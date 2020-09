Querétaro: un puma suelto puso en alerta a los habitantes de San Juan del Río

Habitantes del municipio San Juan del Río, en Querétaro, están en alerta por la presencia de un puma suelto. Y es que la mañana de martes han circulado en redes sociales imágenes del felino rondando las inmediaciones de la zona Granjas Banthi.

El ayuntamiento informó en un comunicado que a través de llamadas al número de emergencia 9-1-1 vecinos reportaron el avistamiento del ejemplar corriendo por las calles, saltando bardas y subiendo a arboles

Incluso, una cámara de seguridad captó el momento cuando el puma pasa corriendo por la calle y se dirige a la zona de la sierra.

(Foto: Twitter)

Al respecto, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) pusieron en marcha un operativo para cercar al animal y poder atraparlo para llevarlo a un lugar seguro. Sin embargo, hasta el momento se mantiene el patrullaje en la zona para dar con el ejemplar.

Por ello, Protección Civil pidió a la población de Rancho Banthi, Loma Alta, Paseos de Xhosda, Sagrado corazón, Las Esmeraldas y Las Águilas que en la medida de lo posible permanezcan en sus casas para evitar incidentes y si ven al felino lo reporten de inmediato a las autoridades.

Como era de esperarse, el anunció sorprendió a un sinnúmero de ciudadanos que reaccionaron a través de las redes sociales:

“Hay un pumas suelto en San Juan, escucharon bien un PUMA… ya nada me sorprende”, “¿Puma suelto en San Juan? Ah, ok ¡Espera, qué!”, “A veces no entendemos que nosotros somos los que invadimos su hábitat. Ojalá no le hagan daño”, fueron algunos de los comentarios.

(Foto: Twitter)

De acuerdo con Óscar Vargas, coordinador médico responsable del Pumario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el puma concolor o león de montaña es un animal solitario por naturaleza. Su comportamiento es parecido al de un felino doméstico: “De hecho, no pueden rugir, solo ronrronear: se puede decir que es un gato grande” , dijo en entrevista para Verne en 2018.

En estado adulto esta especie alcanza entre 2 y 2.4 metros de longitud. Las orejas son redondeadas. La cola es larga y representa cerca de un tercio de la longitud total del animal. El frente de la boca, la garganta y el vientre son de color blanquecino cremoso. Solo las crías presentan manchas.

Además, es el felino con mayor distribución en el continente americano. Se puede encontrar desde Canadá hasta Chile y en una variedad de ecosistemas, como bosque templado, selva o desierto. Lo importante para este felino es la presencia de venados en el hábitat, pues es su presa favorita.

(Captura de pantalla)

En caso de avistamiento de un ejemplar, te dejamos las siguientes recomendaciones de emitió el Parque Nacional Nahuel Huipi de Argentina, donde es muy común la presencia de estos fascinantes felinos.

Si ve un puma:

-Los pumas suelen evitar la confrontación. No lo acorrale. Déjele una vía de escape.

-Mantenga la calma y no corra

-Permanezca firme y de frente al animal, buscando contacto visual con él.

-Alce a los niños para que no corran

-Nunca de la espalda al puma y camine despacio, hacia atrás, mirándolo a los ojos.

-Intente parecer de mayor tamaño, levantando los brazos, agitando camperas, y manteniéndose erguido y en posición vertical.

-No se siente ni se agache

-No se trepe a un árbol ni a una roca

-No se aproxime al animal, especialmente si se está alimentando o con crías

-Si está en un vehículo, no se baje a seguirlo.

-Si el puma se vuelve agresivo: no le dé la espalda ni saque su vista de él. Grite fuertemente. Defiéndase agresivamente, exagerando los ademanes.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

El mundo celebró la independencia de México con espectáculo de luces

Emma Coronel ya es oficial en Instagram pero abundan las cuentas pirata de la esposa del Chapo Guzmán

Qué cuenta “El dilema de las redes sociales”, el documental de Netflix que expone el lado más oscuro de nuestra adicción digital