENA protagoniza un plantón en el Zócalo Capitalino (Foto: Twitter / @OficialFrenaaa)

Esto porque en junio, el reportero Hans Salazar preguntó sobre posibles atentados en contra del presidente: “tiene que ver con lo que se ha expresado a través de las redes por parte de ya un líder ultraconservador, ultraderechista, de un grupo llamado FRENAAA, en donde hay menciones, hay imágenes que ya presenta con respecto a atentar contra usted, contra su persona”, mencionó el periodista.

En otra ocasión, el empresario conminó a linchar a servidores públicos. Esto a raíz de un encuentro que tuvo con una empleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, la situación no fue aclarada.

“De veras, compañeros, cuando vean un servidor público de la Comisión Federal de Electricidad que no está orientado al cliente, que no está orientado al usuario, ¡Aporréenlo! ¡Se vale lincharlos ya! ¡Pinche vieja! Ahorita si la agarramos aquí la linchamos y la encueramos, pinche vieja ”.

