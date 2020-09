LadyArgentina salió de México, migración impuso restricciones para su regreso

La pareja soltó epítetos racistas contra una vecina de la colonia Hipódromo Condesa y la intentaron agredir físicamente (Captura de Pantalla: Twitter)

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM) informó que impusó una restricción para reingresar a territorio nacional a la mujer de nacionalidad argentina que había agredido a una pareja en la colonia Hipódromo Condesa. Así lo dieron a conocer en un comunicado en el que también destacaron que se identificó a la ciudadana y que por cuenta propia había abandonado el país en un vuelo internacional.

La restricción no permitirá que regrese a territorio mexicano. El conflicto se hizo viral en las redes sociales luego de que una mujer que salió a vigilar la poda de árboles que ponían en riesgo la integridad de los vecinos y de los vehículos fuera agredida por una pareja, conformada por un hombre de nacionalidad mexicana y una mujer con acento argentino.

La pareja arremetió contra los vecinos de la cuadra, en especial contra una mujer que decidió grabarla. Esto causó que la mujer de origen argentino se molestara y comenzara a gritarle epítetos racistas como “¿Sabes que eres tú? Eres una india”.

El INM dio a conocer que visitó a la pareja para darles a conocer su situación migratoria pero no se encontraban en su departamento. Tras investigar supieron que se habían retirado del país

Los vecinos decidieron subir el video a las redes sociales para hacer una denuncia pública sobre la actitud de la mujer, lo que causó que se volviera tendencia y que fuera llamada como “Lady Argentina”, inclusive, el caso se volvió tan famoso que las autoridades decidieron revisar el estado legal de la mujer la cual abandonó el país a los pocos días de haber cometido la agresión. Inclusive se dieron a la tarea de notificarle su situación migratoria con una visita a su domicilio pero nadie les abrió la puerta.

La molestia de la ciudadana argentina se dio cuando vio que un grupo de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México estaban podando los árboles, sin embargo, el servicio había sido solicitado por un grupo de vecinos de la colonia debido a que su ramaje estaba demasiado frondoso y podía incurrir en un riesgo para los peatones o los vecinos de la zona.

Los árboles habrían causado daños a vehículos y presentaban un riesgo para los peatones

Según el comunicado que dieron a conocer en la cuenta de Twitter “Residentes Hipódromo”, en ocasiones anteriores se habían caído varios árboles en la zona a causa de la condición climática y los fuertes vientos, uno de ellos cayó en un vehículo que se encontraba aparcado a las afueras de un complejo de departamentos, causando un daño muy severo al automóvil, por lo que todos decidieron pedir a los servicios públicos que les ayudaran con la poda de los árboles. Sin embargo esta misma pareja ya había impedido a los trabajadores del servicio público terminar su labor, por lo que los vecinos tuvieron que hacer nuevamente la solicitud para que se llevara a cabo.

El jueves trascendió en redes sociales una carta dirigida a la comunidad mexicana y medios de información y firmada por la pareja. En ella, la mujer aclaró que no fue su intención comportarse “de manera discriminante y racista” y pidió disculpas por los insultos, pues “fueron producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos”. También aclaró que trató de dialogar con la trabajadora del Consejo Vecinal, pero “ella no dialogaba, no me respondía. Sólo me filmaba.”

