Hospitalizaciones en la CDMX registraron una “muy muy ligera reducción”: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el día de ayer hubo una “muy muy ligera reducción” de hospitalizaciones por COVID-19. Aseguró que esta disminución, principalmente en camas generales, se ha conservado desde hace 15 días a la fecha.

La mandataria capitalina aseveró que también “de manera muy lenta, pero las personas intubadas han ido disminuyendo”, tanto en la CDMX como en el Valle de México. Asimismo, de la semana pasada a la fecha, los ingresos hospitalarios también han presentado un decremento, tomando el promedio de los últimos siete días.

En ese sentido, la capacidad hospitalaria permanece “prácticamente constante”, de manera que hay 54.9% de disponibilidad en camas generales y 66.6% en camas con ventilador para los pacientes más críticos por coronavirus.

El número de pruebas que se realizan todos los días son aproximadamente 5,000 pruebas diarias y desde que inició la pandemia a la fecha, hay un 33.9% de positividad.

En la Ciudad de México, hasta el miércoles el número acumulado de casos confirmados de COVID-19 fue de 107,613, de los cuales 4,904 están activos. La capital continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 16.6% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

Por otro lado, la mandataria dio a conocer que quedan cinco hospitales que atienden por completo pacientes con COVID-19: Ajusco Medio, Enrique Cabrera, Belisario Domínguez, Tláhuac y el hospital Infantil de la Villa.

Los demás hospitales son híbridos, es decir, se puede llegar a atender un paciente covid, pero ya se están recuperando algunas cirugías pendientes.

Al ser cuestionada por el documento que seis exsecretarios de salud emitieron “La Gestión de la Pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes”, dijo que hay algunas medidas que ellos plantearon que ya se hicieron en la ciudad; no obstante mencionó estar en desacuerdo con una de ellas.

“Hay algo en lo que sí no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas. Es una concepción totalmente distinta, nosotros siempre hemos buscado la cooperación y la solidaridad en la ciudad, no el castigo y la multa. Lo que tiene que ver con una ley que están proponiendo ahí, no estamos de acuerdo”, enfatizó, agregando que en caso de que un bar esté abierto, sí se aplicarán multas..

Sheinbaum Pardo recordó que además del Informe Oficial que será el próximo jueves 17 de septiembre en el Congreso local, habrá uno especial por la pandemia del coronavirus. La mandataria dijo que al ser información detallada, se optó por hacer otra presentación.

“El lunes (14 de septiembre) vamos a dar un informe COVID, de las acciones que hemos emprendido dado que una buena parte del Gobierno se ha dedicado a atender la pandemia”, dijo.

“De todo esto que hemos ido dando todos los días y de los mensajes que doy todos los viernes para que se conozca todo lo que se ha hecho”, agregó. Lamentó los 11,043 decesos y precisó que tienen relación con las comorbilidades.

