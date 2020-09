“Se sienten ofendidos cuando deberían ofrecer disculpas”: dura respuesta de AMLO al desplegado “Esto tiene que parar”

Foto: Presidencia de México.

Luego de que un grupo de intelectuales, escritores, periodistas y activistas que firmaron y publicaron un desplegado titulado “Esto tiene que parar” en donde se condenan las agresiones diarias a la prensa y se afecta a la libertad de expresión desde la conferencia del Jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ahora estos personajes “se sienten ofendidos cuando deberían pedir disculpas” por haber guardado un “silencio cómplice” durante el periodo neoliberal.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador insistió que este grupo apoyó la política neoliberal.

“Son predecibles, muy obvios (…) todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país y luego esto es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno. Ya lo dije y lo repito: a ‘Letras Libres’, de (Enrique) Krauze, le compraban prácticamente toda la edición, la compra el gobierno.. la revista ‘Nexos’ también… mes con mes, 7 mil ejemplares les comparaba el gobierno y yo entiendo, 5 sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera”, sentenció.

Señaló que su gobierno no censurará a nadie y enfatizó que se tienen garantizadas todas las libertades.

“Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades, no somos autoritarios. En el caso de los gobiernos que ellos apoyaban que censuraron a (José) Gutiérrez Vivó, que censuraron a Carmen Aristegui, pero además, que mantenían una política de control absoluto a los medios de información (...) Entonces no vamos a afectar la libre manifestación de las ideas. qué bueno que hay debate y no voy a pedirle a los intelectuales, escritores que simpatizan con nosotros que hagan un desplegado, eso no. Esto es un corporativo, un agrupamiento conservador y es entendible que actúen de esta manera”, señaló.

López Obrador insistió que “él no odia” sino que lo que hay “es honestidad”, por lo que le hizo un llamado al poeta y escritor Gabriel Zaid -quien también firmó el desplegado en el que pide se detengan los ataques a la libertad de expresión-, para que analice la situación.

“Yo no odio, yo soy pacifista y no hay odio, lo que hay es honestidad, honestidad intelectual y honestidad en lo económico, se acaba la corrupción.. Entonces esa es mi respuesta. respeto a todos y me gustaría que ellos mismos hicieran una análisis de contenido de medios, que revisaran, que pongan sobre la mesa, el señor Gabriel Zaid, que es un hombre inteligente pero conservador.. que ponga sobre la mesa todos los periódicos de hoy. Además a él le gustan hacer estas investigaciones sencillas y profundas, solo que lo domina su conservadurismo, pero sería muy bueno (que lo hiciera)”, insistió.

“Este momento no es de confrontación, no es de odios. Es de definiciones y de aclarar posturas y de que haya diálogo.. ellos (los intelectuales y escritores que firmaron el desplegado) se dedicaron a aplaudir y quemar incienso a los gobiernos neoliberales.., Ahora es otro tiempo, pero qué bien porque de esta manera podemos ayudar a que se desarrolle más la conciencia cívica”, dijo.

Al término de su conferencia, López Obrador insistió en que a pesar de que Gabriel Zaid “está del lado del conservadurismo” le pidió “no dejarse acarrear”

“Y ojalá usted, Don Gabriel, no se deje usted acarrear por los que encabezan esta situación”, remató.

Este jueves, un grupo de 650 intelectuales, científicos y activistas se manifestaron a través de un desplegado contra las actitudes del presidente, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los firmantes del documento, el mandatario estigmatiza y amenaza la democracia con sus ataques a la libertad de expresión.

El antropólogo Roger Bartra y el doctor en Ciencias políticas Francisco Valdés Ugalde promovieron la publicación que fue respaldada por cientos de personajes, incluidos periodistas, políticos, críticos y escritores.

“La libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello, está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios”, advirtieron.

De acuerdo con el comunicado, al realizar estas acciones, el mandatario mexicano “agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”. “El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana”, remarcaron.

Entre los personajes que firmaron el desplegado se encuentran Enrique Krauze, el escrito Gabriel Zaid, la periodista Silvia Lemus, y las escritoras Valeria Luiselli, Sara Sefchovich y Carmen Boullosa, entre otras.

