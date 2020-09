No hay ruptura, ni abandono: López Obrador rechazó represalias a gobernadores que salieron de la Conago

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las entidades del país tienen aseguradas las participaciones económicas federales, por lo que no habrá falta de recursos para la población, esto luego de que los gobernadores de la llamada Alianza Federalista (los cuales abandonaron la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago) no quisieron reunirse con la Secretaría de Gobernación y de Salud para hablar del tema de la crisis sanitaria por el COVID-19 .

“Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Decirle a la gente que vivan en Chihuahua o vivan en Jalisco… Nosotros tenemos la responsabilidad, el gobierno federal, de que no les falten recursos. Es un compromiso entregar las percepciones federales a los estados, que no les debemos nada, que les llegan puntualmente sus participaciones (a los gobiernos de los estados)”, aseguró el mandatario.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador precisó que en el mismo caso se encuentra el presupuesto destinado a salud, rubro en el que todos los gobiernos estatales reciben puntualmente los recursos.

“Les está llegando lo que les corresponde para el pago para trabajadores de la salud, para la medicina, para todos los gastos. Que si no es el sistema de salud en los estados que reciben estos apoyos, el ISSSTE, el Seguro (Social, IMSS) tienen que dar el servicio cada vez mejor. Que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar los servicios en el Seguro Social, en el ISSSTE. Ahora contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Marina que nos están ayudando a operar hospitales COVID en todos los estados", aseveró.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario destacó que ahora se tiene una buena disponibilidad de camas, de equipos y no hay escasez de profesionales de la salud para hacerle frente a la pandemia.

“Tenemos disponibilidad de camas, de equipos, ahora sí hay disponibilidad de profesionales no cuando estábamos padeciendo… Es que hubieron estados en donde se ocuparon hasta el 90-92% de las camas que se tenían en la caso de covid. En Tabasco hubo días en donde teníamos 10-15 camas libres. Eso ya pasó… Ahora debemos tener una ocupación del 38% de las camas en promedio, entonces que no se preocupen los habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente no participar en la Conago. Eso no significa ninguna ruptura, ningún abandono de parte nuestra”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la conformación de un bloque de gobernadores “pro AMLO”, López Obrador aseveró que es parte de la democracia.

“Yo creo que son libres ¿no?, así es la democracia, para qué sorprendernos… Antes no se presentaban estas cosas, ¿cuándo se iban a inconformar los gobernadores?... uno, dos… Me acuerdo que (Ricardo) Monreal que era gobernador de Zacatecas hizo una marcha para pedir más recursos cuando estaba Zedillo, pero muy esporádico… Ahora es libertad plena y qué bien ¡viva la libertad! No debe de extrañarnos eso”, apuntó.

MÁS DE ESTE TEMA:

Alianza Federalista rompió con la Conago: 10 gobernadores abandonarán las reuniones con AMLO

Qué es y quiénes integran la Alianza Federalista

Ningún estado puede atender por sí solo la crisis por COVID-19: Alianza Federalista