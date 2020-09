“Controlas a tu cártel del ministerial o te los empiezo a matar”: las terribles amenazas del CJNG en Aguascalientes

En un video, el Cártel Jalisco Nueva Generación amenazó al gobernador y a los presidentes municipales de Aguascalientes (Foto: Captura de pantalla)

El terror del narcotráfico sigue extendiéndose por México. Y allí por donde avanza desparrama sus sombrías amenazas. La Fiscalía de Aguascalientes, un estado al centro del país, ha alertado de la aparición de grabaciones de supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación acusando de delitos de secuestros, extorsiones y homicidios a elementos de la policía ministerial.

La declaración de las huestes de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, sugieren que Juan Muro Díaz, titular de la Comisaría General de la Policía Ministerial de Aguascalientes, está vinculado al Cártel de Sinaloa.

“Con el debido respeto, señor gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, alcaldes: nosotros somos la verdadera gente del Señor Mencho y les vamos a dejar claras las cosas: el CJNG no se dedica a robar, no secuestra, no extorsiona, no se mete con la buena ciudadanía como lo hacen los corrientes de la policía ministerial bajo las órdenes y con la protección del comisario Juan Muro Díaz. Mira Muro o me controlas a tu cártel de la ministerial y sus pendejos que se sienten Sinaloa o te los empiezo a matar, el CJNG quiere mantener Aguascalientes tranquilo pero no te dejas ayudar, dime cuánto te paga Mario y te lo doy 3 veces más”.

CJNG lanzó amenazas a autoridades de Aguascalientes

El comunicado continúa: “El pendejo que levantaron en la Tejuinera y después lo mataron, no pertenecía al CJNG. Nosotros no reclutamos estúpidos, esa gente se cuelga de nuestra empresa para hacer sus mamadas así que muchas gracias al cártel de la ministerial por quitarnos del camino a un idiota más, así como a todos los que han matado ustedes y después dejan sus lonas baratas colgadas en sus patios. Primero enséñense hacer videos no sean culos perros aunque no den a conocer sus voces de todos modos ya sabemos quiénes son y dónde viven”.

A pesar de lo escandaloso, la fiscalía ha sido muy celosa con la información relacionada con el video. No obstante, el titular de la FGE Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, señaló que este tipo de producciones y ataques en contra de las instituciones y corporaciones de seguridad son comunes, y hasta llegan a tener intenciones políticas, en este caso en beneficio de alguien que quiere manchar el nombre de la institución (la Policía Ministerial).

El pasado mes de febrero, elementos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes fueron amenazadas a través de narcomensajes

"Desde mi perspectiva son una situación muy regular, con una tendencia, hay personas que se buscan beneficiar con este tipo de acciones. La Fiscalía es más grande que las personas. Las instituciones de seguridad siempre van a ser motivo de ataques por muchos intereses. Nosotros estamos tranquilos. A mí me mencionan en uno de los videos y estoy sumamente tranquilo”, declaró el fiscal, según la Jornada Aguascalientes.

En el narco mensaje también se hizo mención de César Eduardo Camacho Molina, alias el “Chupón”, elemento que, de acuerdo al fiscal de Aguascalientes, dejó el cargo hace más de un año por una renuncia voluntaria.

“Este comandante ya no trabaja ahí. No sé qué tan actualizados estén esos videos, no sé cuál sea la intención, pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que no hay nada qué ocultar”, manifestó Figueroa.

Hasta el momento, el fiscal desconoce el origen de la grabación. “Para mi perspectiva son situaciones tendenciosas de parte de algunos personajes de… No sé si metidos en la política o metidos con el tema de desestabilizar a las instituciones”.

Figueroa Ortega detalló que no existen investigaciones en contra de los elementos mencionados en la grabación.

