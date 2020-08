El ‘happy birthday’ de Vicente Fox se convirtió un clásico para mandar felicitaciones

El caricaturista del periódico La Jornada y la revista El Chamuco, José Hernández, le envió una felicitación por su cumpleaños a Karla Motte, editora de La Regeneración Periódico Feminista, con un video de Vicente Fox cantando happy birthday.

Esto ocurrió en el transcurso de la tarde de este viernes 21 de agosto, cuando la periodista feminista publicó en su cuenta oficial de Twitter que “¡Hoy es mi cumpleaños! No soy de celebrar mucho, pero vale la pena estar viva”. Acto seguido, el Monero Hernández simplemente le comentó “¡Feliz cumpleaños!” e indexó la grabación del ex presidente de México.

La reacción de la periodista fue de risas y agradeció el gesto del caricaturista.

Fox Quesada gobernó México de 2000 a 2006. Fue el primer presidente después de la revolución mexicana en no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que él pertenece al Partido Acción Nacional (PAN). Fue gobernador del estado de Guanajuato y empresario líder en FEMSA; sin embargo, últimamente su figura en medios de comunicación se ha venido a menos, pues el panista declaró que debido de la crisis por el coronavirus en México “difícilmente” tiene para comer.

Esta declaración nos remite a mayo de este año, cuando el ex mandatario sostuvo una entrevista y mencionó que derivado de las medidas extraordinarias para combatir al COVID-19 en México y sacar adelante sus fundaciones, ha presentado dificultades económicas, mismas que lo llevaron a asegurar que “difícilmente” tiene para comer y que vive al día.

“Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”, reconoció en entrevista para CNN.

También dijo al medio estadounidense que es muy respetuoso de la libertad de expresión y que no importan las críticas en su contra.

“Ni entonces ni ahora he dejado de leer los periódicos para enterarme de lo que está pasando [...] Pero si yo dije y repetí una y mil veces fue que respetaba la libertad de expresión, que no importaba las críticas a mi persona, a Martita, lo que fuera. Todo valía la pena con tal de que se respetara la libertad de prensa”, aseguró.

También Fox Quesada estuvo criticando la gestión de Andrés Manuel López Obrador y que él mismo se vio afectado por el mal manejo de dicha administración ante el SARS-CoV-2.

Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox [...] Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos