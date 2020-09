“A esta hora miré los ojos que jamás olvidaré”: a un año de la agresión con ácido a la saxofonista Elena Ríos, su caso “ya no es prioridad”

El ácido que arrojaron sobre María Elena Ríos quemó gravemente su rostro y algunas partes de su cuerpo. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Ha pasado ya un año desde que fue atacada con ácido la saxofonista Maria Elena Ríos en Oaxaca, afuera de su domicilio, en la localidad de Huajuapan, el pasado 9 de septiemrbe de 2019.

“Se cumple un año de la agresión con ácido sufúrico la cual dañó, marcó para toda la vida a mi cuerpo, con quemaduras muy graves. No es un aniversario que sea grato para mi ni para mi famielia, pero es necesario recordarlo”, señaló en entrevista con W Radio.

María Elena ha tenido que someterse a múltiples tratamientos e intervenciones quirúrgicas para mitigar las cicatrices que el ácido dejó en su cuerpo, pero ante la pandemia de COVID-19 no ha podido recibir la atención hospitalaria que necesita.

“Yo no nací quemada y a mi me gustaría regresar a ser aproximadamente lo que yo era de mi cara, de mi piel”, comenta al respecto en la entrevista para el programa matutino Así Las Cosas.

Antes del ataque con ácido, la saxofonista oaxaqueña tenía una prometedora carrera musical. (Foto: Especial)

El caso recibió una gran atención de los medios de comunicación debido a la particular crudeza de la agresión. María Elena agradeció la difusión mediática que se dio a su caso y que impulsó también el proceso legal de justicia durante los primeros meses.

“Los medios de comunición y la sociedad civil hicieron un gran apoyo en cuanto a la presión mediática, pues desafortunadamente en México para que puedas acceder a la justicia tiene que existir una presion mediática, no existe otra manera”, comentó.

Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local en Oaxaca, ha sido señalado como el presunto autor intelectual de este despiadado ataque con ácido. El 6 de marzo de este año se entregó a las autoridades en respuesta a la presión mediática y enfrenta a la justicia de Oaxaca por señalamientos de intento de feminicidio agravado.

El ex diputado fue vinculado a proceso el 10 de abril de 2020, y desde entonces permanece detenido en el penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamamoros, Oaxaca. En julio de este año le fue negada la libertad bajo fianza por estar acusado de un delito grave.

El ex diputado Juan Vera Carrizal fue detenido en Oaxaca acusado de orquestar el ataque con ácido. (Foto: Policía Estatal Oaxaca)

Además de Vera Carrizal han sido también detenidos otros tres hombres, investigados por su probable colaboración en el delito de tentativa de homicidio, algunos de ellos incluso señalaron al ex diputado de haberlos contratado para perpetrar el ataque.

Un hombre llamado Rubicel Ríos es quien ha sido señalado como el autor material de la agresión por ser quien lanzó el ácido sobre el cuerpo y rostro de María Elena, presuntamente contratado por el ex diputado Vera Carrizal.

Sin embargo, aún continúa prófugo de la justicia el hijo de Juan Vera Carrizal, cuya orden de aprehensión no se ha hecho efectiva a pesar de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se comprometió a detenerlo desde abril.

“No hay un avance por más mínimo que sea, y es lo que desafortunadamente me tiene, más que molesta, decepcionada y con mucho miedo junto con mi familia”, señaló María Elena, pues no sabe lo que podría hacer el quinto agresor que continúa prófugo.

Maria Elena Ríos ha ofrecido varias entrevistas desde que vie víctima del brutal ataque con ácido. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

La joven saxofonista oaxaqueña señaló que la Fiscalía del Estado no le ha brindado ninguna nueva información en los últimos meses debido a que empezó a disiparse la presión mediática que impulsó el caso en un principio, por lo que acusó la ausencia de atención por parte de las autoridades.

“Cuando la presión se va, porque desafortunadamente existen muchas agresiones que atender a lo largo del año, se esfuman, no existen y aunque los busques no te contestan ni un mensaje o no se toman la molestia de constestarte una llamada porque simplemente ya no es el hit, ya no es prioridad”, señaló.

María Elena Ríos ha revelado en numerosas entrevistas que tuvo una relación sentimental con el ex diputado agresor durante algún tiempo, pero debido a los comportamientos violentos, machistas y agresivos del Juan Antonio Vera, decidió apartarse de él.

A partir de que ella empezó a intentar terminar la relación las cosas comenzaron a tomar un rumbo amanazante, y el ex diputado la agredió psicológicamente en múltiples ocasiones, insultandola y nunguneandola, hasta que finalmente ocurrió la brutal agresión física con ácido.

