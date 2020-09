Presupuesto 2021, insuficiente para mitigar consecuencias del COVID-19: economistas

Según esta lectura del presupuesto, el gobierno piensa que la crisis terminará en cinco meses (Foto: EFE/Cámara de Diputados)

Economistas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) coincidieron en que el presupuesto diseñado para 2021 por la administración federal es insuficiente para paliar los efectos que dejará la crisis económica y social del COVID-19.

Pablo Cotler Avalos, doctor en Economía por la universidad de Boston y profesor en la IBERO, dijo que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) no está pensado para enfrentar las problemáticas del país que se prolongarán más allá de este semestre, pues la política de endeudamiento, así como la estructura del gasto, sugieren que la crisis terminará este año y México regresará a la vieja normalidad.

El académico del departamento de Economía de la IBERO refirió que el PEF elaborado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) no refleja un esfuerzo por mitigar problemas en el ámbito del desempleo, por ejemplo, que tardará dos años en recuperarse.

Al participar en una mesa titulada La política fiscal 2021: ¿es suficiente para enfrentar la crisis?, Cotler Avalos alertó sobre graves problemas de salud mental, producto de la pandemia de COVID-19; así como las debilidades del sistema educativo para sortear la formación a distancia, mismas que no están contempladas en el PEF.

“Por los estragos que estamos viviendo, un gobierno responsable hubiera cambiado la estructura de los impuestos para dar más importancia a la infraestructura en salud. El gobierno mexicano está reduciendo ese presupuesto cuando se tendría que estar mejorando las clínicas y hospitales, así como las unidades de cuidados intensivos. Tendría que haberse dado más dinero para la infraestructura escolar porque la pandemia no se irá hasta mayo o junio del próximo año, no será la última pandemia y este gobierno no se está preparando para eso”, aseveró el economista.

César Velázquez Guadarrama, doctor en Políticas Públicas por la universidad de Chicago y maestro en Economía por el Colegio de México (Colmex), apuntó que hay programas con menos recursos, otros son mayormente beneficiados y algunos más desaparecieron, como el de “Escuelas de Tiempo Completo”; una decisión, según dijo, sin sustento técnico.

“Me parece que las decisiones se están tomando sin la suficiente evidencia científica. Por ejemplo, en el sector educación: el programa Escuelas de tiempo completo desaparecerá, éste permitía extender las horas de clase al día. Este programa ha sido evaluado tanto por instancias internacionales como por investigadores mexicanos y sale muy exitoso porque ha ayudado a reducir las brechas de educación en este país”, comentó.

Agregó que “La escuela es nuestra” tenía un monto asignado de 7,000 millones de pesos (mdp) y ahora ascenderá a 12,000 mdp. Este programa consiste en destinar dinero a padres de familia para que ellos se encargaran de aplicarlo en temas de mantenimiento e infraestructura, pero no ha habido alguna evaluación de su impacto.

En 2021 está contemplado un gasto total de 6.3 billones de pesos, equivalente al 25.2% del Producto Interno Bruto, algo que representa menos 0.3% a lo aprobado para 2020, explicó la IBERO en un comunicado. En materia de educación, el presupuesto sería de 836,400 millones de pesos, un crecimiento nulo en términos reales con respecto al año pasado, así como un recorte del 1.3% en relación con lo ejercido en 2019, abundó la universidad en su reporte.

Por su parte, Mariana Pereira-López, doctora en Economía por el Colmex y académica de la IBERO, señaló que la apuesta del gobierno es por programas acorde a su narrativa y se dejan de lado las evaluaciones para saber cual iniciativa funciona o si tienen fallas en su aplicación o resultados.

Para el PEF 2021 se espera un aumento en “Jóvenes escribiendo el futuro” del 31%, “Becas Benito Juárez” tendrá más 9%, mismo incremento para “Bienestar de Personas con Discapacidad”.

Cotler Avalos insistió en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según la lectura del PEF, es como si nada hubiera pasado y la pandemia quedará resuelta en cinco meses. No está previsto el crecimiento del mercado informal ni a donde irán aquellos jóvenes que inician en el mundo laboral, ni la pérdida de movilidad social derivada del rezago educativo.

