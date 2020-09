Golpe al CJNG en la tierra del Mencho: vincularon a proceso a los sicarios que cayeron tras enfrentamiento en Aguililla

(Foto: Twitter/ Archivo)

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de un comunicado, informó que se vinculó a proceso a las 11 personas detenidas la semana pasada en el municipio de Aguililla, Michoacán; la tierra de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Los detenidos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron capturados luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, que dejó como saldo al menos dos personas muertas, también presuntos integrantes del cártel que lidera el Mencho.

"La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo de un Juez de Control del estado de Michoacán, la vinculación a proceso en contra de 11 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Tepalcatepec, Michoacán (Foto: Especial)

Fernando "C", Marco "H", Iván "Q", Kevin "M", Brandon "C", Jorge "C", Marcos "L", Arturo "L", Víctor "C", Brandon "G" y Francisco "G", fueron detenidos el 07 de septiembre de 2020 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes al realizar labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, Michoacán, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego, quienes abrieron fuego en contra de las fuerzas federales.

Posteriormente los elementos de la SEDENA, fueron en su persecución logrando su detención y asegurándoles el material bélico", dice el comunidado.

A los detenidos se les fijaron dos meses de investigación complementaria y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron internos en el CERESO en Morelia, Michoacán.

En el municipio de Aguililla, Michoacán fue detenida una célula delictiva supuestamente al mando del "R2" o "Doble R" (Foto: Twitter/SEDENAmx)

Aguilla: la tierra del Mencho en llamas

La zona, disputada por los grupos Los Viagras, Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, se convirtió en escenario de guerra, luego de que la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, continuara su ofensiva de incursionar en la entidad.

Según las autoridades, este lunes en la comunidad Bonifacio Moreno “El Aguaje”, sicarios del CJNG se enfrentaron contra las fuerzas armadas del estado, dejando un saldo de dos supuestos pistoleros abatidos y 10 más detenidos.

En el sitio, las autoridades aseguraron un arsenal, cartuchos útiles, lanzagranadas, así como rifles de asalto tipo Barret calibre .50.

(Foto: Twitter/SEDENAmx)

Horas más tarde, se reportó un fuego cruzado entre los grupos de la delincuencia organizada, Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación, según han informado los medios locales. Hasta el momento se desconoce el número de abatidos.

En Michoacán, uno de los estados de México más golpeados por el crimen organizado, el CJNG ha anunciado su intención de incurrir en la zona colindante con Jalisco. Este martes, mostraron cabalmente en un video su intención por apoderarse de las plazas del municipio de Tepalcatepec, que controlan Nicolás Sierra Santana, el “Gordo”, líder de Los Viagras, y Alejandro Sepúlveda Álvarez alias el “Jando” y/o la Fresa", identificado como uno de los líderes de Los Blancos de Troya.

Además, pidieron a sus simpatizantes que reportaran cualquier actividad de grupos rivales y autoridades en la zona.

Las autoridades aseguraron un arma larga y 50 cartuchos (Foto: Twitter/MICHOACANSSP)

El CJNG se adjudicó la matanza de sus enemigos asociados a los Cárteles Unidos, la noche del lunes, en “El Aguaje”, en Aguililla (Michoacán). También confirmaron la detención de 10 de sus sicarios y la muerte de otros dos en enfrentamientos con militares.

“Y hoy le vamos a dar con todo a estos mugrosos. ¿Pensaban que porque nos detuvieron gente podrían entrar (al Aguaje)? Pues no, solo entran un rato y después se mueren”, se escucha.

Su incursión en Tepalcatepec no sólo es grave por lo que en sí misma implica, sino también por el terror que esto pueda desatar en la población.

Continúa la ofensiva entre Los Viagras y CJNG

Derivado de la violencia y el silencio de las autoridades, desde hace un tiempo se formaron en la región grupos de vigilantes que informan sobre los hechos sangrientos registrados en las comunidades de Michoacán.

(Foto: Facebook/Policía Comunitaria Tepalcatepec)

Una de esas cuentas, vinculadas a las llamadas autodefensas, dio a conocer que Cárteles Unidos (Los Viagras y la Nueva Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Blancos de Troya), presumieron el asesinato de un hombre y una mujer señalados como sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos cadáveres quedaron en calles de la comunidad Bonifacio Moreno “El Aguaje”.

Según la información, una de las víctimas mortales era una joven mujer identificada como “La Guadaña”, que en fotografías se mostró con un chaleco y las siglas CJNG, junto con otros sicarios que portan rifles de grueso calibre.

Esta información no ha sido confirmada por las autoridades de Michoacán.

