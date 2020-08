De la quiebra a la prosperidad: así incrementó la fortuna de la familia de Vicente Fox tras su presidencia

Vicente Fox criticó a Donald Trump

Vicente Fox Quesada será recordado por derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 71 años ininterrumpidos en el poder, además de interactuar con personajes poderosos como George Bush, Mariano Rajoy, Elton John, incluso el mismísimo Arnold Schwarzenegger se inspiró en este ex presidente de México para incursionar en la política y posteriormente ser gobernador de California. Pero ¿qué paso con su fortuna? ¿por qué ahora dice que apenas tiene para comer?

A principios de julio se dio a conocer que Fox cobraba USD 255, lo que equivale a 5,735 pesos mexicanos para mandar mensajes personalizados en una plataforma de internet.

Algunas semanas atrás sorprendió su declaración de austeridad donde aseguraba que “difícilmente” tiene para comer y que vive al día. Durante una entrevista, el ex abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), narró su día a día ahora que se vive la cuarentena en el Guanajuato.

El ex presidente Vicente Fox junto a sus invitados, el actor Arnold Schwarzenegger y el ex presidente de España Mariano Rajoy (Foto: Twitter)

“Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”, dijo para la cadena de CNN en Español.

Lo más sobresaliente de la conversación fue cuando Fox aseguró que vive al día, pues el dinero que gana de sus conferencias que cobra a 200,000 pesos lo pone en sus fundaciones.

“Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox (...) Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos” dijo.

Dicha declaración llamó mucho la atención, pues no es lo que se espera de alguien quien fue empresario en Guanajuato, tienen un rancho, fue político y dirigió a una nación completa durante seis años. Por tal motivo algunos usuarios en Twitter manifestaron su incredulidad.

El ex presidente cobraba 5,000 pesos por mandar mensajes personalizados en una plataforma de internet Foto: (Cameo)

Múltiples negocios después de su mandato presidencial

El sexenio de quien fuera el primer presidente de la denominada transición a la democracia estuvo marcado por la sospecha de corrupción, debido a los múltiples señalamientos de los negocios de su esposa, Marta Sahagún, y a sus hijos (Manuel, Fernando y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún) y el enriquecimiento que alcanzaron mediante sus influencias políticas.

Pero además, terminado su mandato, el crecimiento del patrimonio de Fox y su esposa fue evidente tan sólo con la construcción del fastuoso Centro Fox, ubicado en su finca de San Cristóbal, Guanajuato.

Fue entonces que agentes de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR ) empezaron a investigar las cuentas bancarias y las propiedades del ex mandatario y de su familia más cercana. La amenaza latente de ir a la cárcel él, su esposa, o ambos, llevó a Vicente Fox a negociar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien mantuvo vigente la averiguación previa durante todo el sexenio.

Esto es parte de las revelaciones que realizan los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en su libro Fox: negocios a la sombra del poder.

El poder de Marta Sahagún sobre el presidente Vicente Fox fue parte de la política de su sexenio Foto: (Archivo)

Los periodistas revelan que durante el sexenio foxista abundaron las transferencias misteriosas, de origen desconocido, a cinco cuentas bancarias de Marta Sahagún.

“La señora recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como presidente, Marta cobró al menos otros dos pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado por auditores cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa”.

Raúl Olmos y Valeria Durán señala que “al compulsar las declaraciones patrimoniales con información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), los investigadores descubrieron inconsistencias por 27,881,694 pesos, equivalentes a dos y medio millones de dólares al promedio cambiario de aquellos días. El 90% de ese dinero había sido depositado o transferido a favor de Marta en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, y el otro 10 por ciento en dos cuentas a nombre de Vicente”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) había descubierto 27 millones de pesos de origen desconocido en las cuentas bancarias de Fox y su esposa. Eran de tal magnitud las irregularidades encontradas que el expediente de la investigación, que sumó 3,668 fojas en cinco tomos.

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2019.- El ex Presidente de México, Vicento Fox Quezada, se dijo a favor de legalizar totalmente la marihuana, pues, mencionó, al no haber restricciones en los usos científicos, recreativos y médicos de esta planta, el país podría ser líder mundial junto con Cacadá, esto durante su participación en el primer Simposio Médico de Cannabis Medicinal, organizado por al empresa Khiron Life Sciences. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

Su relación con una empresa de cannabis

Tras concluir su mandato presidencial, Vicente Fox se ha convertido en uno de los principales impulsores de la legalización de las drogas en México. En agosto de 2010, Fox sugirió legalizar la producción, distribución y venta de drogas como parte de una estrategia para golpear la estructura económica de los cárteles.

En enero de 2011, Fox declaró en una entrevista para la revista TIME que “debemos quitar la cadena de producción de manos de los criminales y ponerla en manos de los productores”. Aunque aclaró que legalizar las drogas no las hace buenas para la salud.

La empresa Kuida Life Mexico, filial de Khiron Life Siences Corp, de la cual expresidente Vicente Fox es miembro de la junta directiva, será investigada por la Cofepris por presuntas irregularidades en la obtención del permiso para comercializar productos a base de cannabis.

En 2019 la Cofepris informó que debido a que detectaron diversas irregularidades, esa dependencia decidió revocar los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis, que entre otras cosas permitían la comercialización de productos hechos a partir de cannabis.

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2018.- Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, durante la conferencia de prensa para anunciar la edición del Canna Mexico World Sumit, evento que buscó reunir a expertos, profesionales y compañías líderes a nivel mundial en los campos de la ciencia, investigación, medicina, gobierno, tecnología, innovación, agroindustria y emprendimiento para la industria del Cannabis, en Guanajuato FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

La Cofepris informó además que investigará las autorizaciones que diez empresas obtuvieron en la pasada administración, entre ellas Kuida Life Mexico.

En julio de 2018, la empresa Khiron Life Sciences Corp., que opera en Colombia, Chile y Uruguay, anunció al expresidente Vicente Fox como miembro de la junta directiva. Dicha compañía se dedica a elaborar productos con CBD y THC, dos de los componentes químicos de la mariguana; así como a investigar sobre las propiedades médicas de esa planta.

En agosto de 2010, el expresidente Vicente Fox Quezada defendió en su blog la legalización de la mariguana argumentando que la prohibición ha costado la vida de miles de personas. Tres años después, propuso un plan de comercio de la planta entre Estados Unidos y México, junto con el exdirector de Microsoft, Jamen Shively. También a través de la fundación Centro Fox ha apoyado la medida.

(Foto: Cuartoscuro)

Negocios millonarios con compañía hindú

El ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada lleva ocho años siendo el socio estratégico de la empresa UST Global, la cual se dedica a desarrollar tecnologías de información, que incluyen desarrollo de software, minería de datos, servicios de ciberseguridad, etc.

El proyecto inició en 2012 con el reclutamiento de más de 10 mil ingenieros y especialistas en informática. Fue producto de la sociedad conformada por el Centro Fox -fundación que creó el ex mandatario en 2006- y UST Global, la cual aspira a llegar al nivel de Silicon Valley.

En el 2014, Vicente Fox estrechó aún más su relación con los directivos de la empresa. Ese año fue clave para la expansión de la empresa en México. Entonces se le vio al ex presidente en compañía de su esposa, la ex Primera Dama Martha Sahagún, en fotografías publicadas en facebook donde se les observa junto a altos ejecutivos de UST Global. El ex mandatario mexicano llevaba puesto un ornamento de la religión hindú, mientras caminaba al interior de un templo budista en compañía de su esposa.

En ese período el ex presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en uno de los mejores momentos de su mandato. Fue en ese año cuando UST Global consolidó a Fox como socio estratégico, y junto a él obtuvo varios contratos con la federación bajo la razón social UST Global de México, S.A. de C.V. De acuerdo con el Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la trasnacional obtuvo por adjudicación directa el contrato con número OA/C030/14 por 6 millones 713,000 pesos para llevar a cabo el “diseño y desarrollo de la versión 3 de Informex (Integración de los instrumentos informáticos para el acceso a la información pública gubernamental Infomex, POT y Zoom).

Martha Sahagún se vestía con diseños de Chanel, Macario Jiménez y Oscar de la Renta (Foto: Cuartoscuro)

La empresa establecida en el Centro Fox, recibió durante el mismo sexenio otros contratos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) y expandió sus operaciones a Guadalajara, Jalisco, sin embargo en el portal de la fundación la rendición de cuentas se mantiene ausente.

De acuerdo con el Economic Times, la compañía fundada en la India pretendía extender sus operaciones en todo el continente Latinoamericano, misión que, según el diario estadounidense, fue propuesta por el propio Fox, quien visitó personalmente la sede de la compañía en Estados Unidos.

El 5 de diciembre el columnista Carlos Loret de Mola, de El Universal, informó que fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le confirmaron la existencia de al menos 13 empresas vinculadas al ex primer mandatario y su hijo -Centro Fox, Fundación Fox, etc-, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un período de cuatro años.

Según el periodista, no existió ninguna declaración ni pago de impuestos por la totalidad de ese dinero. Supuestamente, la UIF está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal, para entonces, poder proceder penalmente contra Vicente Fox.

“Sí uso mi pensión para vivir”: Fox

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que cumpliría su promesa de campaña de quitarles las pensiones millonarias a los ex presidentes, Vicente Fox aseguró que él sí usa su pensión para vivir.

El ex mandatario panista aseguró que su pensión es de “130 mil pesos” al mes, y no cinco millones de pesos como lo había señalado López Obrador.

