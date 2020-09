México tiene que aprender de las experiencias en Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador: Boaventura de Sousa a AMLO

Una esperanza para América Latina, consideró Boaventura de Sousa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

El sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, consideró que incluso si el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador es de izquierda y “amigo del pueblo”, corre peligro de ceder ante las presiones del capitalismo neoliberal, del colonialismo contemporáneo.

“Él puede tener buenas intenciones, pero este señor todos los días va a ser bombardeado desde arriba, desde el fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, con presiones brutales para austeridad, para recortes, para megaproyectos… Si no tiene una presión desde abajo, va a ceder”, comentó Boaventura durante una entrevista con el diario La Jornada en agosto de 2019.

La llegada de un gobierno de corte progresista a México fue considerada por Boaventura como una esperanza para toda América Latina: si esa esperanza se va, realmente estamos en la obscuridad total en el continente, calificó.

“AMLO debería aprender que las presiones van a ser brutales para que repita todos los errores de los gobiernos progresistas de la década pasada en el continente: son los megaproyectos que te van a crear más dependencia extranjera, que te van a crear un país erosionado”, señaló.

Boaventura de Sousa Santos advirtió la necesidad de que la democracia regrese a las calles (Foto: Twitter/@GFestivalesCDMX)

De Sousa Santos evaluó como un riesgo la actitud del presidente mexicano de descalificar a las organizaciones sociales populares pues “despolitiza la pobreza” al demonizar la organización de los pobres y avalar sólo al pobre individual. Las palabras más duras del presidente son para las organizaciones sociales de abajo, no para las de arriba.

“La democracia, para salvarse, tiene que ir para la calle en la próxima década. Hay que combinar extra institucionalidad con institucionalidad. No es decir que vamos a abandonar esta democracia, no. Es buena, pero es poca, y como poca no resiste. Hay que tener otras institucionalidades y después las calles. Si no hay presión desde abajo, todo se va”.

La tradición y formas de liberación de las comunidades indígenas en México, señaló, son un ejemplo de las maneras de democracia participativa que se deben aprovechar e impulsar para alcanzar el “futuro” de la democracia.

El doctor en sociología del derecho por la Universidad de Yale consideró que los mexicanos deben aprender de las experiencias en Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela respecto al riesgo de no mantener la organización popular, así como sobre la necesidad de no convertir al país en un modelo económicamente dependiente.

Sin presión del pueblo, AMLO cederá ante neoliberalismo: Boaventura de Sousa (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

En su consideración, en América Latina no sólo rige el capitalismo, sino que también hay una continuidad del colonialismo que extrae la mayor parte de la riqueza de los países y deja en ellos la mínima parte, con la diferencia de que hoy las tecnologías son aún más eficaces. En ese sentido, advirtió que México corre el peligro de seguir los pasos de Venezuela o Brasil, que después de tener gobiernos progresistas se desindustrializaron y se volvieron dependientes del extractivismo de recursos naturales.

Sin embargo, advirtió que las organizaciones e intelectuales de izquierda deben ser cuidadosos en su crítica y oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin tildar al gobierno como uno de “derecha” o “extrema derecha”. Deben tener la capacidad de articular la organización popular para ejercer presión al gobierno “desde abajo”, luchar en las cortes y en todos los medios institucionales y no institucionales posibles, pero no simplemente demonizar a un gobierno porque se debe tener más cuidado con lo que venga después.

“México tendría que hacer dos cosas. Una es leer bien lo que pasó en los otros países. Tienen ventaja, vienen después, ya han visto lo que ha pasado con nosotros: una dependencia total de las commodities, de la minería, etc., te pone en manos de las multinacionales que te destruyen el país, crean la pobreza institucional y después hay una crisis de precios en el mercado internacional que tú no controlas”, expresó.

La otra tarea, consideró, es crear un foro social mexicano, “con dientes” y con los movimientos populares, para ayudar a López Obrador como presión desde abajo, porque sin ello se pierde la esperanza que representa su gobierno.

