Dónde consultar los resultados del examen a Licenciatura de la UNAM

El mes pasado, una de las sedes de aplicación del examen fue el estadio Olímpico para garantizar sana distancia y evitar contagio de coronavirus (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

Este 21 de septiembre comenzó el periodo de tres días para que los concursantes por un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puedan conocer sus resultados y, en caso de haber alcanzado el puntaje, podrán inscribirse a la carrera elegida.

Desde muy temprano han regresado a clase más de 350,000 alumnos con que cuenta la máxima casa de estudios, a los cuales, se les sumarán los aspirantes seleccionados mediante el examen de ingreso a nivel superior en modalidad escolarizada y a distancia. Solo que esta vez, los estudiantes cursarán sus materias vía remota, debido al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Para los aspirantes de la llamada segunda vuelta, correspondiente al proceso de Junio 2020, la UNAM refiere que tendrán hasta las 23:59 horas del jueves 24 de septiembre próximo para conocer el diagnóstico de examen, es decir, para saber qué cantidad de aciertos obtuvieron, así como el puntaje total, de los 120 reactivos.

La UNAM es considerada la mejor universidad del país, según el ranking de Shangai 2020 (Foto: UNAM)

El procedimiento para consultar los resultados requiere acceso a: https://www.dgae.unam.mx/Junio2020/index.html, posteriormente, acudir al apartado “Publicación de resultados” que enseguida desplegará un instructivo sobre el tipo de ingreso, con o sin antecedentes UNAM, según corresponda, en http://escolar1.unam.mx/Junio2020/resultados.pdf.

Luego de leer las instrucciones, de acuerdo con el perfil del aspirante, las últimas dos páginas del documento están divididas en la modalidad escolarizada, abierta o a distancia; en cada apartado están las áreas: Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales, así como la de Humanidades y las Artes.

Al hacer clic sobre una de esas áreas, según la modalidad, el portal abrirá una pestaña con un listado de carreras, así como el plantel o planteles en que se imparte. Por lo que el aspirante deberá seleccionar la licenciatura y escuela respectiva para la cual concursó, después se desplegará una lista con números de folio que corresponden a la identificación de la Boleta-Credencial, documento que debe tenerse a la mano al momento de consultar los resultados.

En las celdas horizontales de la tabla estará el folio seguido por la cantidad de aciertos logrados, así como la letra S, para aspirantes seleccionados; N, quienes no presentaron examen; C, aquellos que cancelaron su proceso de concurso; o sin letra, para los No seleccionados. En la última columna estará el botón “Consultar”, para, finalmente, saber el resultado de la prueba.

Los alumnos iniciarán clases vía remota por la emergencia sanitaria del COVID-19 (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La parte superior de esta tabla señala cuántos alumnos hicieron el examen, la cantidad de lugares ofertados, los aciertos mínimos necesarios para ingresar a la Facultad o Escuela Superior, así como el número de seleccionados. Por ejemplo, aquellos que compitieron por estudiar Arquitectura en Ciudad Universitaria fueron 1,699 personas, de ellas, resultaron seleccionadas 70, pues esos eran los lugares disponibles en el plantel y respondieron al menos 98 preguntas de forma correcta.

El proceso de selección de la UNAM, en segunda vuelta, requirió exámenes del 18 al 30 de agosto pasado. Algunas recomendaciones para conocer los resultados son no hacer redes de ayuda para que amigos o familiares consulten el portal, pues ello contribuye a una saturación y para que la página sea lenta. Tampoco dar clic muchas veces, pues eso representa una nueva consulta y más saturación.

Los aspirantes también deberán contestar un examen diagnóstico de inglés sin mayor validez, así como la encuesta de datos estadísticos . Si resultaste seleccionado deberás ingresar a “TU SITIO” el martes 22 de septiembre para imprimir tu documentación de ingreso (carta de asignación, orden de pago para aportación voluntaria y acuse de recibo de credencial) en las fechas establecidas.

Los jóvenes participaron en el concurso de selección de la llamada "segunda vuelta" (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

UNAM ha sido tendencia en Twitter por el inicio paulatino de actividades escolares en la universidad. Por esa red, la alumna Iridian Velázquez compartió su alegría porque cursará Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: “Amigos, si voy a ser puma, ¡Quedé en la UNAM! Estoy llorando muchísimo”, compartió con la hoja de su diagnóstico. Ella fue una de las 675 personas que presentaron el examen en ese plantel para alcanzar alguno de los 15 lugares ofertados, donde los aciertos mínimos fueron 107.

Aquellos que tengan duda por su resultado y requieran una revisión, cuentan con 10 días hábiles (21 de septiembre al 2 de octubre de este año) para enviar una solicitud al correo : concursos_de_seleccion_2020@dgae.unam.mx con el asunto “Solicitud de revisión de resultado del examen”. No hay prórrogas y es el único procedimiento para tal verificación.

La inscripción a planteles será del 24 al 28 de septiembre y este último día comenzará la primer clase de los recién ingresados.

