Emma Coronel ya es oficial en Instagram pero abundan las cuentas pirata de la esposa del Chapo Guzmán

Emma Coronel Instagram (Foto: Steve Allen)

Emma Coronel Aispuro sólo hay una en la vida real y en Instagram pero en las redes sociales existen las versiones pirata de la modelo y esposa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Coronel Aispuro ya tiene una cuenta verificada en Instagram lo que significa que su identidad fue corroborada y esa cuenta pertenece justamente a ella y a nadie más. Sin embargo, antes de que la madre de las dos hijas menores de El Chapo, Emaly y María Joaquina, diera ese paso para certificar su cuenta en Instragram ha habido otros perfiles que usan su nombre en esa y otras redes sociales.

La primera vez que se conoció que una supuesta Emma Coronel estaba en redes sociales fue en 2018, cuando apareció la cuenta @emmacoronela en Instagram. En la red social se publicaron algunas imágenes de la consorte del fundador del Cártel de Sinaloa. Su imagen se volvió también centro de atracción en los medios y entre la gente, por lo que se puede considerar que es una figura pública.

La ex reina de bellera y modelo Emma Coronel ya tiene verificada su cuenta en Instagram por lo que la red social pertenece a ella realmente (Foto: therealemmacoronel)

Pero fue la misma Emma Coronel Aispuro quien salió a aclarar que esa cuenta no era de ella pero que las fotos sí. Habían usado su imagen y su nombre para difundir fotografías de su vida privada sin su consentimiento.

El desmentido lo hizo la propia Coronel a través de una carta dirigida a Imagen Televisión en la que hizo una detallada aclaración sobre esa cuenta pirata pero que había alcanzado miles de seguidores. Esto ocurrió en septiembre de 2018.

“Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada en redes sociales ajenas a mí”, decía la misiva.

En ese entonces, Coronel aseguraba que no era de su interés poner ante personas desconocidas su vida privada. En las imágenes publicadas en esa cuenta se observaban fotografías de Coronel Aispuro y de la fiesta de cumpleaños de las gemelas, lo que llevó a la ex reina de belleza y licenciada en ciencias de la comunicación a externar su preocupación de que la vida de sus hijas fuera exhibida. Emma Coronel pedía respeto.

“Agradecería a todos en general evitaran comentarios sobre mis hijas, las cuales me preocupa que sean titulares de noticias, lo cual ellas no entienden y las exhiben al dominio público y como para cualquier madre son lo que más importa, pido lo mismo que yo siempre he tenido para ustedes, respeto”, expuso en la carta.

Unas imagenes de Emma Coronel en la red social Tik Tok la muestran modelando y en un lugar rodeada de autos de lujo (Foto: Captura de pantalla)

Lo relevante de esa cuenta era que la misma Emma Coronel daba por auténticas las imágenes ahí publicadas. Pero había y hay más cuentas piratas. Al buscar tan sólo en Instagram el nombre de Emma Coronel aparecen alrededor de 35 cuentas que usan diferentes redacciones del nombre de la modelo pero que dicen ser la auténtica.

@emma_coronela acumula hasta ahora 284,000 seguidores, sigue a 188 y tiene 17 publicaciones. Incluso muestra dos cuentas más que ofrece como “alternativas”: @emmacoronelaoficial y @soyemmacoronel. Pero las tres son piratas.

Después de que su nombre fuera usado sin su consentimiento en esa red social, la auténtica Emma Coronel debutó en Instagram en enero de 2019 con la cuenta @therealemmacoronel. Emma Coronel pertenece a la generación millennial, que se caracteriza por el uso constante y activo de las redes sociales.

Emma Coronel y sus fotografías cuando fue coronada como la reina del Café y la Guayaba, donde luego conocería a su ahora esposo: Joaquín Guzmán Loera (Foto: Archivo)

Cuando debutó en Instagram dijo:

“Es muy incómodo para mí que estén exhibiendo fotografías mías, así como parte de mi vida íntima y privada”, dijo Coronel a la cadena de noticias Telemundo sobre las cuentas falsas y tras compartir que había abierto un perfil en Instagram.

En ese momento, Mariel Colon Miro, abogada de Joaquín Guzmán, dijo que la cuenta de Coronel Aispuro estaba en proceso de verificación en Instagram para lo cual se había enviado una foto de la licencia de la esposa del Chapo para comprobar su identidad.

Tras un año y nueve meses, @therealemmacoronel es la cuenta oficial de Emma Coronel Aispuro. tiene hasta ahora 289,000 seguidores, sigue a 128 y solo hay cuatro publicaciones, todas de ella, ninguna de sus hijas o familia.

Emma Coronel en otras redes

Instagram no es la única red social donde hay cuentas a nombre de Emma Coronel pero sí la única con una cuenta verificada de ella. En Facebook también existe una cuenta con el nombre de Coronel Aispuro pero ella no a ha dado como oficial. Y la red social que ha tomado popularidad en este 2020 -Tik Tok, también tiene una Emma Coronel. En esta última red social se han publicado videos de la modelo.

Emma Coronel ha compartido imágenes alusivas a celebraciones como su cumpleaños (Foto: Instagram therealemmacoronel)

La cuenta es @_emmacoronel_ y se han publicado fotos y videos aunque no se ha podido comprobar su autenticidad. Emma Coronel aparece en un video que parece ser una sesión de fotos pues recibe instrucciones de otra persona sobre cómo y dónde pararse.

También hay un clip de la fiesta de sus dos hijas con la temática de Barbie. Otro video muestra a una mujer con las características físicas de Coronel rodeada de autos lujosos y deportivos en un construcción semejante a una hacienda.

Infobae México contacto a la abogada Mariel Colon Miro para conocer más detalles sobre la verificación de la cuenta de Instagram de la esposa de su cliente y sobre si debutará de manera oficial en otras redes sociales pero no ha tenido respuesta hasta el momento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Diamantes, zirconias y miles de pesos invertidos: las pistas sobre la pistola del “Rey de la Cocaína”

Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, sorprende en TikTok con lujos y excentricidades

Ellas fueron las esposas de “El Chapo Guzmán” antes de Emma Coronel