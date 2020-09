“No mentir, no robar y no traicionar”: Mario Delgado propuso juramento para quien busque un cargo por Morena

Mario Delgado señaló que es necesario un juramento que comprometa la actuación de los representantes políticos del partido Morena (Foto: mariocd.mx)

Con el objetivo de garantizar que quien obtenga un cargo de elección popular o de gobierno por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) actúe de manera responsable y apegada a los fundamentos de no mentir, no robar y no traicionar, el diputado federal Mario Delgado propuso firmar un juramento de principios.

Un partido mientras más abierto, más apegado debe ser a sus principios, ninguna coyuntura electoral es a costa de los valores que tenemos. Prometimos regenerar la vida pública del país y eso significa que todo aquel representante de Morena, sea en un cargo de elección, sea en un cargo de gobierno, debe cumplir estrictamente los principios de Morena de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación

Como parte de una gira por Guadalajara, Jalisco, para dar a conocer sus ideas, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena fijó postura y señaló que es necesario un juramento que comprometa la actuación de los representantes políticos apegada a los principios que fundaron el movimiento.

Mario Delgado está inscrito en la lista de aspirantes para presidir Morena a nivel nacional (Foto: Twitter@mario_delgado)

Advirtió que en el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador no hay cabida para representantes que lleguen por Morena y luego se les olvide, “se vayan libres para el monte y hagan lo que quieran. No, tienen que estar apegados, tienen que hacer en cada acto un imperativo ético para que la gente vea por qué somos diferentes”.

Por otra parte, Delgado Carrillo dijo que el partido tiene que estar al lado del presidente de la República y ser un motor de la transformación, sin titubeos, sin dudar en las posiciones más difíciles.

Es un momento histórico que está viviendo nuestra patria, es un momento de transformación. El presidente gobierna con la plataforma de Morena, por lo tanto Morena tiene que estar ahí a fondo, acompañando al presidente en la lucha contra los conservadores, pero profundizando la velocidad de los cambios

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados recordó que el partido debe estar de lado del presidente de la República (Foto: mariocd.mx)

Además, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados destacó que dicho partido tiene que ser un espacio natural para promover la participación política de las mujeres, jóvenes, pueblos originarios, diversidad sexual y los migrantes.

“Lo más importante es que todos nos convirtamos en promotores de la unidad, debemos ser conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos. El Presidente de la República ya hizo una gesta muy difícil durante más de 20 años y logró establecer el gobierno de la transformación con el apoyo del pueblo de México. La continuidad de ese proyecto va a depender de todos quienes estamos aquí y todos allá afuera que simpatizan con el proyecto alternativo de nación”, manifestó el morenista.

El TEPJF ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificar algunos aspectos de la convocatoria para elegir al dirigente de morena (Foto: Cuartoscuro)

El pasado martes, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificar algunos aspectos de la convocatoria que emitió para realizar la elección interna por encuesta de la dirigencia nacional de Morena.

En sesión bajo el formato de videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior resolvieron 11 medios de impugnación de distintos militantes de Morena, como el presidente interino Alfonso Ramírez Cuéllar, y Antonio Attolini candidato a secretario general.

Luego de analizar las impugnaciones, la Sala Superior ordenó al INE modificar los lineamientos y la convocatoria, para considerar el principio de paridad de género en la integración de los órganos de dirección de Morena

Para ello, detalló el Tribunal Electoral, el INE deberá “implementar los mecanismos apropiados para asegurar la designación paritaria” de las personas en los cargos de dirección, como la presidencia del partido y la secretaría general.

