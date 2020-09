La dura respuesta de Enrique Krauze a López Obrador: “Gobierne, no distraiga”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció nuevamente contra aquellos medios de comunicación que asegura “pertenecen al agrupamiento conservador que quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias y privilegios”.

En concreto, dijo que los periodistas Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze critican a su gobierno porque están molestos de que en sexenios anteriores les otorgaron millones a sus revistas como “Nexos”, “Letras Libres” y “Clío”, y ahora la Cuarta Transformación acabó con eso.

En respuesta, el historiador Enrique Krauze mostró su postura y apeló, entre otras cosas, a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia de coronavirus.

“La difamación a los críticos busca desviar la atención de los 67 mil muertos por Covid, el desplome de la economía, el millón de desempleados, la inseguridad, y la corrupción en el círculo cercano”, escribió en su cuenta de twitter.

Y finalizó diciendo: “Presidente: gobierne, no distraiga”.

(Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México aseguró este martes en su conferencia de prensa, que no tiene sentido tratar “convencer” a los conservadores e “intelectuales organicos” que su gobierno “está llevando a la práctica una verdadera democracia”, pues son quienes se favorecieron con el régimen de corrupción.

“Cada uno de ellos tiene grupos que reciben apoyos o recibían apoyos especiales, y revistas que el gobierno les compraba, suscripciones, de millones de pesos y que siempre justificaban o guardaban silencio cuando se estaban cometiendo atracos al erario público y no hablaban de cómo se empobrecía al pueblo y cómo unos cuantos se hacían inmensamente ricos”, declaró el mandatario.

“¿Por qué Krauze plantea eso? Bueno, porque él estaba en contra del cambio verdadero, él me llamó ‘el Mesías Tropical’. Y ahora está muy enojado porque su revista pues estaba subsidiada por el gobierno, se compraban como ocho mil revistas, que se llama la revista Letras Libres, cada mes, más otras cosas, se les compraban libros, servicios de todo tipo, una empresa editorial muy exitosa”, señaló López Obrador.

En una de sus conferencias matutinas señaló que del 2006 al 2018, la revista Nexos, Letras Libres y Clío recibieron entre 2006 y 2018 cerca de 416 millones de pesos de administraciones federales por concepto de publicidad y otras actividades.

El mandatario mexicano también aseguró que el antiguo régimen estaba podrido, y como ejemplos mencionó los casos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Genaro Garcia Luna, ex titular de la Secertaría de Seguridad Pública.

A pesar de que mencionó las acciones que han llevado a cabo en su administración en contra de la corrupción de sexenios anteriores, las crisis sanitaria ha complicado su gestión de una manera relevante.

A 100 días de la Nueva Normalidad, México acumuló 637,509 casos de COVID-19 y 67,781 muertes causadas por la enfermedad; no obstante, se registraron 3,486 nuevos contagios y 223 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

AMLO aseguró que las protestas feministas en CNDH ya se convirtieron “en un asunto político” que abraza el conservadurismo

La traición de García Luna al “Mayo” Zambada: el conflicto que originó un baño de sangre en México

Vincularon a proceso a cuatro ex funcionarios del INE por corrupción