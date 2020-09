“Que se aclare”: AMLO pidió al IMSS investigar presuntos malos manejos en la gestión de Gibrán Ramírez al frente de la CISS

El mandatario pidió al IMSS presentar un reporte los próximos días para transparentar los recursos Foto: Presidencia de México.

Con la finalidad de que exista transparencia y rendición de cuentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes que se investigue el dinero otorgado a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), durante la gestión de Gibrán Ramírez, quien actualmente compite por la dirigencia nacional de Morena, por supuesto uso discrecional de recursos.

A través de su conferencia matutina, el mandatario mexicano pidió a Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentar un informe al respecto en los próximos días.

“Que se investigue y se informe, que nos dé un reporte el director del Seguro Social, y que aquí se aclare lo que está sucediendo”, declaró AMLO desde las instalaciones de Palacio Nacional.

Este cuestionamiento contra Gibrán Ramírez surge de la columna de Hernán Gómez Bruera, analista político y profesor-investigador del Instituto Mora. En un artículo titulado “Las dudas sobre la candidatura de Gibrán”, publicado en el periódico El Heraldo de México, el especialista señala que antes de perfilarse como secretario de Morena, Ramírez debe aclarar varias interrogantes sobre su administración al frente de la CISS.

Gibran Ramírez es uno de los principales candidatos a la dirigencia de Morena, partido que llevó a AMLO a la presidencia en 2018

“La CISS ha sido desde hace tiempo ‘un elefante blanco’. Se trata de un organismo internacional dependiente presupuestalmente del Instituto, de escasa utilidad pública, que por largos años se ha manejado con discrecionalidad y sin rendir realmente cuentas. Quien tomó la decisión de poner a Gibrán al frente de la conferencia o lo ha apadrinado para mantenerse ahí, le entregó una manzana envenenada”, sentenció Gómez Bruera en su texto.

Debido a que la CISS tiene un apartado de transparencia insuficiente, Gómez Bruera entrevistó a 10 empleados de la organización, en distintos niveles, quienes aceptaron dar su testimonio a condición de mantener su identidad en el anonimato, esto para evitar represalias.

De acuerdo con lo publicado en El Heraldo de México, Gibrán Ramírez ha utilizado el presupuesto del organismo para favorecer un proyecto político personal, esto para posteriormente construir su candidatura a la presidencia de Morena.

“El IMSS aporta una cuota anual a la CISS de unos 90 millones de pesos. Como se trata de un organismo internacional, el secretario general no está obligado a responder a solicitudes de transparencia formuladas a través del INAI. Hasta ahora, han llegado peticiones para conocer el tabulador salarial y el propio sueldo del secretario general, las cuales Gibrán ha elegido no responder. ¿Por qué ha decidido no hacerlo”, señaló el especialista en la columna.

Este cuestionamiento contra Gibran Ramírez surge de la columna de Hernán Gómez Bruera, analista político y profesor-investigador del Instituto Mora

A pesar de que durante su gestión hubo una reducción de “exorbitantes” salarios y se realizaron mejores estudios en la materia, los entrevistados de Gómez Bruera relatan que, además de recibir un salario de 150 mil pesos, “Gibrán Ramírez utiliza de forma por demás discrecional los recursos de la Institución”.

“No menos importante, comentan los entrevistados, el secretario general otorga bonos discrecionalmente a ciertas personas -normalmente de su círculo cercano-, sin que exista ningún protocolo para ganarse esas canonjías tan contrarias al espíritu de la 4T. ¿Podrá Gibrán explicar todo esto y transparentarlo?”, concluyó el articulista de El Heraldo de México.

