Paquete económico 2021: preocupa a especialistas reducido presupuesto a organismos públicos autónomos

Luego de que el gobierno federal entregara el Paquete Económico 2021 al poder legislativo, algunos expertos han expresado su preocupación por los recortes de recursos a organismos públicos autónomos, entre los que se encuentran la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una videoconferencia organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo Metropolitano (ITAM), Sofía Ramírez, investigadora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que el proceso electoral en puerta es el más grande que ha coordinado el INE. Subrayó que el Instituto tendrá afrontar los gastos del proceso con prácticamente la misma cantidad de recursos que en 2018.

Asimismo, Ramírez calificó como “optimista” el presupuesto realizado por Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que otras entidades nacionales e internacionales como el Banco de México (Banxico) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevén caídas más agudas que el pronosticado por la dependencia.

Por su parte, Ricardo León Caraveo, experto en asignación y uso de recursos públicos, destacó que las elecciones 2021 se desarrollarán en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus.

En tanto, Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex, coincidió con que los supuestos en los que se fundamenta el Paquete económico 2021 son “poco realistas”, pues se trata de indicadores variables como la inflación, tipo de cambio, precio barril, entre otros, los cuales podrían suponer un recorte de alto impacto para las finanzas mexicanas si no se comportan conforme a lo esperado por el gobierno federal.

Además, consideró que ante la crisis económica que se avecina, la administración pública no cuenta con ahorros. “Hay más honestidad, pero menos eficiencia”, destacó.

La investigadora de MCCI también señaló que la parte del presupuesto destinada a Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene comparación respecto al 0.3% de lo que recibirá el INE, que organizará una elección de dicha magnitud.

Además, agregó que respecto a las “prioridades que no cuestan tanto atender pero que están ahí latentes”, la CNDH pone en la mesa una conversación traída por los colectivos feministas, los cuales han hecho saber al presidente sus exigencias.

Las feministas han sido la piedra en el zapato del presidente desde el día uno en el que llegó al poder, Inmujeres y Conavim no recibieron un peso adicional para atender la ola de violencia doméstica que se está viviendo. Es importante que en la calidad de la democracia no vale escatimar y no nos vayamos con la finta de destinar unas cantidades ridículas de dinero a unos proyectos de inversión que todos sabemos que no van a producir nada, como son las refinerías, con no destinarle recursos a la calidad de la democracia electoral y la atención a víctimas