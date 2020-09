A pesar de “las notorias diferencias” con Enrique Alfaro, estamos trabajando juntos por el bien del pueblo de Jalisco: López Obrador

Foto: Presidencia de México.

Este sábado, al encabezar la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de “las notorias diferencias” con el gobernador Enrique Alfaro, están trabajando juntos por el bien del pueblo de jalisco, ya que, insistió, en una democracia hay pluralidad.

“Es propio de la democracia, siempre lo he manifestado, que haya pluralidad, incluso que haya diferencias como han sido notorias las diferencias en los últimos tiempos, con el ciudadano gobernador Enrique Alfaro, pero eso no debe de ninguna manera de sorprendernos y mucho menos de asustarnos… Esto es propio de la democracia, solo en las dictaduras hay silencio, hay pensamiento único, se limitan las libertades”, aseguró el mandatario.

López Obrador insistió que a pesar de las diferencias entre ambos, hay buenas relaciones con el gobernador, quien forma parte de la llamada Alianza Federalista, que agrupa a los mandatarios estatales de 10 estados del país y quienes el pasado 7 de septiembre anunciaron su salida de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

“En la democracia se tiene que garantizar siempre el derecho a las diferencias, el derecho a disentir.. por eso tenemos buenas relaciones con el gobernador Enrique Alfaro, porque ejercemos nuestras libertades, hay democracia como nunca en el país y también se trabaja en beneficio del pueblo. Ese es el partido que más nos importa, es el mejor partido, el de todos los ciudadanos. Cuando se gobierna tiene que ser así, atender a todos no discriminar a nadie, no deben importar las banderías partidistas”, aseguró.

El presidente señaló que la inauguración de la nueva línea del Tren Ligero en la capital de Jalisco, es el mejor ejemplo de trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el gobierno estatal.

“Aquí está el ejemplo en Jalisco, como vengo comentando, a pesar de las diferencias, trabajamos juntos por el bien general, por el bien del pueblo, de Jalisco, por el bien de México y esta es una demostración de cómo se está trabajando de manera coordinada”, reiteró.

“Enrique Alfaro lo mencionó, en efecto... En el presupuesto del año pasado sólo se contemplaban 1,000 millones de pesos para esta obra… él me buscó, nos vimos, se hizo una revisión con los técnicos, con el Ingeniero Jiménez Espriú que ya no está como secretario, pero que en el tiempo que se desempeñó en ese cargo actuó con mucha responsabilidad, se hicieron las cuentas y al final resultó que faltaban cerca de 5,000 millones para terminar la obra (...) y llegamos al acuerdo que íbamos a conseguir los fondos y no se prolongara la construcción de esta obra y se siguiera afectado a la gente, porque entre más tiempo lleva una obra en proceso, más molestias, más daño se causa a la población, además de que no se presta pronto el servicio. Por eso decimos conseguir los fondos, ahora hablo cerca de 5 mil en ese entonces eran 3 mil millones adicionales se fue incrementando y ya por fin de concluyó”, dijo.

El presidente aseguró que ahora se está viviendo una etapa nueva para que todas las empresas cumplan y el gobierno cumpla “empezando porque ya no se pida moche, que ya no haya sobornos, que desaparezca esa práctica corrupta e indignante de hacer licitaciones a modo para entregar las obras a los que entregan sobornos a funcionarios públicos, eso ya se está desterrando de nuestro país. cómo vamos a acabar con la corrupción.. me canso ganso, porque eso daña mucho a México, eso no es una pandemia, eso es una peste nefasta que ha impedido el desarrollo, el progreso, el bienestar en nuestro país”, insistió.

López Obrador refrendó su compromiso de construir la línea 4 de este transporte público “a eso vengo, a decirle al gobernador que vamos a cumplir nuestra palabra y que vamos a iniciar el año próximo. Porque una de las cosas que estamos evitando es dejar obras en proceso.. que no nos pase lo que nosotros padecimos, de recibir muchas obras inconclusas”, señaló.

Insistió que seguirá visitando Jalisco y “voy a seguir apoyando en todo”, por lo que aseguró, a pesar de la crisis económica, seguirán entregándose todos los programas sociales .

“Estoy muy optimista de que más temprano que tarde, vamos a vencer la crisis sanitaria, la pandemia y vamos también a salir adelante, salir airosos de la crisis económica. Ya hay indicios de que se está reactivando la economía, que se están recuperando los empleos y tengo mucha fe en el porvenir”, señaló.

Por último, el mandatario destacó la labor del personal médico que lucha todos los días en contra del COVID-19 y, rindió un homenaje a todas las víctimas de la enfermedad, así como envió un mensaje de ánimo a todos los enfermos para que se recuperen pronto.

Por su parte, al recordar la problemática que había para lograr concretar la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que estaba muy agradecido con el presidente de México “porque en ese momento entendió los argumentos que pusimos sobre la mesa (...) y entendió el costo de tener una cicatriz abierta como la que representaba la línea 3 en términos de su impacto social, económico, político por supuesto”.

“Quiero decirle señor presidente, que lo que hoy celebramos también es eso, es entender lo que representa el diálogo y la posibilidad de construir acuerdos. Usted tomó la decisión en un momento difícil, también parecía que las diferencias que podríamos tener nos iban a alejar de una posibilidad de construir una solución para nuestra ciudad, por eso, hoy Jalisco le reconoce su apoyo sin ningún tipo de matiz. Usted nos ayudó y usted se la jugó por nuestro estado y nuestra ciudad y por eso se lo agradecemos de verdad, de corazón”, reconoció el gobernador.

“Sé que usted es un hombre de palabra presidente, que no nos va a dejar solos, es un momento en el que hay la oportunidad con voluntad de ajustar algunas cuestiones para poder concretar fundamentalmente dos proyectos que son compartidos con usted, que ya los iniciamos, el proyecto del Peribús y que necesitamos el respaldo de la federación, tiene una inversión ya muy importante (más de 4,000 millones de pesos que le hemos invertido juntos) y necesitamos el último empujón y la línea 4 al sur de Guadalajara”, señaló

Enrique Alfaro destacó que también el gobierno estatal también asumió la parte de responsabilidad que le tocaba al asegurar que se haría una reestructuración de la agenda del transporte público “y la estamos haciendo paso a paso”, aseguró.

La línea 1 del Tren Ligero en la entidad inició el 1 de septiembre de 1989, en 1994 entró en operación la línea 2, pero tuvieron que pasar 26 años para que se hiciera realidad la tercera línea de este transporte masivo.

