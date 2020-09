Antes de considerar el ingreso básico universal, partidos políticos deben aceptar recorte de 50%: Mario Delgado

Respecto a la propuesta a favor del ingreso básico universal, Mario Delgado acusó a la oposición de acudir a salidas fáciles e insostenibles a largo plazo (Foto: Cámara de Diputados)

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, consideró que es una “incongruencia” que la oposición pida que haya un ingreso básico universal y que no estén dispuestos a recortar su presupuesto.

“Yo creo que en lugar de pedir el ingreso básico, deberían pedir el recorte básico a los partidos que es del 50%” , aseveró el legislador argumentando la falta de recursos para financiar la propuesta impulsada por otras fuerzas políticas.

A través de un comunicado de prensa, el diputado morenista señaló que no se debe caer en salidas fáciles e inviables a largo plazo, pues consideró un despropósito pensar que la oposición quiere “ayudar” a las familias afectadas por la pandemia de COVID-19 a través de un ingreso básico, “cuando fueron ellos quienes en la Cámara de Diputados votaron en contra de la reforma constitucional al artículo 4º para convertir en derechos universales los programas sociales”.

Mario Delgado está inscrito en la lista de aspirantes a la dirigencia nacional de Morena (Foto: mariocd.mx)

Delgado Carrillo argumentó que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador está siendo congruente con la política de austeridad y priorizando programas sociales y apoyos, los cuales tienen una cobertura de más de 70 por ciento.

Aunado a esto, la decisión de transferir de manera directa recursos a través de los programas sociales ha evitado que, en el actual contexto económico, el consumo se desplome.

De acuerdo con el legislador, el siguiente año será un periodo complicado para el bolsillo de las personas, por lo que resulta favorable que el gobierno de prioridad a " proteger la inversión social, porque es quien más lo necesita, a través de los programas del Bienestar e incrementar la inversión en los proyectos de infraestructura, que es el gasto contracíclico por excelencia para estimular la actividad económica ”.

Entonces es un escudo de protección muy importante para las personas más vulnerables y se hace con mucha transparencia. Hay 20 millones de familias en este país que están recibiendo algún tipo de apoyo

El coordinador de los diputados morenistas aseguró que, por primera vez, México cuenta con un presidente que escucha al pueblo (Foto: Twitter@mario_delgado)

Por otra parte, Delgado Carrillo aseguró que, por primera vez, el país tiene a un presidente que escucha y ha actuado de forma distinta a los gobiernos anteriores.

Agregó que el mandatario federal puso en marcha programas destinados a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, así como el acceso gratuito a los servicios de salud universal.

Todo esto, apuntó, sin endeudar al país, sin dar gasolinazos y sin aumentar impuestos, cuestión que es una buena noticia para las familias mexicanas y también para los mercados.

Delgado Carrillo propuso hacer público el padrón de Morena (Foto: mariocd.mx)

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena ha estado muy activo políticamente; el pasado sábado, expuso que una de sus principales acciones, en caso de resultar ganador, será hacer público el padrón del partido y a través del trabajo territorial mantenerlo en constante actualización.

Quien piensa que, si el padrón es público, pues alguien va a llegar y nos va a ganar los militantes, pues está equivocado, no conoce a la militancia de Morena, que son mexicanos excepcionales, comprometidos con el proyecto. Que no representa ningún riesgo que sea público

Esta iniciativa, refirió, surgió luego de que el presidente de la República hiciera público el padrón de Bienestar para evitar que los programas sociales se politicen. Así pues, el diputado acusó que no debe haber problema alguno para que el de Morena camine en el mismo sentido.

Además, con el objetivo de garantizar que quien obtenga un cargo de elección popular o de gobierno por el partido Movimiento Regeneración Nacional actúe de manera responsable y apegada a los fundamentos de no mentir, no robar y no traicionar, Mario Delgado propuso firmar un juramento de principios.

