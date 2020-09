El PAN denunció ante la FGR a AMLO, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell (Foto: Cortesía PAN)

Raymundo Bolaños, coordinador general jurídico del Partido Acción Nacional (PAN), en representación de todo el blanquiazul, presentó una denuncia penal por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público , contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador; Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa); y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Dicha denuncia fue presentada este lunes 14 de septiembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) y está argumentada sobre una presunta labor deficiente y omisa en el manejo de la pandemia de COVID-19.

A través de un comunicado, el partido que abanderó a Vicente Fox y a Felipe Calderón para llegar a la presidencia sostuvo, en voz de Bolaños Azócar, que en un contexto donde se quiere enjuiciar a los ex mandatarios, “el buen juez por su casa empieza”.

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, ya había manifestado que se tomarían medidas contra altos funcionarios (Foto: Cuartoscuro)

“Todas las acciones omisivas, toda la falta de hacer del gobierno federal, se concluye que ha saboteado las instituciones de salud del Estado mexicano, la falta de realización de pruebas del Covid, la terquedad de aferrarse a un modelo centinela que no trae certeza ni seguridad en la cantidad de contagios y muertos, la falta de lineamientos administrativos que obliguen a los ciudadanos, que orienten a los ciudadanos a la necesidad del uso de cubrebocas”, aseguró el diputado suplente de Carlos Carreón Mejía.

De acuerdo con el militante del PAN, la falta de reorientación de los recursos del gobierno hacia la atención de la pandemia, así como su insistencia de dirigirlos a los megaproyectos de la 4T, son los motivos que han llevado hoy a Acción Nacional a poner un alto, así como un llamado enérgico a la FGR para que investigue y procese los delitos de sabotaje y de ejercicio indebido del servicio público.

La denuncia no llega de manera sorpresiva, pues el partido ya había dado aviso de manera reiterativa que acusarían a los máximos responsables del sistema sanitario federal. Apenas el domingo 13 de septiembre, desde la cuenta oficial de Acción Nacional, publicaron que formalizarían sus amenazas.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la FGR contra el presidente y dos funcionarios federales (Foto: Captura/ Facebook)

Ante la @FGRMexico, presentaremos una denuncia de hechos en contra de @HLGatell y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia por el #Covid19

“Simplemente, resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el Gobierno Federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que en lo que se vendieron originalmente”, apuntó Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

Ante esta declaración, el epidemiólogo López-Gatell respondió que es más de carácter político dicho señalamiento que de carácter técnico.

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,ve esto más como parte de una jugada política que de servicio a los mexicanos (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

“Pues ninguna postura, no yo me meto en política electoral, cualquier partido político tiene derecho a expresarse, a hacer acciones según corresponda o según se apegue a la ley. No hay duda de que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos y que tienen alguna función pública que la sociedad pudiera apreciar . Adelante, que todo mundo actúe según su conciencia y ojalá para el bien público”, dijo el subsecretario.

Finalmente, Raymundo Bolaños remarcó que lo que desea su partido es que se audite al presidente, al secretario y al subsecretario pues, de acuerdo con él, las medidas aplicadas en la república mexicana no fueron las mejores para combatir al nuevo coronavirus.

“Lo que estamos pidiendo son peritajes que nos ayuden por vía de especialistas epidemiológicos, por vía de especialistas socioeconómicos a saber cuáles eran las causas reales y por eso es que ofrecemos estas periciales para que se investigue, se diga a partir de expertos cuáles son las omisiones y los alcances de esas omisiones también”, indicó.

