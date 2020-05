“Difícilmente tengo para comer” y vivo al día, dijo Vicente Fox, quien aseguró que nunca robó un centavo

El ex mandatario señaló inconsistencias de AMLO ante el COVID-19 (Foto: Archivo)

Vicente Fox, ex presidente de México, sostuvo durante una entrevista que derivado de las medidas extraordinarias para combatir al COVID-19 en México y sacar adelante sus fundaciones, ha presentado dificultades económicas, mismas que lo llevaron a asegurar que “difícilmente" tiene para comer y que vive al día.

Durante una entrevista, el ex abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), narró su día a día ahora que se vive la cuarentena en el Guanajuato para la cadena de CNN en Español.

El ex presidente mexicano Vicente Fox ha increpado constantemente a AMLO (Foto: Archivo)

Cuando el presentador del programa le preguntó sobre cómo se siente personalmente y cómo le hace ahora para “dar órdenes”, Fox Quesada contestó:

“Pues mira, eso de dar órdenes, le pregunto a quienes me escuchan, si les dan órdenes a la señora, porque el confinamiento es aquí con Marta que mucho quiero [...] esperando a que la pandemia ojalá pase para regresar a la brega”, bromeó al principio; sin embargo, con tono más serio dijo que “tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”.

El ex presidente Fox ha sido crítico con la 4T (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Respecto al problema epidémico, el presentador le preguntó al ex mandatario si confía en los números oficiales que ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lo que Fox expresó que no.

Asimismo, durante la entrevista, se le pidió su opinión sobre el incidente que tuvo AMLO respecto a una publicación de The New York Times que cuestionaba las cifras de la Secretaría de Salud (SSa), y aseguraba que no se admitían los números reales para no dañar su imagen pública.

Esta pregunta hace referencia a la publicación titulada “Cifras ocultas: México desatiende la ola de muertes en la capital”, en la que el periodista Azam Ahmed asegura que en la Ciudad de México se ocultan muertos por el SARS-CoV-2 y se maquillan las estadísticas.

El poder de Marta Sahagún sobre el presidente Vicente Fox fue parte de la política de su sexenio (Foto: Archivo)

Al respecto, el empresario señaló la concentración de poder que tiene el actual presidente de México y que ésta nubla su buen juicio y capacidad para escuchar a quienes piensan distinto.

“Cuando se tiene tal exceso de poder, se tiende a no escuchar otras voces y se tiende a pensar que uno tiene la razón y siempre tener la razón sin importar lo que los demás digan”, dijo para recordar el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuando presentaron 68 propuestas, mismas que fueron rechazadas por el jefe del ejecutivo federal: “las bateó, como buen beisbolista, todas pa’fuera”.

Vicente Fox no ha escapado de los dichos de AMLO. (Foto: Reuters / Ginnette Riquelme)

Ante el recordatorio de lo que alguna vez dijo Vicente Fox de “Yo no leo periódicos para no amargarme el día”, el ex político contestó que fue un problema de coyuntura, pero que sí está atento de los medios.

“Ni entonces ni ahora he dejado de leer los periódicos para enterarme de lo que está pasando [...] Pero si yo dije y repetí una y mil veces fue que respetaba la libertad de expresión, que no importaba las críticas a mi persona, a Martita, lo que fuera. Todo valía la pena con tal de que se respetara la libertad de prensa”.

Al seguir su crítica sobre López Obrador, el ex panista marcó una coincidencia con el que es que al sistema neoliberal le falta algo que es la distribución del ingreso.

“Ciertamente hay un faltante que es la distribución del ingreso, que es buscar que estas desigualdades no sigan paliándose y creciendo [...] Esta falta de igualdad, en la distribución del ingreso sigue pesando muy fuerte entre la humanidad. Y esta vanguardia exitosa tiene que entender un mensaje contundente: Esta vanguardia tiene que compartir con la retaguardia; tenemos que subir a la retaguardia abordo de la nave del éxito y desarrollo”, explicó.

Vicente Fox Qesada señaló que por parte del AMLO hay ataques a la prensa (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo lo más sobresaliente de la conversación fue cuando Fox aseguró que vive al día, pues el dinero que gana de sus conferencias que cobra a 200,000 pesos lo pone en sus fundaciones.

"Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox [...] Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos” dijo.

Dicha declaración llamó mucho la atención, pues no es lo que se espera de alguien quien fue empresario en Guanajuato, tienen un rancho, fue político y dirigió a una nación completa durante seis años. Por tal motivo algunos usuarios en Twitter manifestaron su incredulidad.

