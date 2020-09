LadyArgentina y todo lo que se sabe hasta ahora del caso

Una pareja residente de la colonia Hipódromo Condesa agredió verbalmente a una mujer durante la poda de un árbol (Foto: Captura de pantalla)

En redes sociales se difundió un video donde dos personas, que se oponían a la poda de un árbol en la colonia Condesa de la Ciudad de México, lanzan una serie de insultos en contra de una miembro del Consejo Vecinal, quien hizo la grabación, y un acompañante. Una mujer, de supuesta nacionalidad argentina, enunció frases como “sos una india”, “¿sabes que eres tú? Eres una india” y “fílmame, india horrible”. En el mismo video, el hombre lanzó un golpe en contra de la autora del video, mismo que provocó que su teléfono cayera al piso. El suceso causó indignación entre los usuarios y se viralizó con el hashtag #LadyArgentina.

De acuerdo con un comunicado emitido por los residentes, el 31 de julio un árbol cayó sobre dos vehículos estacionados en la calle Sultepec, sin causar daño o pérdidas humanas. Por dicho motivo, solicitaron a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc la valoración del resto de los árboles de esa calle y la poda lateral de la rama de un árbol inclinada hacia el arroyo vehicular, con la finalidad de prevenir otro percance.

Cuando el personal de la alcaldía asistió por primera ocasión para llevar a cabo la poda, según el mismo comunicado, las dos personas que aparecen en el video impidieron que la acción se realizara. A raíz de ello, a través del Sistema Único de Atención Ciudadana, los vecinos solicitaron una vez más el servicio ante las autoridades. El 4 de septiembre, día que se grabó el video viral, acudió personal de protección civil y de servicios urbanos para supervisar y realizar la poda, sin embargo, los dos vecinos trataron de oponerse una vez más.

En días pasados un árbol cayó sobre dos vehículos. Vecinos solicitaron la poda para evitar otro percance Foto: Twitter/ARHipodromo)

Días después de lo acontecido, el 8 de septiembre, a través de la cuenta de Twitter “Residentes Hipódromo” los vecinos hicieron público un comunicado en el cual explicaron el contexto alrededor del hecho difundido en el video. También se pronunciaron, en primera instancia, en contra de la agresión física del hombre en contra de la autora del video y lo catalogaron como “un acto que encuadra como violencia de género”.

De igual forma condenaron los hechos como un caso de racismo y los insultos enunciados por la pareja como “palabras excluyentes y discriminatorias con base en prejuicios sociales que estigmatizan”. Señalaron que esas palabras buscaron “dañar la dignidad de la persona” y que el uso de “india” obedeció a la condición de nacionalidad. Finalmente agregaron que darían “acompañamiento a los afectados, en el seguimiento a las denuncias que se han presentado ante las autoridades competentes”.

El jueves trascendió en redes sociales una carta dirigida a la comunidad mexicana y medios de información y firmada por la pareja. En ella, la mujer aclaró que no fue su intención comportarse “de manera discriminante y racista” y pidió disculpas por los insultos, pues “fueron producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos”. También aclaró que trató de dialogar con la trabajadora del Consejo Vecinal, pero “ella no dialogaba, no me respondía. Sólo me filmaba.”

El Instituto Nacional de Migración investigará la situación migratoria de la mujer (Foto: Twitter@INAMI_mx)

En medio de la relevancia de #LadyArgentina en redes sociales, el día de ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, a través de su cuenta de twitter, que “integra una carpeta de investigación por los delitos de discriminación, amenazas y daño a la propiedad doloso contra quien resulte responsable.”, así como la aplicación de medidas de protección por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del código Águila y que “consiste en hacer visitas periódicas al domicilio de la víctima.”

Después de haber recibido la denuncia, “la representación social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc solicitó apoyo a elementos de la @PDI_FGJCDMX para recabar indicios y obtener imágenes de las cámaras de seguridad ciudadana y particulares, instaladas cerca del lugar, para identificar al probable participante del hecho.”

Por su parte, en la misma plataforma, el Instituto Nacional de Migración informó que “se citará a los extranjeros -supuestamente de nacionalidad argentina- que agredieron a una persona en la Colonia Hipódromo Condesa en la #CDMX, para verificar su condición migratoria.”, aunque la mujer aclaró, en el comunicado, que su pareja es de nacionalidad mexicana.

